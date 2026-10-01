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Τέσσερα ερωτήματα και δέκα προτάσεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης ΑΞΕ και λοιπές διατάξεις» κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Το επιμελητήριο δηλώνει ότι στηρίζει την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγική βάση της χώρας, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Θετικά αξιολογεί τη στόχευση του νομοσχεδίου στη μεταποίηση, την καινοτομία και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και την πρόβλεψη ότι η απλή εξαγορά μετοχών δεν θα θεωρείται νέα επένδυση.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των νέων κινήτρων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι ξένες επενδύσεις θα συνδέονται με την ελληνική επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό θέτει τέσσερα ερωτήματα και καταθέτει δέκα προτάσεις για αλλαγές στο νομοσχέδιο.

Πρώτο ερώτημα: Ποιες επενδύσεις θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο καθεστώς;

Το ΕΒΕΠ ζητά να αποσαφηνιστεί ποιες επενδύσεις και ποια κεφάλαια θα μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα κίνητρα. Παράλληλα, προτείνει να μπορούν να εντάσσονται και νέες, ξεχωριστές παραγωγικές επενδύσεις υφιστάμενων ελληνικών θυγατρικών ξένων επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέας εταιρείας.

Δεύτερο ερώτημα: Πώς θα ελέγχεται η προέλευση των επενδυτικών κεφαλαίων;

Το επιμελητήριο ζητά αυστηρότερους και σαφέστερους ελέγχους για την προέλευση των χρημάτων που χρηματοδοτούν τις επενδύσεις. Παράλληλα, θεωρεί αναγκαίο να είναι γνωστός ο πραγματικός δικαιούχος κάθε επένδυσης και να αποφεύγονται περιπτώσεις κατά τις οποίες κεφάλαια ελληνικής προέλευσης εμφανίζονται ως ξένα προκειμένου να αξιοποιήσουν τα κίνητρα.

Τρίτο ερώτημα: Τι θα ισχύει για επενδύσεις από τρίτες χώρες;

Το ΕΒΕΠ ζητά να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο για επενδύσεις από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όταν αφορούν στρατηγικούς τομείς. Όπως επισημαίνει, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αρκεί να εξετάζεται η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη μια εταιρεία, αλλά και ποιος βρίσκεται πίσω από την επένδυση, ποιος τη χρηματοδοτεί και ποιος έχει τον τελικό έλεγχο.

Τέταρτο ερώτημα: Ποιες δικλίδες χρειάζονται για τη διαφάνεια και την εθνική ασφάλεια;

Το επιμελητήριο ζητά να διασφαλίζεται ότι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την προέλευση των κεφαλαίων, τον πραγματικό δικαιούχο και την εθνική ασφάλεια θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη χορήγηση των επενδυτικών κινήτρων, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς.

Οι 10 προτάσεις του ΕΒΕΠ

Παράλληλα με τα τέσσερα ερωτήματα, το ΕΒΕΠ κατέθεσε και δέκα προτάσεις για βελτιώσεις στο νομοσχέδιο.

Μεταξύ άλλων, προτείνει τη μείωση του κατώτατου ορίου για επενδύσεις έρευνας και εφαρμοσμένης καινοτομίας στα 3 εκατ. ευρώ, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των επενδύσεων, που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς.

Ζητά, επίσης, να αποσαφηνιστούν οι όροι για τα μη εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια και τη συμμετοχή αλλοδαπών επενδυτών, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση φορολογικών απαλλαγών και άλλων κινήτρων.

Το επιμελητήριο προτείνει ακόμη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση των ξένων επενδύσεων με την ελληνική παραγωγή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε οι μεγάλες επενδύσεις να δημιουργούν συνεργασίες και να ενισχύουν τις εγχώριες αλυσίδες αξίας.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την προέλευση των κεφαλαίων και τον πραγματικό δικαιούχο, η ολοκλήρωση των ελέγχων εθνικής ασφάλειας πριν από την έγκριση των κινήτρων, η καλύτερη παρακολούθηση της πορείας των επενδυτικών σχεδίων και η ενίσχυση της ψηφιακής διαδικασίας αδειοδότησης και αξιολόγησης.

Το ΕΒΕΠ ζητά, τέλος, να υπάρχει συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του νέου καθεστώτος, με δημόσια ενημέρωση για τις επενδύσεις που εντάσσονται, τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και το συνολικό οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, ζητούμενο δεν είναι μόνο η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, αλλά η δημιουργία επενδύσεων με σταθερό και μετρήσιμο όφελος για την ελληνική οικονομία, με συμμετοχή της εγχώριας επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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