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Τα family offices ξαναβάζουν στο επίκεντρο τις εισηγμένες μετοχές, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν την αμυντική τους στάση απέναντι στην αυξημένη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η νέα Global Family Office Report 2026 της Citi Wealth καταγράφει μια αλλαγή ισορροπίας στα χαρτοφυλάκια των πολύ πλούσιων οικογενειών: περισσότερη έκθεση στις αγορές μετοχών, διατήρηση σημαντικών θέσεων στις ιδιωτικές αγορές και ταυτόχρονα αυξημένη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων, στη διαδοχή και στην τεχνολογική αναβάθμιση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026 σε 351 family offices από 41 χώρες, ενώ η Citi Wealth συνεργάζεται συνολικά με περισσότερα από 1.900 family offices παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν οικογένειες με σημαντική οικονομική επιφάνεια, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο οι μεγάλοι ιδιωτικοί επενδυτές διαχειρίζονται σήμερα τον πλούτο τους.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι ότι τα family offices δεν κινούνται προς μια λογική μαζικής αποχώρησης από τις αγορές. Αντίθετα, κρατούν τις επενδύσεις τους, διαφοροποιούν περισσότερο και χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Η επιστροφή στις εισηγμένες

Οι εισηγμένες μετοχές αποτελούν τον μεγάλο κερδισμένο της φετινής επενδυτικής στρατηγικής. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα αύξησαν την έκθεσή τους στις μετοχές εισηγμένων εταιρειών μέσα στο 2026, αναδεικνύοντάς τες στον βασικό προορισμό νέων κεφαλαίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προτίμηση για μετοχές ανεπτυγμένων αγορών, οι οποίες καταγράφονται ως η πλέον προτιμώμενη κατηγορία για μελλοντικές τοποθετήσεις. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την ανάγκη των family offices να συνδυάσουν την ανάπτυξη με τη ρευστότητα και την ευελιξία που προσφέρει η οργανωμένη αγορά.

Η επιστροφή στις μετοχές, πάντως, δεν σημαίνει εγκατάλειψη της διαφοροποίησης. Τα χαρτοφυλάκια εξακολουθούν να περιλαμβάνουν σημαντικές θέσεις σε private equity, σταθερό εισόδημα και μετρητά, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να προστατεύσουν τον πλούτο τους από τις έντονες διακυμάνσεις.

Σχεδόν 9 στους 10 έχουν θετικές αποδόσεις

Παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας, σχεδόν 90% των ερωτηθέντων δήλωσε θετική απόδοση χαρτοφυλακίου από την αρχή του έτους, ενώ 41% εξακολουθεί να θέτει ως στόχο ετήσια απόδοση μεταξύ 7% και 10%.

Η εικόνα αυτή συνυπάρχει, ωστόσο, με μια πιο προσεκτική προσέγγιση. Ο πληθωρισμός αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη ανησυχία των family offices, ενώ ακολουθούν τα επιτόκια, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η μεταβλητότητα των αγορών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εμπορικές εντάσεις και οι δασμοί, που βρίσκονταν στην κορυφή των ανησυχιών το 2025, έχουν υποχωρήσει στην κατάταξη. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από τους βραχυπρόθεσμους κραδασμούς στους διαρθρωτικούς κινδύνους που απειλούν τη διατήρηση του πραγματικού πλούτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Citi Wealth εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα εισοδηματικά προϊόντα, ποιοτικές επενδύσεις και τοποθετήσεις που λειτουργούν ως προστασία απέναντι στον πληθωρισμό θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια.

Δεν πουλούν υπό τον φόβο της γεωπολιτικής

Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τα family offices δεν προχώρησαν σε μαζικές αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων τους. Πάνω από 40% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν πραγματοποίησε σημαντικές αλλαγές στις θέσεις του.

Οι υπόλοιποι κινήθηκαν κυρίως μέσω στοχευμένων προσαρμογών, ενεργητικής διαχείρισης και στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου. Η λογική είναι περισσότερο αυτή της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας παρά της εγκατάλειψης των επενδυτικών στόχων.

Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση στη διαχείριση του οικογενειακού πλούτου: η αβεβαιότητα δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα με περισσότερα μετρητά ή έξοδο από τις αγορές, αλλά με καλύτερη διαφοροποίηση και πιο συστηματικό έλεγχο του κινδύνου.

Το private equity παραμένει στο παιχνίδι

Παρά την επιστροφή των εισηγμένων μετοχών, οι ιδιωτικές αγορές παραμένουν στρατηγικός πυλώνας των family offices. Το private equity εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικά κεφάλαια, ενώ ενισχύεται και το ενδιαφέρον για άμεσες επενδύσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στην επιλεκτικότητα. Τα family offices αναζητούν πλέον περισσότερο εξειδικευμένες ευκαιρίες, καλύτερη πληροφόρηση και πρόσβαση σε επενδυτικά δίκτυα που μπορούν να τους προσφέρουν διαφοροποιημένες συναλλαγές.

Έτσι, η πρόσβαση στην επενδυτική ευκαιρία γίνεται σχεδόν εξίσου σημαντική με την ίδια την επενδυτική κατηγορία.

Η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει από το πείραμα

Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη περνά από τον πειραματισμό στην καθημερινή λειτουργία των family offices.

Χρησιμοποιείται ήδη για επενδυτική ανάλυση, διαχείριση πληροφοριών, αναφορές, αυτοματοποίηση διαδικασιών και υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Η βασική επιδίωξη, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είναι τόσο η άμεση αύξηση των επενδυτικών αποδόσεων όσο η αύξηση της παραγωγικότητας και η ταχύτερη επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδυτικών ευκαιριών και της διαδικασίας ελέγχου πριν από μια επένδυση. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο, παραμένουν στα χέρια των έμπειρων επαγγελματιών.

Ο πλούτος γίνεται όλο και πιο διεθνής

Η διεθνοποίηση των οικογενειακών περιουσιών δημιουργεί μια ακόμη μεγάλη πρόκληση. Το 38% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η παγκοσμιοποίηση των δραστηριοτήτων της οικογένειάς του θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσα στην επόμενη πενταετία.

Περιουσιακά στοιχεία, επιχειρήσεις και μέλη οικογενειών βρίσκονται πλέον σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά φορολογικά, νομικά και κανονιστικά συστήματα. Ως αποτέλεσμα, ο φορολογικός συντονισμός, η δομή των περιουσιακών στοιχείων, η κανονιστική συμμόρφωση και ο διασυνοριακός σχεδιασμός αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Το family office επομένως δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως επενδυτικός μηχανισμός. Μετατρέπεται σταδιακά σε κεντρικό μηχανισμό διαχείρισης ενός διεθνοποιημένου οικογενειακού ιστού.

Η επόμενη γενιά χτυπά την πόρτα

Και αν η διαχείριση του πλούτου είναι η μία πλευρά της εξίσωσης, η διαδοχή είναι η άλλη.

Περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων αναμένει αλλαγές στην ηγεσία της οικογένειας, του family office ή της οικογενειακής επιχείρησης μέσα στην επόμενη πενταετία. Η μετάβαση, όμως, δεν περιορίζεται στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει.

Η έλλειψη σαφούς σχεδίου διαδοχής, η ανεπαρκής προετοιμασία της επόμενης γενιάς και η απουσία κοινού οράματος αναδεικνύονται σε βασικές προκλήσεις.

Για τον λόγο αυτό τα family offices επενδύουν πλέον στην εκπαίδευση και την πρακτική εμπειρία της επόμενης γενιάς, δίνοντάς της παράλληλα μεγαλύτερη συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Η διαδοχή μετατρέπεται έτσι από ένα γεγονός που θα συμβεί στο μέλλον σε μια διαδικασία που ξεκινά πολύ νωρίτερα.

Από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στη συνολική διαχείριση του πλούτου

Η φετινή έκθεση της Citi δείχνει τελικά ότι το family office αλλάζει χαρακτήρα. Δεν είναι πλέον μόνο ο μηχανισμός που αποφασίζει πού θα επενδυθούν τα χρήματα μιας οικογένειας.

Είναι ταυτόχρονα επενδυτής, μηχανισμός διαχείρισης κινδύνου, κέντρο τεχνολογικής αναβάθμισης, εργαλείο διεθνούς συντονισμού και πλατφόρμα προετοιμασίας της επόμενης γενιάς.

Όπως επισημαίνει η Dawn Nordberg, Head of Integrated Client Solutions and the Global Family Office Group της Citi Wealth, τα family offices επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πλούτου, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητές τους και την ανθεκτικότητά τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Alexandre Monnier, Head of Family Office Advisory της Citi Wealth, σημειώνει ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του διεθνούς περιβάλλοντος ωθεί τα family offices να δημιουργούν πιο ανθεκτικά χαρτοφυλάκια και να επαγγελματοποιούν περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας τους.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: οι μεγάλοι οικογενειακοί επενδυτές δεν εγκαταλείπουν το ρίσκο, αλλά προσπαθούν να το διαχειριστούν καλύτερα. Επιστρέφουν στις εισηγμένες για ρευστότητα και ανάπτυξη, κρατούν το private equity ως μακροπρόθεσμο πυλώνα, χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και ταυτόχρονα προετοιμάζουν την επόμενη γενιά για να διαχειριστεί έναν πλούτο που γίνεται ολοένα πιο διεθνής και σύνθετος.

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