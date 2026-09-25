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Σε ανοδική τροχιά επιστρέφει το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τρεις συνεδριάσεις απωλειών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται στην περιοχή των 2.650 μονάδων. Ωστόσο, οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, εκτός εάν καταφέρει να ενισχυθεί σήμερα κατά τουλάχιστον +0,72%.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (25/9) ο ΓΔ καταγράφει άνοδο +0,31% και διαπραγματεύεται στις 2.650,50 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.643,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.657,52 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να καθορίζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις αποκλιμάκωσης μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων ημερών. Η ήπια υποχώρηση του Brent και του WTI προσφέρει μερική ανακούφιση στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης μετά το ισχυρό sell off που καταγράφηκε μέσα στην εβδομάδα.

Παρά την ήπια αποκλιμάκωση στις αγορές ομολόγων και πετρελαίου, οι ανησυχίες παραμένουν, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αγορά να αξιολογεί τα σενάρια για μια σταδιακή προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις αγορές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, ωστόσο τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι αναθεωρημένες προοπτικές των εισηγμένων δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Οι επενδυτές στρέφονται πλέον περισσότερο σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και θετικές προοπτικές, με το rotation να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς. Τα εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως στήριγμα για τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, παρά το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης δημοσίευσαν τα οικονομικά τους μεγέθη η Βιοκαρπέτ και η Interlife. Ακολουθούν αργότερα σήμερα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Alpha Real Estate Services, η Frigoglass, η Flexopack και η Εβροφάρμα.

Η ροή των ανακοινώσεων θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ολοκληρώνεται η προθεσμία για τις εισηγμένες. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δευτέρα (28/9) Trastor, Πλαστικά Κρήτης, Loulis Food Ingredients, Μαθιός Πυρίμαχα, Logismos, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Έλαστρον

Trastor, Πλαστικά Κρήτης, Loulis Food Ingredients, Μαθιός Πυρίμαχα, Logismos, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Έλαστρον Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά

ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE

Σημάδια αντίδρασης για τις μετοχές

Άνοδο +0,31% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.167,99 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,45% στις 6.805,18 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται υψηλότερα κατά +0,68% στις 3.085,39 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 10,59 εκατ. ευρώ, με τη ΔΕΗ, τη Eurobank και την Πειραιώς να κάνουν τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,71 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 57 μετοχές, αρνητικό για 15, ενώ 11 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +0,7%, η Πειραιώς κατά +0,1%, ενώ αντίθετα η Eurobank χάνει -0,8% και η Alpha Bank -0,4%. Η Optima bank κερδίζει +1,2%, η Τράπεζα Κύπρου +0,1%, ενώ η CrediaBank υποχωρεί κατά -0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η ΔΕΗ, η Viohalco, η Jumbo, η Aktor, η Titan, η Aegean, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΟΤΕ. Κοντά στο +1% διαπραγματεύονται η HELLENiQ ENERGY και η ElvalHalcor. Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC κινείται πτωτικά κατά -0,8%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, άνοδο πέριξ του +1% καταγράφουν η Intracom Holdings, η Fourlis, η Ideal, η Ελλάκτωρ και η Σαράντης.

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