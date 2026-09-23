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Η SMERemediumCap, το επενδυτικό ταμείο που αξιοποιεί κεφάλαια επενδυτών με στόχο την ανάπτυξη εργασιών, τον εξωστρεφή δυναμισμό και τον τεχνολογικό και παραγωγικό μετασχηματισμό ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ένταξη του κ. Δημήτρη Βυζάντιου στην διαχειριστική ομάδα της ως Senior Partner.

Ο κ. Βυζάντιος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, των θεσμικών επενδύσεων, της εταιρικής χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων. Εντάσσεται στη SMERemediumCap προερχόμενος από τη Hines, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς οργανισμούς επενδύσεων και διαχείρισης ακινήτων παγκοσμίως, με περισσότερα από 100 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, όπου από το 2020 κατείχε τη θέση του Senior Director – CFO Greece, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη και διαχείριση της ελληνικής επενδυτικής πλατφόρμας, καθώς και σε συναλλαγές επενδύσεων, αποεπενδύσεων και χρηματοδοτήσεων.

Προηγουμένως διετέλεσε Deputy CFO – Strategic Planning & Finance στην EFA Group και, επί οκτώ χρόνια, στέλεχος της AXIA Ventures Group στον τομέα Investment Banking, με σημαντική εμπειρία στην ανάληψη και υλοποίηση συναλλαγών M&A και κεφαλαιαγορών, στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, στις αποτιμήσεις εταιριών και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος MSc in Finance & Investment από το University of Edinburgh και πτυχίου Οικονομικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων, ο κ. Βυζάντιος θα συμβάλει στην επιτάχυνση των αποεπενδύσεων του SMERemediumCap Ι, στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και του reporting των εταιρειών του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και στην ανάδειξη και επιλογή νέων επενδυτικών ευκαιριών. Θα συμμετέχει ως μέλος στην Επενδυτική Επιτροπή του επενδυτικού ταμείου και, όπως όλοι οι εταίροι, θα συμμετάσχει με ίδια κεφάλαια στις επενδύσεις του επενδυτικού ταμείου.

Ο Πρόεδρος της SMERemediumCap, κ. Νικόλαος Καραμούζης, δήλωσε: «Η ένταξη του Δημήτρη ενισχύει σημαντικά την ομάδα μας σε μια κρίσιμη φάση ανάπτυξης των επενδυτικών επιλογών του Ταμείου. Η εμπειρία, η προσωπικότητα και η επαγγελματική του διαδρομή αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την ποιότητα των επενδυτικών επιλογών και τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα του επενδυτικού ταμείου.»

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