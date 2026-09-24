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Την ανάγκη για μια νέα ισορροπία στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ΕΕ να αποκτούν μεγαλύτερη κλίμακα και ισχυρότερη διεθνή παρουσία χωρίς να περιορίζεται ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος από τις Βρυξέλλες.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συμμετείχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET) για την Εσωτερική Αγορά και τη Βιομηχανία, όπου στο επίκεντρο των συζητήσεων των αρμόδιων υπουργών βρέθηκαν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, η προώθηση της βιομηχανικής της ανανέωσης, καθώς και η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, χαιρετίζει τη μεταρρύθμιση μέσω της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την ασπίδα καινοτομίας και την αναγνώριση των δυναμικών αποδοτικοτήτων, δηλαδή των οφελών που μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα και τα κίνητρα των επιχειρήσεων να επενδύουν και να καινοτομούν.

«Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση των σχετικών κριτηρίων, ώστε οι νέες κατευθυντήριες γραμμές να μπορούν να εφαρμοστούν με συνέπεια στην πράξη. Οι συγκεντρώσεις σίγουρα μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά οφέλη, να μειώσουν το κόστος, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να διευκολύνουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις και να αυξήσουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν. Είναι επομένως θετικό ότι το νέο σχέδιο λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά τα οφέλη», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αποκτούν μεγαλύτερη κλίμακα θα πρέπει να συμβαδίζει με τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Όπως ανέφερε, οι συγκεντρώσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε υψηλότερες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα, περιορισμένες επιλογές για τους καταναλωτές ή φραγμούς στην καινοτομία.

«Το ζητούμενο είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση: να επιτρέπουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μεγαλώνουν και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, όταν αυτό δημιουργεί πραγματικά οικονομικά και παραγωγικά οφέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υπονομεύεται ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται στην πράξη, ώστε να είναι ξεκάθαρο «πώς αποδεικνύονται τα αναμενόμενα οικονομικά και επενδυτικά οφέλη της συγκέντρωσης».

Στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε σειρά επαφών με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, Katherina Reiche, ο Ιταλός Υπουργός Επιχειρήσεων και Made in Italy, Adolfo Urso, καθώς και ο Ιρλανδός Υπουργός Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού και Απασχόλησης, Peter Burke, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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