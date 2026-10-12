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Πριν από δύο χρόνια, η διεκπεραίωση ενός αιτήματος αποζημίωσης υγείας σε μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα απαιτούσε κατά μέσο όρο 14 ημέρες. Ιατρικές γνωματεύσεις, εξετάσεις, τιμολόγια και στοιχεία του ασφαλιστηρίου έπρεπε να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν προτού εγκριθεί η πληρωμή.

Σήμερα, η ίδια διαδικασία ολοκληρώνεται σε περίπου ένα λεπτό, ενώ η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί την αμέσως επόμενη ημέρα.

Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκεται το AI Flows, ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία εγγράφων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών, το οποίο έχει αναπτύξει η ελληνική εταιρεία Archeiothiki. Το σύστημα διαχειρίζεται περίπου 1.500 αιτήματα ημερησίως, «διαβάζοντας» τα σχετικά έγγραφα, αντλώντας τις απαραίτητες πληροφορίες και διασταυρώνοντάς τες με τους όρους του ασφαλιστηρίου και τους κανόνες της ασφαλιστικής εταιρείας.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείται κάτι που στο παρελθόν ήταν πρακτικά αδύνατο: να ελέγχεται το 100% των υποθέσεων και όχι μόνο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπίζονται και περιπτώσεις πιθανής απάτης που διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνος να περάσουν απαρατήρητες.

Οι θέσεις γραφείου που αποτελούσαν παραδοσιακά το back office των επιχειρήσεων συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση στη νέα γενιά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την έκθεση «Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure», που δημοσίευσαν τον Μάιο του 2025 ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) και το πολωνικό ερευνητικό ινστιτούτο NASK, οι διοικητικές και γραμματειακές θέσεις εργασίας (clerical occupations) εξακολουθούν να αποτελούν την επαγγελματική κατηγορία με τη μεγαλύτερη έκθεση στη generative AI.

Στις θέσεις που εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένες περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι καταχώρισης δεδομένων, όσοι απασχολούνται σε λογιστικές εργασίες και στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (bookkeeping), καθώς και οι διοικητικοί γραμματείς. Στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος, περίπου μία στις τρεις θέσεις εργασίας παρουσιάζει κάποιο επίπεδο έκθεσης στη generative AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα «Digital Monitoring, Algorithmic Management and the Platformisation of Work in Europe» του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2025, το 30% των εργαζομένων στην ΕΕ χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI στη δουλειά του, με τη χρήση τους να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις θέσεις γραφείου.

Μεγαλύτερη η έκθεση για τις γυναίκες

Η μετάβαση αυτή έχει και σαφή διάσταση φύλου. Νεότερη έρευνα του ILO καταγράφει ότι τα επαγγέλματα στα οποία κυριαρχούν οι γυναίκες έχουν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα έκθεσης στη generative AI σε σύγκριση με εκείνα στα οποία υπερισχύουν οι άνδρες: 29% έναντι 16%.

Μία από τις βασικές αιτίες είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση γυναικών σε διοικητικές, γραμματειακές και άλλες υποστηρικτικές θέσεις εργασίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αυτοματοποίηση δεν αξιοποιείται απλώς ώστε να εκτελείται ο ίδιος όγκος εργασίας με λιγότερο προσωπικό. Δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εργασίες σε κλίμακα που προηγουμένως ήταν πρακτικά αδύνατη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πελάτη της εταιρείας, ο οποίος απασχολούσε περίπου 50 άτομα σε μία συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά παρ’ όλα αυτά είχε συσσωρεύσει εκκρεμότητες που αντιστοιχούσαν σε περίπου έναν χρόνο εργασίας. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ προηγουμένως ήταν εφικτός ο έλεγχος μόνο ενός δείγματος υποθέσεων, σήμερα μπορεί να εξετάζεται το σύνολό τους.

Η εικόνα αυτή βρίσκεται κοντά και στις εκτιμήσεις του ILO. Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η «έκθεση» μιας θέσης εργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την εξαφάνισή της. Ελάχιστα επαγγέλματα αποτελούνται αποκλειστικά από καθήκοντα που μπορούν, με τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας, να αυτοματοποιηθούν πλήρως. Ως εκ τούτου, το πιθανότερο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ο μετασχηματισμός των θέσεων εργασίας και όχι η ολοκληρωτική αντικατάστασή τους.

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