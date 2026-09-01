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Εντυπωσίασε η Dell Technologies με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με την αμερικάνικη τεχνολογική να αυξάνει κατά 25 δισ. δολάρια την ετήσια πρόβλεψή της για τις πωλήσεις, ξεπερνώντας έτσι κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σε μια ακόμη ένδειξη της εκρηκτικής ζήτησης για servers που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών τεχνητής νοημοσύνης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μετοχή της να εκτιναχθεί πάνω από 10% στο after-hours trading της Wall Street.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 7,04 δολάρια, έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 4,92 δολάρια, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 46,97 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 44,92 δισ. δολαρίων.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 58% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 4,13 δισ. δολάρια, ή 6,34 δολάρια ανά μετοχή, από 1,16 δισ. δολάρια ή 1,70 δολάρια ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, η Dell προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη 6,50 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 49 δισ. δολαρίων, επίπεδα που υποδηλώνουν ετήσια αύξηση 81% και ξεπερνούν σημαντικά τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η εταιρεία αναβάθμισε επίσης τις ετήσιες προβλέψεις της, εκτιμώντας πλέον ότι θα εμφανίσει προσαρμοσμένα κέρδη 25,50 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 192 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων της Wall Street για 18,92 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 172,67 δισ. δολαρίων.

Η ισχυρή επίδοση της Dell συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή της είχε ήδη ενισχυθεί κατά 236% από την αρχή του έτους μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, έναντι ανόδου 11% για τον S&P 500, καθώς έχει εξελιχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές επενδυτών που στοιχηματίζουν στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των υποδομών AI.

Ο τομέας Infrastructure Solutions Group, που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για data centers, κατέγραψε έσοδα 31,78 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 89% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η δραστηριότητα στους διακομιστές βελτιστοποιημένους για τεχνητή νοημοσύνη, από όπου η Dell άντλησε έσοδα 16,40 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι οι πωλήσεις παραδοσιακών servers και εξοπλισμού δικτύωσης αυξήθηκαν κατά 122%, ενώ τα έσοδα από λύσεις αποθήκευσης δεδομένων ενισχύθηκαν σχεδόν 26%.

Αντίθετα, ο κλάδος Client Solutions Group, που αφορά προσωπικούς υπολογιστές και αξεσουάρ για καταναλωτές και επιχειρήσεις, παρουσίασε πιο ήπια ανάπτυξη, με έσοδα 15,03 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 20% αλλά ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Dell εξασφάλισε επίσης συμβόλαιο 9,7 δισ. δολαρίων για παροχή λογισμικού στον αμερικανικό στρατό, ενώ η εταιρεία υποδομών cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης Iren συμφώνησε να αγοράσει εξοπλισμό Dell αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων servers με chips της Nvidia.

Η Dell αναμένει πλέον πωλήσεις 74 δισ. δολαρίων από servers βελτιστοποιημένους για AI στο σύνολο του οικονομικού έτους, αύξηση περίπου 200%. Μόλις έξι μήνες νωρίτερα, η εταιρεία προέβλεπε ανάπτυξη 103% στον συγκεκριμένο τομέα.

Η εντυπωσιακή πορεία της Dell έχει ενισχύσει και την προσωπική περιουσία του ιδρυτή, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Μάικλ Ντελ, ο οποίος σύμφωνα με τη σχετική λίστα του Bloomberg έχει πλέον ανέλθει στην πέμπτη θέση μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

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