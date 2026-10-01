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Η Winex Investments Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Aktor, Αλέξανδρο Εξάρχου, απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής 2.666.147 μετοχές της εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 26,15 εκατ. ευρώ, με τιμή 9,81 ευρώ ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση της Aktor:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής η «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 1.10.2026, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε στις 30.09.2026 για ίδιο λογαριασμό μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής 2.666.147 (δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της εταιρείας «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», ISIN GRS432003028, συνολικής αξίας είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δύο ευρώ και επτά λεπτών (€26.154.902,07), ήτοι εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€9,81) εκάστη.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

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