Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Alibaba κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 9%, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα ενίσχυσε τη ζήτηση για την υπολογιστική ισχύ που παρέχει ο βραχίονας cloud του ομίλου. Ωστόσο, το υψηλό κόστος της AI στρατηγικής της αποτυπώθηκε έντονα στην κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν περισσότερο από 75%.

Τα έσοδα για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο ανήλθαν σε σχεδόν 269 δισ. γουάν (40 δισ. δολάρια), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη κατρακύλησαν στα 10,5 δισ. γουάν, ενώ η μετοχή της Alibaba στις ΗΠΑ υποχώρησε περισσότερο από 2%.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν το δίλημμα που αντιμετωπίζει ένας από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους της Κίνας: η Alibaba εδραιώνεται ως παγκόσμιος παίκτης στην AI, αλλά το κόστος αυτής της μετάβασης πιέζει τα περιθώρια κέρδους, την ώρα που η υποτονική κινεζική κατανάλωση εξακολουθεί να βαραίνει τον παραδοσιακό πυρήνα του ομίλου, το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το Qwen στην αιχμή της νέας Alibaba

Η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στη διεθνή κούρσα της AI, με την οικογένεια μοντέλων Qwen να εξελίσσεται σε μία από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως. Παράλληλα, έχει διοχετεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε chips, data centers και agentic AI.

Υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Έντι Γου, η Alibaba ποντάρει όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη και στο cloud ως τους βασικούς κινητήρες της μελλοντικής ανάπτυξής της.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των ομάδων έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων AI σε μια νέα επιχειρηματική μονάδα, την Alibaba Token Hub, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γου. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την πώληση δραστηριοτήτων που δεν θεωρούνται πλέον βασικές, έχοντας μεταξύ άλλων διαθέσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη μονάδα gaming Lingxi Games.

Επενδύσεις AI πέρα από τα 380 δισ. γουάν

Η στροφή έχει μετατρέψει την Alibaba σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Κίνας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γου έχει ξεκαθαρίσει ότι η εταιρεία είναι διατεθειμένη να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της AI έναντι της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας. Οι επενδύσεις αναμένεται μάλιστα να ξεπεράσουν σημαντικά το ήδη ανακοινωμένο πρόγραμμα των 380 δισ. γουάν σε βάθος τριετίας.

Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: η Alibaba θέλει να πενταπλασιάσει τα έσοδα από cloud και AI, στα 100 δισ. δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια.

Το τίμημα αυτής της στρατηγικής είναι ήδη ορατό. Οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για data centers, υπολογιστική ισχύ, δικά της chips και εφαρμογές AI απορροφούν σημαντικό μέρος των ταμειακών ροών και επιβαρύνουν τα περιθώρια κέρδους.

Από την κούρσα της τεχνολογίας στην κούρσα των εσόδων

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Alibaba είναι η μετατροπή της τεχνολογικής υπεροχής σε πραγματικά έσοδα. Οι κινεζικοί όμιλοι AI δέχονται αυξανόμενη πίεση από τους επενδυτές να αποδείξουν ότι οι τεράστιες επενδύσεις μπορούν να παράγουν ικανοποιητικές αποδόσεις.

Η πρόκληση είναι μεγαλύτερη στην Κίνα, όπου πολλά προηγμένα μοντέλα προσφέρονται δωρεάν ή με πολύ χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές.

Η Alibaba επιχείρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά να ενισχύσει την εμπορική αξιοποίηση των μοντέλων της, αλλά παράλληλα συνεχίζει τη μάχη για μεγαλύτερη βάση χρηστών. Το νέο Qwen 3.8 Max κυκλοφόρησε ως open-weight μοντέλο, για πρώτη φορά για τη μεγαλύτερη κατηγορία μοντέλων της εταιρείας.

Η μάχη με ByteDance και Tencent

Η Alibaba επιδιώκει παράλληλα να αυξήσει τα έσοδά της από συνδρομητικές υπηρεσίες coding και agentic AI, διεκδικώντας μερίδιο σε μια αγορά όπου ανταγωνίζεται την Tencent και την ByteDance.

Το Doubao της ByteDance, σήμερα μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές AI στην Κίνα, εισήγαγε φέτος συνδρομητικό πρόγραμμα. Από την πλευρά της, η Alibaba διαθέτει την εφαρμογή Qwen, έναν ολοκληρωμένο AI assistant που μπορεί να αναλαμβάνει καθημερινές εργασίες, από αγορές μέχρι πληρωμές.

Ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω, καθώς η Tencent ετοιμάζει νέο AI agent για το WeChat.

Για την Alibaba, επομένως, το στοίχημα έχει μετακινηθεί πέρα από το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η AI ήδη προσφέρει ισχυρότερη ανάπτυξη εσόδων, αλλά η πτώση των κερδών δείχνει πόσο ακριβή είναι η προσπάθεια να μετατραπεί η εταιρεία σε έναν από τους κυρίαρχους παίκτες της νέας εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Μετά το Ελληνικό, το Φάληρο: Η μεγάλη ανάπλαση των 300 εκατ. που αλλάζει έως το 2029 το παράκτιο μέτωπο (pics)

Νέο κύμα παραγγελιών των Greeks έως το 2030

Ο σωστός και ο λάθος τρόπος να πίνουμε νερό

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ