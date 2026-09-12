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Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε απόψε ο υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζάρε, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του, σε ρόλο κουμπάρου, τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο 46χρονος Ρουμάνος πολιτικός, ο οποίος συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής της χώρας, παντρεύτηκε τη γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλι.

Το μυστήριο τελέστηκε σε ναό του Βουκουρεστίου, παρουσία υπουργών, βουλευτών και άλλων εκπροσώπων της ρουμανικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ, αλλά και του προέδρου της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.

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