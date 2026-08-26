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Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple Inc, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια σε πωλήσεις κατά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών IDC.

Η νέα συσκευή θα σηματοδοτήσει την είσοδο της Apple στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones, μια κατηγορία την οποία άνοιξε η Samsung Electronics Co. πριν από επτά χρόνια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IDC, το νέο τηλέφωνο θα έχει σχεδιασμό που θα θυμίζει διαβατήριο και η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 2.500 δολάρια.

«Περιμένω ότι το αναδιπλούμενο μοντέλο της Apple σε σχεδιασμό τύπου διαβατηρίου θα σημειώσει μεγάλη επιτυχία, παρά την υψηλή τιμή των 2.500 δολαρίων», δήλωσε η Ναμπίλα Πόπαλ, ανώτερη διευθύντρια ερευνών της IDC προσθέτοντας ότι «εδώ ο στόχος είναι μια πολύ επίλεκτη ομάδα καταναλωτών, οι οποίοι θα σχηματίσουν ουρές για να αγοράσουν τη συσκευή».

Η κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών, η οποία περιλαμβάνει τηλέφωνα που διπλώνουν σαν βιβλίο και μετατρέπονται από smartphone σε συσκευή μεγέθους tablet, εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά μικρό τμήμα της συνολικής αγοράς του κλάδου.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες συσκευές πωλούνται σε σημαντικά υψηλότερες τιμές από τα συμβατικά smartphones, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα κερδοφόρα κατηγορία για τους κατασκευαστές, ενώ φαίνεται πως σταδιακά κερδίζουν έδαφος στο καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με την IDC, η συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών θα αναπτυχθεί κατά 12,6% φέτος και κατά 18% το επόμενο έτος.

Η είσοδος της Apple αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στην αγορά. Σύμφωνα με την IDC, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα κατακτήσει το 40% του συνόλου των αποστολών αναδιπλούμενων smartphones το 2027.

Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική στην ευρύτερη αγορά smartphones. Η IDC προβλέπει πλέον ότι οι συνολικές αποστολές θα καταγράψουν πτώση 16,7% φέτος, αναθεωρώντας προς τα κάτω την προηγούμενη εκτίμησή της.

Πάντως, το αυξανόμενο κόστος των μικροτσίπ μνήμης και άλλων εξαρτημάτων περιορίζει την παραγωγή των κατασκευαστών και οδηγεί ταυτόχρονα σε υψηλότερες τιμές λιανικής.

«Η εποχή του φθηνού smartphone έχει τελειώσει», προειδοποίησε χαρακτηριστικά η IDC.

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