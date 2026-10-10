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Ψηφιακή υγεία, ρομποτική, fintech και τώρα… τι, για το Growth Fund Ι της Big Pi Ventures;

Το ελληνικό VC μετρά αντίστροφα για την 4η επένδυσή του με το Big Pi Growth I, από τον Ιούλιο του 2025, μετά από αυτές στις Numan, August Robotics και finmid, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος, στο περιθώριο της ενημέρωσης για τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης των 17 εκατ. ευρώ προς την τελευταία από τις 3 σημερινές εταιρείες τεχνολογίας του portfolio του.

Ο partner της Big Pi Ventures και συνοδοιπόρος των Μάρκου Βερέμη και Πάνου Μέτση στο πρώτο growth equity fund στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανέφερε παράλληλα ότι επίκειται εντός των επόμενων ημερών ίσως, και άλλη μια ανακοίνωση, σχετικά με μια νέα επένδυση αυτή τη φορά από το early stage fund Big Pi II.

Με λίγα λόγια, τα δύο funds προετοιμάζουν διπλό επενδυτικό «χτύπημα», σε startup και scale up εταιρείες, με την πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός των νέων deals σε 2+2 (δυο για το καθένα).

Σε σχετική ερώτηση του newmoney μάλιστα, o κ. Καλλιαγκόπουλος δεν απέκλεισε την πιθανότητα η επόμενη επένδυση – η μία από τις επενδύσεις- του Big Pi Growth I να γίνει σε αμιγώς ελληνική ώριμη τεχνολογική εταιρεία, και όχι απλά σε εταιρεία με Έλληνα ιδρυτή ή partner της διασποράς.

Μας απάντησε, ακόμη, ως προς τους τομείς του άμεσου ενδιαφέροντος της Big Pi Ventures ότι κοιτάζει πιο ενεργά, στο συγκεκριμένο timing, εταιρείες της κυβερνοασφάλειας, της Τεχνητής Νοημοσύνης -στο εμπόριο ή και σε πιο παραδοσιακούς κλάδους-, του software και σε διάφορα άλλα αντικείμενα.

Οι 2+2 πιθανές επενδύσεις

«Γενικά, εμείς εξετάζουμε, από πλευράς επιλογών, ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Οι στόχοι δεν αλλάζουν, είναι οι ίδιοι που έχουμε πει. Η 4η επένδυση του Big Pi Growth πιστεύουμε ότι θα έρθει σύντομα. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Είμαστε με αρκετές εταιρείες σε προχωρημένες συζητήσεις. Θεωρείται αρκετά πιθανό να ολοκληρωθεί το 4ο deal μέσα στο 2026. Θα έχουμε τουλάχιστον άλλο ένα, αν όχι άλλα δύο deals με το growth fund.

Είναι θέμα μηνών. Ας μην το πούμε σίγουρα. Πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει μια μικρή χρονική απόκλιση. Τον Απρίλιο είχαμε πει θα κάνουμε δύο, οπότε τα κάναμε και τα δύο…

Το early stage fund θα κλείσει άλλη μια επένδυση πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, αν όχι και δύο αυτή τη χρονιά. Και τα δύο funds πορεύονται με ’’τέρμα τις μηχανές’’…», ήταν το σχόλιό του, στο πλαίσιο της παρουσίασης της επένδυσης της Big Pi Ventures στη γερμανική fintech και συμπλήρωσε:

«Βλέπουμε κάπου 1.000 εταιρείες το χρόνο. Συνέχεια εξετάζουμε στόχους. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ επιλεκτικός. Γιατί, τελικά, ψάχνεις… ψύλλο στα άχυρα. Είναι λίγες οι επενδύσεις που γίνονται κάθε χρόνο, αλλά αυτό συμβαίνει από επιλογή…».

Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματοδοτήσεις στις Numan, August Robotics και finmid πραγματοποιήθηκαν όλες με έντονο το ελληνικό «αποτύπωμα», είτε διότι διαθέτουν Έλληνα Founder είτε επειδή σχεδιάζουν τη δημιουργία hubs στη χώρα μας, σε συνδυασμό με έναν σημαντικό αριθμό προσλήψεων μηχανικών ή άλλων στελεχών.

Από τις 3 αυτές, η Numan (Σωκράτης Παπαφλωράτος) άντλησε κεφάλαια 60 εκατ. ευρώ σε γύρο Σειράς Β, η August Robotics (Alex Wyatt, ελληνοαυστραλός) άλλα 30 εκατ. ευρώ επίσης σε Series B και η γερμανική finmid (Max Schertel και Alexander Talkanitsa) 17 εκατ. ευρώ (επέκταση Series A), σε χρηματοδοτικούς γύρους στους οποίους ηγήθηκε η Big Pi Ventures με το growth fund της. Σύνολο 107 εκατ. ευρώ.

Τα δυο funds διαχειρίζονται αθροιστικά 220 εκατ. ευρώ. Το final closing θα αυξήσει το «βεληνεκές» του Big Pi Growth I από τα 150 εκατ. ευρώ, με στόχο τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 70 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην επενδυτική «δεξαμενή» του Big Pi II.

Αν προστεθούν και τα 45 εκατ. ευρώ του πρώτου fund, τότε το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων θα ανέβει στα 265 εκατ. ευρώ, με την προοπτική να εκτιναχθεί στα 315 εκατ. ευρώ και για τα 3 funds.

Ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος εξήγησε ως προς το final closing του growth fund ότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και σε αυτό το κομμάτι με μεγάλους «παίκτες», που κινούνται συνήθως λίγο αργά, χωρίς να υφίσταται λόγος για βιασύνη.

Μάλιστα, και από τα 3 funds της Big Pi Ventures έχουν κατευθυνθεί μέχρι τώρα σε χρηματοδοτήσεις νεοφυών ή πιο ώριμων εταιρειών ένα ποσό κοντά στα 110 εκατ. ευρώ.

Το δε Big Pi II μετρά αυτή τη στιγμή 9 επενδύσεις πλησιάζει για αυτό και η 10η…

Μάρκος Βερέμης: Η 3η μας επιτυχημένη έξοδος

Παράλληλα με τις εξελίξεις σε επενδυτικό επίπεδο όμως υπήρξε και ένα άλλο σημαντικό γεγονός: ένα exit από αυτά που πραγματικά αποζητά η αγορά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το «χρυσό» deal που αφορά την Cylinder Health με έδρα στην Αμερική, ένα ακόμα success story εταιρείας η οποία ανήκε στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της Big Pi Ventures.

«Η εξαγορά της Cylinder Health έναντι 105 εκατ. δολαρίων από τη Hinge Health, μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ψηφιακής υγείας στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνει την επιλογή μας να επενδύσουμε σε αυτή. Η Cylinder έχει βοηθήσει περισσότερους από 150.000 ασθενείς.

Είναι η τρίτη μας επιτυχημένη έξοδος, μετά την εξαγορά της Accusonus από τη Meta και την έξοδό μας από την Balena. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν εταιρείες που στηρίξαμε από νωρίς εξελίσσονται σε σημαντικούς παίκτες της αγοράς και θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Cylinder για όσα πέτυχε.», δηλώνει ο Μάρκος Βερέμης στο newmoney, δίνοντας με αυτή του την τοποθέτησή του όλες τις πτυχές της νέας αυτής συμφωνίας.

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