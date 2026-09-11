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Στον χώρο των επιχειρήσεων, η ηγεσία δεν κρίνεται μόνο από τον τίτλο, τη θέση ή την εξουσία που διαθέτει κάποιος. Εξίσου σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται, επικοινωνεί και επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω του. Η λεγόμενη «ηγετική παρουσία» αποτελεί έναν συνδυασμό συμπεριφοράς, σαφούς σκέψης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, στοιχεία που κάνουν τους άλλους να εμπιστεύονται ένα στέλεχος και να ακολουθούν τις αποφάσεις του.

Η αντίληψη ότι οι ηγέτες «γεννιούνται» με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Πολλές από τις συμπεριφορές που δημιουργούν την εικόνα ενός ανθρώπου με κύρος και επιρροή μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από εξάσκηση.

Οι άνθρωποι που θεωρούνται αυθεντικοί ηγέτες έχουν συνήθως ένα κοινό χαρακτηριστικό: ξέρουν να μεταφέρουν σύνθετες ιδέες με απλό τρόπο, να επιλέγουν τις σωστές λέξεις και να γνωρίζουν πότε πρέπει να σταματήσουν να μιλούν. Η αποτελεσματική επικοινωνία δεν βρίσκεται στην ποσότητα των πληροφοριών, αλλά στην ποιότητα του μηνύματος.

Οι ειδικοί στην επικοινωνία ξεχωρίζουν δύο βασικές συνήθειες που μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα ενός στελέχους και να κάνουν τους άλλους να θέλουν πραγματικά να το ακούσουν.

1. Λιγότερα λόγια, μεγαλύτερη επιρροή

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αποπνέουν αυτοπεποίθηση είναι η ικανότητά τους να μιλούν με σαφήνεια και οικονομία.

Φανταστείτε μια απλή ερώτηση σε μια επαγγελματική συνάντηση: «Θα είναι έτοιμη η έκθεση την Τρίτη;».

Ένας αναποτελεσματικός τρόπος απάντησης θα ήταν μια μακρά εξήγηση γεμάτη αμφιβολίες, παύσεις και υποθέσεις για πιθανά προβλήματα.

Αντίθετα, ένας ηγέτης θα απαντούσε απλά:

«Ναι, θα είναι έτοιμη την Τρίτη».

Αν χρειάζεται, θα προσθέσει στη συνέχεια τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Ένας γενικός κανόνας στην επαγγελματική επικοινωνία είναι ότι όσο υψηλότερη είναι η θέση ενός στελέχους στην ιεραρχία, τόσο πιο σύντομες και ξεκάθαρες τείνουν να είναι οι απαντήσεις του.

Πολλοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της καριέρας τους, πέφτουν στην παγίδα να εξηγούν υπερβολικά. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν σκεφτεί όλες τις παραμέτρους, όμως τελικά δημιουργούν την αντίθετη εντύπωση: ότι δεν είναι βέβαιοι για την απάντησή τους.

Οι υπερβολικές εξηγήσεις μπορούν να μειώσουν την αίσθηση εξουσίας και να κάνουν ένα μήνυμα λιγότερο αποτελεσματικό.

Για να ενισχύσετε την παρουσία σας, χρειάζεται να απομακρύνετε τη λεγόμενη «λεκτική ακαταστασία»:

Οι λέξεις-γέφυρες όπως «εμ», «λοιπόν», «ξέρεις» δεν προσθέτουν πληροφορία και κάνουν τον ακροατή να προσπαθεί περισσότερο για να κατανοήσει το μήνυμα.

δεν προσθέτουν πληροφορία και κάνουν τον ακροατή να προσπαθεί περισσότερο για να κατανοήσει το μήνυμα. Οι εκφράσεις αβεβαιότητας, όπως «νομίζω», «ίσως», «κατά κάποιον τρόπο» , αποδυναμώνουν μια θέση χωρίς να αλλάζουν το πραγματικό περιεχόμενο.

, αποδυναμώνουν μια θέση χωρίς να αλλάζουν το πραγματικό περιεχόμενο. Οι ασαφείς διατυπώσεις πρέπει να αντικαθίστανται από συγκεκριμένες φράσεις. Το «περίπου έξι ή επτά» γίνεται απλώς «επτά».

Η υπερβολικά περίπλοκη ορολογία συχνά δημιουργεί απόσταση αντί να δείχνει γνώση.

Οι περιττές πληροφορίες και οι μεγάλες εισαγωγές μπορούν να κρύψουν το βασικό μήνυμα.

Ο στόχος δεν είναι να λέτε λιγότερα επειδή δεν έχετε κάτι να πείτε, αλλά να επιλέγετε μόνο όσα έχουν πραγματική αξία.

2. Ξεκινήστε πάντα με την απάντηση

Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας ενός αποτελεσματικού στελέχους είναι η αρχή κάθε απάντησης.

Η βασική αρχή είναι απλή: δώστε πρώτα το συμπέρασμα και μετά την εξήγηση.

Αν κάποιος σας ρωτήσει πότε ξεκινά ένα έργο, ξεκινήστε με:

«Την Τρίτη».

Αν σας ρωτήσει αν υποστηρίζετε μια πρόταση:

«Ναι».

Αν ζητήσει εξήγηση για μια επιχειρηματική απόφαση:

«Αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε».

Στη συνέχεια παρουσιάστε τους λόγους με οργανωμένο τρόπο.

Για παράδειγμα:

«Αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε για τρεις λόγους. Πρώτον, άλλαξαν οι οικονομικές συνθήκες. Δεύτερον, εντοπίστηκε ένα ρυθμιστικό ζήτημα. Και τρίτον, θεωρούμε ότι το κεφάλαιο μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα αλλού».

Η συγκεκριμένη δομή κάνει την απάντηση να ακούγεται πιο αξιόπιστη, επειδή δείχνει ότι η σκέψη έχει ήδη οργανωθεί.

Οι άνθρωποι σχηματίζουν πολύ γρήγορα άποψη για έναν ομιλητή. Αν μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν καταλάβουν πού κατευθύνεται η συζήτηση, είναι πιθανό να χάσουν το ενδιαφέρον τους.

Αντίθετα, όταν η βασική απάντηση βρίσκεται στην αρχή, ο ακροατής μπορεί να παρακολουθήσει πιο εύκολα τα επιχειρήματα που ακολουθούν.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε απάντηση πρέπει να είναι απόλυτη ή υπερβολικά απλοποιημένη. Η πρόκληση είναι να ξεχωρίζετε τις πληροφορίες που χρειάζεται το κοινό σας από εκείνες που απλώς γνωρίζετε εσείς.

Η αυτοπεποίθηση χτίζεται μέσα από τη σαφή επικοινωνία

Όσο περισσότερο ένα στέλεχος εξασκείται στη συνοπτική, ξεκάθαρη και άμεση επικοινωνία, τόσο πιο εύκολα απομακρύνει συνήθειες που μειώνουν την επιρροή του.

Η σωστή παρουσία δεν δημιουργείται με τεχνητές συμπεριφορές ή με προσπάθεια να «παίξει» κάποιος τον ηγέτη. Δημιουργείται όταν η σκέψη γίνεται πιο καθαρή και η έκφραση πιο αποτελεσματική.

Ένας άνθρωπος που ξέρει τι θέλει να πει, το λέει με απλό τρόπο και απαντά με βεβαιότητα, σταδιακά αποκτά την εικόνα εκείνου που μπορεί να καθοδηγήσει μια ομάδα.

Και κάποια στιγμή η ηγετική παρουσία παύει να είναι κάτι που προσπαθεί να δείξει. Γίνεται χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί.

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