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Το έτοιμο φαγητό μετατρέπεται σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ελεγχόμενο κόστος. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει άμεσα και τη στρατηγική των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον στην πώληση πρώτων υλών, αλλά επιδιώκουν να γίνουν προορισμός και για ολοκληρωμένα γεύματα.

Η πίεση χρόνου, τα μικρότερα νοικοκυριά, η αύξηση της αστικής ζωής και οι διαφορετικές διατροφικές ανάγκες δημιουργούν μια αγορά με σημαντικές προοπτικές. Από ψητό κοτόπουλο και σαλάτες έως μαγειρευτά, πίτες και προϊόντα φούρνου, τα σούπερ μάρκετ επενδύουν σε περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερους χώρους προβολής και νέες συνεργασίες, επιχειρώντας να αυξήσουν τόσο τη συχνότητα επίσκεψης όσο και την αξία του καλαθιού.

Η τάση αποτυπώνεται καθαρά στα στοιχεία. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 σε 29% το 2026, σχεδόν διπλασιαζόμενο μέσα σε μία δεκαετία.

Αγορά άνω του 1 δισ. ευρώ

Η δυναμική της κατηγορίας επιβεβαιώνεται και από την πορεία του τζίρου. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, η αγορά έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ το 2025, ενώ εμφανίζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 3%.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με μια σειρά δομικών αλλαγών στην κοινωνία και στην κατανάλωση. Τα νοικοκυριά γίνονται μικρότερα, περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, η αστικοποίηση ενισχύεται και ο διαθέσιμος χρόνος για μαγείρεμα περιορίζεται.

Ταυτόχρονα, η άνοδος τάσεων όπως η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η vegan διατροφή και τα gluten free προϊόντα ενισχύει τη ζήτηση για πιο εξειδικευμένες έτοιμες επιλογές.

Σημαντικό ρόλο έχει και η ανάπτυξη του quick commerce, καθώς πλατφόρμες όπως Wolt και efood επιτρέπουν πλέον την άμεση παραγγελία και παράδοση έτοιμου φαγητού, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό γύρω από το καθημερινό γεύμα.

Οι παραγωγοί τροφίμων έχουν προσαρμοστεί στη νέα αυτή πραγματικότητα, διευρύνοντας τις σειρές έτοιμων γευμάτων, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαθέτουν περισσότερο χώρο σε ψυγεία και ράφια και αναπτύσσουν δικά τους brands, ακόμη και μέσα από συνεργασίες με σεφ.

Η ευκολία είναι ο βασικός οδηγός

Ο σημαντικότερος λόγος που οδηγεί τους καταναλωτές στο έτοιμο φαγητό είναι η έλλειψη χρόνου. Το 41% δηλώνει ότι επιλέγει έτοιμες λύσεις επειδή δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει.

Παράλληλα, το 19% αναφέρει ότι δεν θεωρεί οικονομικά συμφέρον το μαγείρεμα όταν πρόκειται για λίγα άτομα. Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με την αύξηση των μονοπρόσωπων και μικρών νοικοκυριών.

Για τα σούπερ μάρκετ, επομένως, το έτοιμο φαγητό βρίσκεται ακριβώς στη διασταύρωση τριών βασικών αναγκών: ταχύτητας, τιμής και ευκολίας.

770 ευρώ τον χρόνο ανά νοικοκυριό

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών, δείχνει ότι η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό ανέρχεται στα 14,79 ευρώ, δηλαδή περίπου 770 ευρώ ετησίως.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό έχει μειωθεί από 45% το 2016 σε 39% σήμερα.

Η κατηγορία, επομένως, αποκτά σταθερά μεγαλύτερη παρουσία στην καθημερινότητα, χωρίς ωστόσο να εκτοπίζει το σπιτικό γεύμα.

Στις επιλογές που έχουν ήδη μεγάλη διείσδυση περιλαμβάνονται το ψητό κοτόπουλο, τα σφολιατοειδή, οι σαλάτες και τα έτοιμα μαγειρευτά.

Η διεύρυνση της γκάμας προϊόντων έχει ενισχύσει τον ρόλο των σούπερ μάρκετ ως εναλλακτικής πηγής γεύματος, μετατρέποντάς τα σταδιακά σε υβριδικούς χώρους λιανικής και άμεσης κατανάλωσης.

Οι τιμές και η νέα ισορροπία στην αγορά

Η στροφή προς το έτοιμο φαγητό ενισχύεται και από τη σχετική αποκλιμάκωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Πεταλά, τον Αύγουστο του 2026 ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο -0,15% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται θετική για τον καταναλωτή.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη συγκράτηση των αυξήσεων στα τρόφιμα παρά την άνοδο του ενεργειακού κόστους, αλλά και στη διόρθωση τιμών σε κατηγορίες που είχαν πιέσει έντονα τον πληθωρισμό τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Φρούτα και λαχανικά καταγράφουν πλέον μειώσεις λόγω καλύτερων καιρικών συνθηκών, ενώ αποκλιμάκωση εμφανίζεται και στο νωπό κρέας λόγω της ομαλοποίησης του κόστους παραγωγής και εισαγωγών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΣΕ, συνέβαλε και η συμφωνία μεταξύ βιομηχανίας, εφοδιαστικής αλυσίδας και κυβέρνησης στα τέλη Ιουνίου για αποφυγή ανατιμήσεων σε τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο κίνδυνος νέων ανατιμήσεων

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να πιέζει το ενεργειακό κόστος τόσο για τις αλυσίδες όσο και για τη βιομηχανία τροφίμων.

Παράλληλα, ανοδικά κινούνται οι τιμές στα υλικά συσκευασίας που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το πετρέλαιο.

Όπως προειδοποιεί ο κ. Πεταλάς, αν οι πιέσεις αυτές δεν αποκλιμακωθούν, από τον Οκτώβριο είναι πιθανό να εμφανιστούν νέες ανατιμήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Το σπιτικό φαγητό παραμένει πρώτο

Παρά την άνοδο της κατηγορίας, τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να θεωρούν το σπιτικό φαγητό πιο νόστιμο και πιο υγιεινό.

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα εξακολουθούν να μην αγοράζουν καθόλου έτοιμο φαγητό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος όσων αγοράζουν διατηρεί σχετικά χαμηλή εβδομαδιαία δαπάνη. Το 19% ξοδεύει από 11 έως 20 ευρώ την εβδομάδα, το 11% από 6 έως 10 ευρώ και το 7% έως 5 ευρώ.

Το κρίσιμο στοιχείο, επομένως, δεν είναι ότι το έτοιμο φαγητό αντικαθιστά το μαγείρεμα στο σπίτι, αλλά ότι καλύπτει ολοένα συχνότερα τα κενά που δημιουργεί η έλλειψη χρόνου.

Για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτή ακριβώς η αλλαγή αποτελεί τη νέα μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία: να κερδίσουν μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής δαπάνης για φαγητό και να μετατραπούν από σημείο αγοράς τροφίμων σε προορισμό για το ίδιο το γεύμα.

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