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Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 55 ευρώ ανά μετοχή, από 54 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Euroxx Securities, διατηρώντας τη σύσταση Overweight και επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές του ομίλου παραμένουν ισχυρές, με βασικούς καταλύτες τις παραχωρήσεις, την ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και τη δυνατότητα συμμετοχής σε νέα έργα υποδομών.

Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί ανοδικά κατά περίπου 5% τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου, μετά την ενσωμάτωση στο μοντέλο της της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και των ισχυρών επιδόσεων του δεύτερου τριμήνου του 2026. Η μετοχή έκλεισε στα 42,8 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ομίλου διαμορφώνεται περίπου στα 5,1 δισ. ευρώ.

Κατά τη Euroxx, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, με τις παραχωρήσεις να συνεισφέρουν περισσότερο από το 70% των προσαρμοσμένων EBITDA. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο έργων στον κατασκευαστικό τομέα βρίσκεται περίπου στα 9 δισ. ευρώ, προσφέροντας υψηλή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την κατασκευή. Η Euroxx προβλέπει πλέον ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του συγκεκριμένου τομέα θα ξεπεράσουν τα 220 εκατ. ευρώ ετησίως τόσο το 2026 όσο και το 2027, έναντι περίπου 190 εκατ. ευρώ που εκτιμούσε προηγουμένως. Η ισχυρότερη συμβολή της κατασκευής οδηγεί και στην αναβάθμιση των συνολικών προβλέψεων για τον όμιλο.

Σε επίπεδο ομίλου, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 700 εκατ. ευρώ το 2026, από 631 εκατ. ευρώ το 2025, και θα συνεχίσουν ανοδικά στα 766 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 868 εκατ. ευρώ το 2028. Για το 2029 η Euroxx προβλέπει EBITDA περίπου 896 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2030 εκτιμά περαιτέρω άνοδο στα 924 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 161 εκατ. ευρώ το 2026, να αυξηθούν στα 191 εκατ. ευρώ το 2027 και να επιταχυνθούν στα 271 εκατ. ευρώ το 2028. Για το 2029 η εκτίμηση ανέρχεται στα 293 εκατ. ευρώ και για το 2030 στα 314 εκατ. ευρώ.

Η Euroxx θεωρεί παράλληλα ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται με δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 9,4 φορές για το 2028, ενώ η νέα τιμή στόχος ενσωματώνει πολλαπλασιαστή 5,7 φορές για την κατασκευή το 2026, 7,5 φορές για τη συμβατική ενέργεια και περίπου 11 φορές για τις λειτουργούσες παραχωρήσεις με βάση το 2028.

Ένα ακόμη στοιχείο που επισημαίνει η χρηματιστηριακή είναι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Ο καθαρός δανεισμός στη μητρική βρίσκεται κοντά στο μηδέν, ενώ τα διαθέσιμα διαμορφώνονταν στα 280 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, εξαιρουμένης της χρηματοδότησης έργων. Σύμφωνα με τη Euroxx, η συγκεκριμένη εικόνα προσφέρει σημαντική ευελιξία για περαιτέρω επενδύσεις και συμμετοχή σε νέα έργα παραχωρήσεων.

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