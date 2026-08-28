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Η κλιματική αλλαγή αποκτά πλέον άμεσο οικονομικό αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, αναγκάζοντας εταιρείες διαφορετικών κλάδων να επανεξετάσουν από τα προϊόντα που διαθέτουν έως τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν την παραγωγή, τις εγκαταστάσεις και τις επενδύσεις τους. Η ακραία ζέστη δεν αντιμετωπίζεται πια αποκλειστικά ως ένα εποχικό πρόβλημα μερικών εβδομάδων, αλλά ως μεταβλητή που μπορεί να καθορίσει τζίρους, κόστη και μελλοντικές στρατηγικές.

Οι παρατεταμένοι καύσωνες, η ξηρασία και οι δασικές πυρκαγιές εμφανίζονται ολοένα συχνότερα στις συζητήσεις των διοικήσεων με τους επενδυτές. Περίπου μία στις δέκα ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη του 1 δισ. δολαρίων έχει αναφερθεί πρόσφατα στις συνέπειες της ακραίας ζέστης, της λειψυδρίας ή των πυρκαγιών κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, ποσοστό που βρίσκεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η τάση αποτυπώνει μια ουσιαστική μεταβολή: το κλίμα περνά από το κεφάλαιο των μακροπρόθεσμων εταιρικών κινδύνων στις άμεσες επιχειρησιακές αποφάσεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να υπολογίζουν πώς μια περίοδος υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να μεταβάλει την καταναλωτική συμπεριφορά, να διακόψει εργασίες, να αυξήσει το ενεργειακό κόστος ή να δημιουργήσει ξαφνικά νέα ζήτηση.

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, μόνο χαμένοι. Για ορισμένους κλάδους, η άνοδος της θερμοκρασίας μεταφράζεται ήδη σε σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων.

Οι κερδισμένοι από την άνοδο της θερμοκρασίας

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η γαλλική Groupe SEB, η οποία κατασκευάζει οικιακές συσκευές. Τον Ιούνιο πούλησε στην ευρωπαϊκή αγορά 30% περισσότερους ανεμιστήρες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αύξησαν απότομα τη ζήτηση για προϊόντα ψύξης.

Αντίστοιχη δυναμική εμφανίστηκε στα προϊόντα προστασίας από τον ήλιο. Για τη γερμανική Beiersdorf, ο Ιούνιος εξελίχθηκε στον καλύτερο μήνα της ιστορίας της όσον αφορά τις πωλήσεις προϊόντων αντηλιακής προστασίας.

Ακόμη μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην αγορά του κλιματισμού. Η σουηδική Beijer Ref καταγράφει ισχυρότερη ζήτηση σε περιοχές όπου μέχρι πρόσφατα η εγκατάσταση συστημάτων ψύξης δεν θεωρούνταν τόσο απαραίτητη. Η Κεντρική Ευρώπη, η Βρετανία και η Γαλλία εξελίσσονται σταδιακά σε αγορές με αυξανόμενες ανάγκες, καθώς τα μεγάλα διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών γίνονται συχνότερα.

Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και σε περισσότερο εξειδικευμένες αγορές. Η ισπανική Fluidra, κατασκευάστρια πισινών και σχετικού εξοπλισμού, αντιμετωπίζει τα προϊόντα της ως ένα είδος «κλιματικού καταφυγίου». Η αυξανόμενη ανάγκη νοικοκυριών, ξενοδοχείων και άλλων εγκαταστάσεων για δροσερούς χώρους θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή της, να αποτελέσει μακροχρόνιο μοχλό ανάπτυξης.

Η επίδραση της ζέστης φτάνει ακόμη και σε επιχειρήσεις των οποίων το βασικό αντικείμενο δεν συνδέεται άμεσα με το κλίμα. Η βρετανική αλυσίδα Greggs, έχοντας διαπιστώσει στο παρελθόν ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούσαν να επιβαρύνουν την κερδοφορία της, επιχείρησε να προσαρμόσει το προϊόν της στις νέες συνθήκες.

Η ανάπτυξη νέας σειράς παγωμένων ποτών λειτούργησε ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις ενός ακόμη ιδιαίτερα θερμού καλοκαιριού, δείχνοντας πώς ακόμη και μια εταιρεία εστίασης μπορεί να τροποποιήσει το εμπορικό της μείγμα ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Από τα προϊόντα στην καθημερινή λειτουργία

Η μεγαλύτερη αλλαγή, όμως, ίσως βρίσκεται πέρα από τα ράφια των καταστημάτων. Η ακραία ζέστη αρχίζει να μεταβάλλει τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες ανάγκες για εργαζομένους, εγκαταστάσεις και υποδομές.

Η ολλανδική κατασκευαστική Koninklijke Heijmans χρειάστηκε να διακόψει εργασίες όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, καθώς οι συνθήκες έγιναν ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους εργαζομένους.

Η εμπειρία αυτή έχει ανοίξει μια νέα συζήτηση στο εσωτερικό της εταιρείας. Η Heijmans εφαρμόζει ήδη πολιτική άδειας όταν το έντονο ψύχος δεν επιτρέπει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και εξετάζει εάν στο μέλλον θα χρειαστεί να δημιουργηθεί αντίστοιχη πρόβλεψη για τις ημέρες ακραίου καύσωνα.

Μια τέτοια μεταβολή θα είχε ευρύτερες οικονομικές συνέπειες. Εάν οι ημέρες κατά τις οποίες η εξωτερική εργασία καθίσταται δύσκολη ή επικίνδυνη αυξηθούν, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα πρέπει να ενσωματώσουν το κλιματικό ρίσκο στον προγραμματισμό έργων, στα χρονοδιαγράμματα και τελικά στο κόστος.

Ανάλογη προσαρμογή καταγράφεται στον χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων. Η Clariane επιταχύνει επενδύσεις περίπου 10 εκατ. ευρώ σε συστήματα κλιματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις της στη βόρεια Ευρώπη, όπου οι υποδομές ιστορικά σχεδιάζονταν περισσότερο για προστασία από το κρύο παρά από παρατεταμένη ζέστη.

Η εταιρεία έχει ήδη διαπιστώσει αύξηση 15% στις βραχυχρόνιες διαμονές, καθώς οικογένειες επιλέγουν να μεταφέρουν προσωρινά ηλικιωμένους συγγενείς σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν καλύτερες συνθήκες ψύξης και προστασίας κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

Η προσαρμογή ως νέα επενδυτική ανάγκη

Σε άλλους κλάδους, οι συνέπειες γίνονται αισθητές μέσα από τη διαχείριση ενός ολοένα πιο πολύτιμου φυσικού πόρου: του νερού.

Η γερμανική κατασκευάστρια αντλιών KSB βλέπει τις παραγγελίες από αγροτικές επιχειρήσεις να αυξάνονται, καθώς οι παραγωγοί αναγκάζονται λόγω της ξηρασίας να αντλούν υπόγεια ύδατα από μεγαλύτερο βάθος.

Για τη διοίκηση της εταιρείας, η εξέλιξη δεν αποτελεί απαραίτητα ένα έκτακτο επεισόδιο που θα εξαφανιστεί με την αλλαγή του καιρού. Το φετινό καλοκαίρι μπορεί να αποτελεί την αρχή μιας «νέας εποχής», στην οποία οι επιχειρήσεις θα χρειάζεται να επενδύουν συστηματικά σε εξοπλισμό προσαρμογής.

Η ίδια αντίληψη κερδίζει έδαφος και σε μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους. Ο επικεφαλής της Saint-Gobain, Μπενουά Μπαζέν, έχει χαρακτηρίσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή «επείγουσα ανάγκη», υπογραμμίζοντας ότι οι υποδομές και τα κτίρια θα πρέπει να σχεδιάζονται με διαφορετικές παραδοχές για τις μελλοντικές θερμοκρασίες.

Από την πλευρά της ενέργειας, η επικεφαλής της Engie, Κατρίν ΜακΓκρέγκορ, αντιμετωπίζει το 2026 ως σημείο καμπής, καθώς η συμπεριφορά του κλίματος γίνεται λιγότερο προβλέψιμη και τα ακραία φαινόμενα αποκτούν μεγαλύτερη ένταση.

Για τις ενεργειακές εταιρείες, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο. Οι καύσωνες μπορούν να αυξήσουν απότομα τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό, την ίδια στιγμή που η ξηρασία ή οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε τμήματα της παραγωγής και των ενεργειακών υποδομών.

Η διαφορετική ανάγνωση της αγοράς

Δεν αντιμετωπίζουν, πάντως, όλες οι επιχειρήσεις το φετινό καλοκαίρι ως απόδειξη μιας μόνιμης αλλαγής.

Η H&M αναγνωρίζει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν βραχυπρόθεσμα να ενισχύσουν τις πωλήσεις των καλοκαιρινών συλλογών, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν ελαφρύτερα ρούχα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θεωρεί, όμως, ότι σε βάθος χρόνου οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις των καιρικών μεταβολών στις πωλήσεις τείνουν να εξισορροπούνται.

Παρόμοια πιο συγκρατημένη προσέγγιση ακολουθεί η Jet2. Ο επικεφαλής της, Στίβεν Χίπι, εκτιμά ότι η περίοδος ακραίας ζέστης στη Βρετανία δεν αποτελεί απαραίτητα τη νέα κανονικότητα και ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν σταδιακά να επιστρέψουν σε πιο συνηθισμένα επίπεδα.

Αυτή ακριβώς η διαφωνία βρίσκεται στην καρδιά του προβληματισμού που αναπτύσσεται στις ευρωπαϊκές διοικήσεις. Η μεγάλη επιχειρηματική απόφαση αφορά το εάν αξίζει να πραγματοποιηθούν σήμερα μόνιμες επενδύσεις προσαρμογής για συνθήκες που ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα τις επόμενες δεκαετίες.

Η απάντηση έχει άμεση επίδραση στην κατανομή κεφαλαίων. Νέα συστήματα ψύξης, καλύτερη μόνωση κτιρίων, αλλαγές στα ωράρια εργασίας, προστασία των εργαζομένων, διαφορετικά αποθέματα προϊόντων και επενδύσεις στη διαχείριση νερού αποτελούν δαπάνες που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν την ίδια βαρύτητα στους εταιρικούς προϋπολογισμούς.

Η κλιματική αλλαγή στον πυρήνα των επιχειρηματικών αποφάσεων

Το μεγάλο ερώτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι πλέον εάν οι ακραίες θερμοκρασίες αποτελούν μια προσωρινή απόκλιση ή την πρώτη καθαρή εικόνα μιας νέας επιχειρηματικής πραγματικότητας.

Για ολοένα περισσότερες εταιρείες, τα δεδομένα δείχνουν προς τη δεύτερη κατεύθυνση. Οι συνέπειες δεν περιορίζονται σε έναν κλάδο ούτε δημιουργούν αποκλειστικά ζημιές. Κάποιες επιχειρήσεις αποκτούν νέες αγορές, άλλες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερα κόστη και αρκετές αναγκάζονται να μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.

Έτσι, η κλιματική αλλαγή μετατρέπεται σταδιακά από ζήτημα εταιρικής βιωσιμότητας σε παράγοντα που επηρεάζει άμεσα έσοδα, επενδύσεις και κερδοφορία. Και όσο οι καύσωνες, οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές γίνονται συχνότεροι, τόσο περισσότερο η ικανότητα προσαρμογής θα αποτελεί όχι απλώς περιβαλλοντική επιλογή, αλλά κριτήριο επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

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