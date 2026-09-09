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Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επιστροφή στην οικονομική και επαγγελματική κανονικότητα, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μαζί του ένα σημαντικό «πακέτο» από φορολογικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα.

Οι περισσότερες προθεσμίες συγκεντρώνονται στο τέλος του μήνα, με τις υποχρεώσεις να αφορούν μεταξύ άλλων ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους, VIES, Intrastat, τέλη τηλεφωνίας, φόρους διαφημίσεων και ειδικές εισφορές.

Οι βασικές φορολογικές ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου

Έως 15 Σεπτεμβρίου: καταβολή του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για πράξεις που διακανονίστηκαν τον Αύγουστο.

Έως 21 Σεπτεμβρίου: υποβολή δήλωσης για τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων που αφορά τα έσοδα του Αυγούστου.

Έως 25 Σεπτεμβρίου: υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων VIES για ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών και υπηρεσιών του Αυγούστου, καθώς και των δηλώσεων Intrastat.

Έως 28 Σεπτεμβρίου: απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας για τη φορολογική περίοδο Αυγούστου.

Υποχρεώσεις έως το τέλος του μήνα

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση υποχρεώσεων καταγράφεται στις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς μέχρι τότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν σειρά φορολογικών διαδικασιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η υποβολή δήλωσης και η καταβολή του ΦΠΑ Αυγούστου για όσους έχουν μηνιαία φορολογική περίοδο,

για όσους έχουν μηνιαία φορολογική περίοδο, η απόδοση παρακρατούμενων φόρων Ιουλίου για μισθούς, συντάξεις, αμοιβές συμβούλων, τεχνικά έργα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,

για μισθούς, συντάξεις, αμοιβές συμβούλων, τεχνικά έργα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων για τα παραστατικά Αυγούστου,

για τα παραστατικά Αυγούστου, η δήλωση και απόδοση του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής για συναλλαγές Αυγούστου.

Για οφειλές ΦΠΑ άνω των 100 ευρώ υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης σε δύο άτοκες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη έως τις 30 Οκτωβρίου.

Τέλη και ειδικές εισφορές

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει επίσης να αποδοθούν:

η ειδική εισφορά 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες Αυγούστου,

για διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες Αυγούστου, τα τέλη κινητής, καρτοκινητής, σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης για λογαριασμούς Ιουλίου,

το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για αποδείξεις που εκδόθηκαν τον Αύγουστο,

για αποδείξεις που εκδόθηκαν τον Αύγουστο, ο φόρος ασφαλίστρων για το Β΄ τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, έως το τέλος του μήνα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μείωση του προκαταβλητέου φόρου τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το εισόδημα έχει υποχωρήσει πάνω από 25%.

Σε περίπτωση που κάποια φορολογική προθεσμία συμπέσει με Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

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