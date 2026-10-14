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Σε μια έκτακτη παρέμβαση στην αγορά καυσίμων, η HELLENiQ ENERGY προχωρά σε σημαντικές εκπτώσεις με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, μειώνοντας κατά 20 λεπτά το λίτρο την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ διατηρεί τις μειώσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η HELLENiQ ENERGY, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων, ανακοινώνει ότι, με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης προσφέρει έκτακτη έκπτωση στις πωλήσεις προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας.

Η ειδική έκτακτη έκπτωση στο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, (δηλ. μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ) για το Πετρέλαιο κίνησης, που ήδη εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου.

Για την Αμόλυβδη 95 οκτανίων, η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο (δηλ. μείωση τιμής στην αντλία 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα διατηρηθεί μέχρι και αυτή την Παρασκευή, 16/10/2026.

Οι εκπτώσεις αυτές είναι επιπλέον τυχόν επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση.

Το συνολικό πακέτο μέτρων εκπτωτικής πολιτικής, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές. Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται.

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