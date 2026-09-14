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Ο πρόεδρος της Hugo Boss, Στέφαν Στουρμ, αποχωρεί από την εταιρεία μετά από εποικοδομητικές συζητήσεις, στο πλαίσιο των πρόσφατων αλλαγών στον γερμανικό όμιλο μόδας, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Ο Στουρμ θα παραμείνει πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου έως την εκλογή του διαδόχου του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Hugo Boss ανέφερε ότι θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής νέου προέδρου και θα ενημερώσει για τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις πρόσφατες πιέσεις που δέχθηκε ο Στουρμ, καθώς η βρετανική Frasers είχε εξετάσει τη στάση της απέναντι στον πρόεδρο της Hugo Boss, εν μέσω των αλλαγών στη διοίκηση και της πορείας του γερμανικού ομίλου.

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