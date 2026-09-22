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Η νέα άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου και οι γεωπολιτικές αναταράξεις που επαναφέρουν στο προσκήνιο την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, αναζωπυρώνουν την αγωνία της ελληνικής μεταποίησης για ένα νέο κύμα ενεργειακού κόστους.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από την κυβέρνηση άμεση ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης, υποστηρίζοντας ότι περισσότερες από 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις παραμένουν εκτεθειμένες στις ακραίες διακυμάνσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ανταγωνιστικές χώρες έχουν ήδη κινηθεί για την προστασία της βιομηχανικής τους βάσης. Η βιομηχανία δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΒΙΚΕΝ.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα δημιουργούν, σύμφωνα με την Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών, σοβαρούς κινδύνους ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών της ενέργειας, με δυσοίωνες επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας ιδιαίτερα.

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα πάνω από 700 μονάδες έντασης ενέργειας, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της παραγωγής, των εξαγωγών και της απασχόλησης, παραμένουν εκτεθειμένες στις ακραίες αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχο πλαίσιο προστασίας με εκείνο που έχουν ήδη ενεργοποιήσει ανταγωνιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Ιρλανδία και άλλα κράτη-μέλη αξιοποιούν τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία που υιοθετήθηκαν προκειμένου να προστατεύσουν τη βιομηχανική τους βάση και να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία και του νέου πλαισίου CISAF, όπως συμπληρώθηκε με το METSAF, αναγνωρίζει ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η λογική του ευρωπαϊκού πλαισίου είναι σαφής: άμεση αντιστάθμιση των αυξήσεων κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία σήμερα και, ταυτόχρονα, επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος αύριο.

Η ελληνική βιομηχανία στηρίζει πλήρως τις επενδύσεις σε αποθήκευση, αυτοκατανάλωση, εξηλεκτρισμό και αναβάθμιση των δικτύων. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αυτές λύσεις απαιτούν χρόνο για να αποδώσουν. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται άμεσα εργαλεία προστασίας ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή αγορά και να συνεχίσουν να επενδύουν.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΒΙΚΕΝ ζητά από την ελληνική κυβέρνηση την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου CISAF, όπως αυτό βελτιώθηκε από το METSAF, που ανακοινώθηκε ως έκτακτο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της νέας ανόδου του ενεργειακού κόστους.

Στόχος είναι περισσότερες από 700 ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις έντασης ενέργειας να αποκτήσουν έναν ορατό και σταθερό ορίζοντα τριετούς διάρκειας απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ένωση ζητά, παράλληλα, η ενίσχυση να συνδεθεί με επενδύσεις πράσινης μετάβασης, ώστε σημαντικό μέρος, 50%, της στήριξης να επανεπενδύεται σε έργα αποθήκευσης, ευελιξίας, ενεργειακής αποδοτικότητας, εξηλεκτρισμού και απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Η βιομηχανία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ισότιμους όρους με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας και να προχωρήσει στις επενδύσεις που απαιτεί η πράσινη μετάβαση.

Δεν απαιτείται να αναζητηθούν ευφάνταστες λύσεις, καταλήγει η ΕΒΙΚΕΝ. Αρκεί η αξιοποίηση, χωρίς καθυστέρηση, των ευρωπαϊκών εργαλείων που ήδη υπάρχουν, παράλληλα με την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους.

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