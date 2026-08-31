Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα εγκαίνια θα αποτελέσουν μια μεγάλη γιορτή για όλους τους φίλους της Apple, σε ένα event γεμάτο εκπλήξεις, μοναδικές προσφορές και διαγωνισμούς.

Η αναβάθμιση του καταστήματος σε Apple Premium Partner φέρνει στη Λεμεσό μια νέα, πιο ολοκληρωμένη εμπειρία Apple. Ο σύγχρονος σχεδιασμός, οι ανανεωμένοι χώροι και οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν τα προϊόντα Apple με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στο ανανεωμένο κατάστημα, το εξειδικευμένο προσωπικό της iStorm θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επισκέπτη, προσφέροντας προσωποποιημένη καθοδήγηση και υποστήριξη με βάση τις ανάγκες του. Η πλήρης γκάμα προϊόντων Apple, μαζί με μια ευρεία επιλογή αξεσουάρ και περιφερειακών, θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ανακαλύψουν τις λύσεις που τους ταιριάζουν και να γνωρίσουν καλύτερα το οικοσύστημα της Apple.

Η iStorm προσκαλεί το κοινό την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο αναβαθμισμένο Apple Premium Partner Store στη Λεμεσό, για να ανακαλύψει από κοντά τον απόλυτο Apple προορισμό.

Ένα μοναδικό Opening Party, γεμάτο τεχνολογία, μουσική και εκπλήξεις, θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή του καταστήματος. Η Myrophora θα δώσει τον ρυθμό με ένα ξεχωριστό DJ set, ενώ ένα εντυπωσιακό drone show θα φωτίσει τον ουρανό της Λεμεσού, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα για όλους τους παρευρισκόμενους.

Οι εορταστικές ενέργειες θα συνεχιστούν για τρεις ημέρες, από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, με μοναδικές προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα Apple. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μεγάλο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν μία από τις δύο δωροεπιταγές αξίας €500 η καθεμία.

Η iStorm διαθέτει συνολικά 20 καταστήματα και το έκτο Apple Premium Partner Store αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων του Ομίλου Quest στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://istorm.com.cy/pages/limassol-opening

iStorm

H iStorm είναι η μοναδική Apple Premium Partner (APP) αλυσίδα καταστημάτων με 20 καταστήματα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα και την Κύπρο.

Σκοπός των καταστημάτων iStorm, είναι να προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία εξυπηρέτησης και επικοινωνίας, αναδεικνύοντας τη πρωτοποριακή φύση των προϊόντων Apple, παρέχοντας υπηρεσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες και αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα και καινοτομία της Apple. Η εταιρεία iStorm ΜΑΕ είναι μέρος του Ομίλου Quest.