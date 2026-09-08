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Η Lancom, η κορυφαία ελληνική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες cloud, data center, τηλεπικοινωνιών και κυβερνοασφάλειας, ολοκλήρωσε το 2025 με ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών της, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας και συνεχίζοντας με συνέπεια το επενδυτικό και αναπτυξιακό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 8.361.251,79 ευρώ, έναντι 6.753.689,17 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 23,80%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εξέλιξη των μικτών αποτελεσμάτων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 5.137.201,22 ευρώ, από 4.601.632,56 ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 11,64%.

Η λειτουργική και καθαρή κερδοφορία της Lancom παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα, υποστηρίζοντας τη συνέχιση του επενδυτικού της σχεδιασμού:

• Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 2.164.518,45 ευρώ.

• Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.678.932,14 ευρώ.

• Το EBIT ανήλθε σε 2.170.946,99 ευρώ.

• Το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2.814.281,25 ευρώ.

Τα αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη εμπορική ανάπτυξη της Lancom και τη δυναμική της παρουσίας της στην αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία παράλληλα ενισχύει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της και επιταχύνει σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές.

Στρατηγική Ανάπτυξης και Προοπτικές

Η Lancom συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το αναπτυξιακό της πλάνο, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των ιδιόκτητων υποδομών της και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά η επέκταση του Balkan Gate Thessaloniki με το Phase II, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμικότητα και τις δυνατότητες της υποδομής.

Παράλληλα, συνεχίζεται η κατασκευή του νέου ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου προς τα σύνορα με τη Βουλγαρία, στον Προμαχώνα, με το έργο να έχει ήδη ξεπεράσει το 35% της συνολικής υλοποίησης.

Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν το τηλεπικοινωνιακό αποτύπωμα της Lancom και υποστηρίζουν τη στρατηγική της για ακόμη ισχυρότερη διασύνδεση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας τα επόμενα χρόνια.

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