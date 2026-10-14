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Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή αεροπορική αγορά πραγματοποιεί η Lufthansa, η οποία αναδείχθηκε πλειοδότης στη διαδικασία επανιδιωτικοποίησης της TAP Air Portugal, καταθέτοντας προσφορά ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την απόκτηση του 44,9% των μετοχών της πορτογαλικής αεροπορικής εταιρείας.

Ο γερμανικός όμιλος επικράτησε της Air France-KLM, προσφέροντας τίμημα υψηλότερο κατά 16%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πορτογαλικής κυβέρνησης. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τη Lufthansa πιο κοντά στην απόκτηση στρατηγικής συμμετοχής στην TAP, αν και η οριστικοποίηση της συναλλαγής προϋποθέτει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία είχε περάσει στον έλεγχο του Δημοσίου το 2020, εν μέσω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού στις αερομεταφορές. Με το νέο σχέδιο ιδιωτικοποίησης, το πορτογαλικό κράτος θα εξακολουθήσει να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, ενώ ποσοστό έως 5% προβλέπεται να διατεθεί στους εργαζομένους.

Στρατηγική επέκταση στη Βραζιλία και τη Λατινική Αμερική

Η απόκτηση συμμετοχής στην TAP αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Lufthansa λόγω της ισχυρής παρουσίας της πορτογαλικής εταιρείας στις αεροπορικές συνδέσεις με τη Λατινική Αμερική και κυρίως τη Βραζιλία.

Η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον γερμανικό όμιλο, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει το διεθνές δίκτυό του και να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις υπερατλαντικές αερομεταφορές.

Η TAP διαθέτει στόλο άνω των 100 αεροσκαφών και απασχολεί περίπου 9.400 εργαζομένους, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς.

Παράλληλα, η Lufthansa έχει ήδη δρομολογήσει επενδύσεις στην Πορτογαλία, κατασκευάζοντας εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα. Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία περίπου 700 θέσεων εργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στη χώρα.

Οι εγκρίσεις και το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας

Παρά την επικράτηση της Lufthansa στη διαγωνιστική διαδικασία, η πώληση του 44,9% της TAP δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι τελικές διαπραγματεύσεις και να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Οι διαδικασίες εξέτασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμάται ότι ενδέχεται να διαρκέσουν από 18 έως 24 μήνες, γεγονός που μεταθέτει την ολοκλήρωση της συναλλαγής όχι νωρίτερα από το 2028.

Ζημίες 99,2 εκατ. ευρώ για την TAP στο πρώτο εξάμηνο

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η TAP αντιμετωπίζει αυξημένες οικονομικές πιέσεις, παρά την ενίσχυση της επιβατικής της κίνησης.

Έπειτα από τέσσερα διαδοχικά έτη κερδοφορίας, η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημίες 99,2 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την άνοδο των τιμών των καυσίμων να συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επιβάρυναν τα αποτελέσματά της.

Την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,3%, φθάνοντας περίπου τα 2,04 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

Θετική ήταν και η εικόνα της επιβατικής κίνησης, καθώς η TAP μετέφερε 8,2 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

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