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Σε δημόσια διαβούλευση, έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00, βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο «MEVGAL Dairy Future: Νέα Πρότυπη Εγκατάσταση Γιαουρτιού» της ΜΕΒΓΑΛ, με συνολικό ύψος επένδυσης περίπου 161,64 εκατ. ευρώ.

Η γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης έχει θέσει το επενδυτικό σχέδιο σε διαβούλευση και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του προς το Τμήμα Υποδοχής Επενδύσεων και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και έως τις 15 Οκτωβρίου. Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Α του ν. 4864/2021.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, η ΜΕΒΓΑΛ αιτείται την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων (ν. 4864/2021), με τον χαρακτηρισμό του ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», καθώς και την αξιοποίηση των κινήτρων ταχείας αδειοδότησης και λήψης επιχορήγησης για την ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών.

Η επένδυση αφορά την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας γιαουρτιού, η οποία, σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο, θα επιφέρει αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχείρησης. Η νέα μονάδα θα υλοποιηθεί σε όμορο οικόπεδο με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κεντρικού εργοστασίου της εταιρείας, στη θέση Κουφάλια του Δήμου Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης συνολικής έκτασης 113.866,9 τ.μ., στη Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Περιοχή Ανάπτυξης Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ-Β), ενώ η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σχετίζεται με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας κτιριακής εγκατάστασης και την προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. Προβλέπεται, ειδικότερα, η δημιουργία ολοκληρωμένης και πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας επεξεργασίας, ζύμωσης και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, με γραμμές παστερίωσης, επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων, εργαστηριακό εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου και συστήματα συσκευασίας.

Στη νέα μονάδα προβλέπεται επίσης η ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου για τη συνεχή παρακολούθηση της παραγωγής, τον περιορισμό αποκλίσεων και τη βελτίωση του κόστους και της ποιότητας των προϊόντων. Η πρόσβαση στο νέο εργοστάσιο σχεδιάζεται με γνώμονα τη λειτουργική ευελιξία και την ασφαλή διακίνηση οχημάτων και υλικών, ενώ η διαμόρφωση των χώρων παραγωγής και των υποστηρικτικών υποδομών αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της μονάδας, της ιχνηλασιμότητας και της ασφαλούς αποθήκευσης των προϊόντων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της επένδυσης, διακρίνονται οι εξής βασικές κατηγορίες κόστους:

α. το κόστος κατασκευής των κτιριακών υποδομών,

β. οι δαπάνες για την αγορά παραγωγικού εξοπλισμού και

γ. οι δαπάνες για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 161,64 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, οι εκτάσεις όπου προβλέπεται η επένδυση βρίσκονται σε περιοχή ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης. Σύμφωνα με το δασικό χάρτη, η έκταση δεν χαρακτηρίζεται ως δασική, ενώ στο ακίνητο δεν εντοπίζονται περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι.

Το έγγραφο της διαβούλευσης αναφέρει ακόμη ότι η ευρύτερη περιοχή δεν περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές του ν. 3937/2011. Το πλησιέστερο προστατευόμενο σημείο του δικτύου Natura 2000 είναι το Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους, το οποίο απέχει πάνω από 9 χλμ. από την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.

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