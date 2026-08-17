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Η Microsoft έχει επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή υποδομών για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο, μια φαινομενική αναντιστοιχία ανάμεσα στην υπολογιστική ισχύ που δηλώνει ότι έχει δημιουργήσει και στον αριθμό των προηγμένων AI chips που φέρεται να διαθέτει σε λειτουργία δημιουργεί ερωτήματα για το πόσο γρήγορα προχωρά πραγματικά η ανάπτυξη των νέων data centers της.

Τα chips είναι μικρά – ορισμένα χωρούν ακόμη και στην παλάμη ενός χεριού. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα για την ανάπτυξη και λειτουργία των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου να χρειάζονται τεράστιες ποσότητες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που επικαλείται ο Guardian, η Microsoft διαθέτει σήμερα περίπου 2,2 εκατ. εγκατεστημένα AI chips στα data centers της παγκοσμίως. Ο αριθμός είναι αισθητά χαμηλότερος από αυτόν που ορισμένοι ειδικοί θεωρούσαν πιθανό με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις της εταιρείας για την επέκταση των υποδομών της.

Η Microsoft φερόταν να έχει θέσει ως στόχο την εγκατάσταση 1,8 εκατ. AI chips έως το τέλος του 2024. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, και ενώ βρίσκεται εν μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος περίπου 280 δισ. δολαρίων, ο αριθμός έχει φτάσει στα 2,2 εκατ., σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα.

Η εικόνα αυτή εγείρει το ερώτημα εάν ορισμένα από τα νεότερα data centers της Microsoft δεν έχουν ακόμη τεθεί πλήρως σε λειτουργία ή εάν, παρότι έχουν κατασκευαστεί, δεν διαθέτουν ακόμη τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το μεγάλο στοίχημα των data centers

Η παγκόσμια κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε data centers, τα οποία λειτουργούν με εξαιρετικά ακριβά chips.

Στην καρδιά αυτής της αγοράς βρίσκεται η Nvidia, ένας από τους πολυτιμότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως. Ωστόσο, η αλυσίδα εφοδιασμού των AI chips αποτελεί ένα από τα πιο αδιαφανή τμήματα της βιομηχανίας.

Η Nvidia, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν δημοσιοποιεί πόσα συγκεκριμένα chips πουλά ούτε ποιοι πελάτες τα αγοράζουν. Αντίστοιχα, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι δεν αποκαλύπτουν πόσους επεξεργαστές διαθέτουν.

Αυτή η έλλειψη πληροφόρησης καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί η πραγματική έκταση της παγκόσμιας ανάπτυξης υποδομών AI.

Microsoft: Τα 280 δισ. δολάρια και το ερώτημα της ισχύος

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Microsoft υποστηρίζει ότι κατασκευάζει υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναντέλα είχε δηλώσει ότι η εταιρεία θα διπλασιάσει το παγκόσμιο αποτύπωμα των data centers της έως τα μέσα του 2027.

Από το 2022, η Microsoft έχει διοχετεύσει περίπου 280 δισ. δολάρια σε γη, κτίρια και υπολογιστικές υποδομές για την AI, εκ των οποίων περισσότερα από 41 δισ. δολάρια μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Το πόσα data centers έχουν πράγματι κατασκευαστεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία με αυτά τα κεφάλαια, όμως, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί.

Ένας τρόπος υπολογισμού είναι μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν. Με βάση τις ανακοινώσεις της ίδιας της Microsoft σε ετήσιες εκθέσεις και αποτελέσματα τριμήνων, η εταιρεία φαίνεται ότι έχει προσθέσει περίπου 5 GW δυναμικότητας data centers την τελευταία διετία, στο πλαίσιο της ανάπτυξης υποδομών AI.

Πρόκειται για τεράστια ποσότητα ενέργειας, περίπου τετραπλάσια από τη δυναμικότητα του μεγαλύτερου συγκροτήματος data centers στην Ευρώπη.

Σε παρουσίαση προς επενδυτές το 2024, η Microsoft φερόταν να διαθέτει ήδη 5 GW εγκατεστημένης δυναμικότητας. Εφόσον προστεθούν τα 5 GW των τελευταίων δύο ετών, η συνολική ισχύς θα μπορούσε θεωρητικά να βρίσκεται κοντά στα 10 GW.

Δεν είναι σαφές, πάντως, εάν όλη αυτή η δυναμικότητα αφορά αποκλειστικά την AI, καθώς μέρος της μπορεί να εξυπηρετεί άλλες υπηρεσίες cloud.

Πόσα chips θα έπρεπε να διαθέτει

Εάν τα 10 GW αφορούσαν data centers Τεχνητής Νοημοσύνης, οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα υποδεικνύουν ότι η Microsoft θα μπορούσε να διαθέτει περίπου 6,4 εκατ. GPUs.

Ο Σαολέι Ρεν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Riverside, επισημαίνει ωστόσο ότι οι εκθέσεις βιωσιμότητας της Microsoft δίνουν διαφορετική εικόνα. Με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμά ότι η δυναμικότητα AI της εταιρείας το 2024 ήταν πιθανότατα πιο κοντά στα 1,2 GW.

Ακόμη και με αυτή τη χαμηλότερη βάση, όμως, η προσθήκη 5 GW νέων AI data centers μέσα στην τελευταία διετία θα υποδείκνυε ανάγκη για περίπου 4 εκατ. AI chips.

«Με βάση τις δικές τους μετρήσεις, η Microsoft μπορεί να έχει δίκιο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοεί όταν αναφέρει ότι έχει προσθέσει δυναμικότητα data centers. Δεν παρέχει επαρκές πλαίσιο», σημειώνει ο Ρεν.

Αναλυτής που ειδικεύεται στη Nvidia ανέφερε επίσης ότι θα περίμενε από τη Microsoft να διαθέτει περισσότερα chips με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις της.

Η Microsoft, από την πλευρά της, αμφισβητεί τους συγκεκριμένους υπολογισμούς, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε λανθασμένες παραδοχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποια από τα στοιχεία θεωρεί ανακριβή.

Πηγές εντός της εταιρείας αναφέρουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι ο συνολικός αριθμός των AI chips της Microsoft έχει «μεταβληθεί ελάχιστα» τον τελευταίο χρόνο.

Μέρος της διαφοράς ενδέχεται να συνδέεται με τη συνεργασία της Microsoft με την OpenAI, καθώς οι ακριβείς εμπορικοί όροι μεταξύ των δύο εταιρειών δεν είναι δημόσιοι και ορισμένες εγκαταστάσεις μπορεί να μην περιλαμβάνονται στα έγγραφα που εξετάστηκαν.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα chips

Υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας: ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα data centers της Microsoft φαίνεται να απέχουν ακόμη από την πλήρη λειτουργία τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Fairwater, ένα από τα μεγαλύτερα projects AI της Microsoft στις ΗΠΑ, με εγκαταστάσεις στο Ουισκόνσιν και την Τζόρτζια.

Τον Απρίλιο, ο Σάτια Ναντέλα είχε αναφέρει ότι το project στο Ουισκόνσιν τίθεται σε λειτουργία. Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες έδειχναν ότι μόνο μέρος της εγκατάστασης ήταν λειτουργικό, ενώ τον Μάιο η Microsoft παραδέχθηκε σε τοπική εφημερίδα ότι το Fairwater δεν είχε ακόμη τεθεί πλήρως online.

Σύμφωνα με τον Ρεν, τέτοιες καθυστερήσεις δεν είναι ασυνήθιστες. Ένα έργο μπορεί να ανακοινώνεται ως επένδυση πολλών δισ. δολαρίων και πολλών GW, αλλά χρόνια αργότερα να έχει τεθεί σε λειτουργία μόνο ένα μέρος της προβλεπόμενης ισχύος.

Λιγότερα Blackwell από όσα αναμένονταν

Τα εσωτερικά έγγραφα φέρονται επίσης να δείχνουν ότι η Microsoft διαθέτει λιγότερα από τα νεότερα Blackwell chips της Nvidia από όσα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς βάσει προηγούμενων ανακοινώσεων.

Τον Μάρτιο του 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ είχε αναφέρει ότι οι παραγγελίες Blackwell από τους τέσσερις μεγαλύτερους πελάτες της εταιρείας –που θεωρείται ότι είναι Amazon, Oracle, Microsoft και Google– έφταναν συνολικά τα 3,6 εκατ. chips.

Δεν είχε δοθεί επιμέρους κατανομή. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Microsoft αποτελεί ιστορικά έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia, μια αναλογική εκτίμηση θα μπορούσε να τοποθετεί τις συμμετοχές της κοντά στο 1 εκατ. Blackwell chips.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, όμως, η Microsoft έχει εγκατεστημένα λιγότερα από τα μισά.

«Μπορεί να έχεις chips, αλλά να μην έχεις πού να τα συνδέσεις»

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Microsoft έχει αγοράσει πολύ περισσότερα chips από όσα έχει καταφέρει να εγκαταστήσει.

Ο ίδιος ο Σάτια Ναντέλα είχε περιγράψει το πρόβλημα σε podcast στα τέλη του 2025, εξηγώντας ότι το βασικό εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα η προμήθεια επεξεργαστών αλλά η ηλεκτρική ενέργεια και η κατασκευή των κατάλληλων data centers.

Όπως είχε εξηγήσει, μια εταιρεία μπορεί να διαθέτει μεγάλο αριθμό chips σε αποθήκες, αλλά να μην έχει ακόμη έτοιμες τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα συνδεθούν και θα λειτουργήσουν.

Με άλλα λόγια, η πραγματική στενότητα μπορεί να βρίσκεται πλέον στην ενέργεια και στις υποδομές και όχι στην ίδια την παραγωγή chips.

Εκπρόσωπος της Microsoft ανέφερε ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες παγκόσμια υποδομή για την αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών cloud και AI και ότι τα data centers της χρησιμοποιούν διαφορετικές γενιές επεξεργαστών από Nvidia, AMD και Intel, καθώς και δικά της chips.

Η εταιρεία διευκρίνισε επίσης ότι δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό συγκεκριμένων τύπων chips στις υποδομές AI και χαρακτήρισε ανακριβείς τις εξωτερικές εκτιμήσεις.

Η Nvidia δεν σχολίασε.

Πώς μετατρέπονται τα GW σε αριθμό AI chips

Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες περιγράφουν συχνά τη δυναμικότητα των AI υποδομών τους σε gigawatts ηλεκτρικής ισχύος. Ένα GW μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 700.000 έως 1 εκατ. κατοικιών.

Για να υπολογιστεί κατά προσέγγιση πόσα chips μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα data center, πρέπει να εξεταστεί η κατανάλωση κάθε επεξεργαστή.

Ένα Nvidia H100 καταναλώνει περίπου 700 Watt. Θεωρητικά, λοιπόν, 10 GW ηλεκτρικής ισχύος θα αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από 12 εκατ. chips εάν όλη η ενέργεια χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από GPUs.

Στην πράξη, όμως, σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται από συστήματα ψύξης, δικτύωσης, αποθήκευσης και άλλο εξοπλισμό.

Ο Ρεν εκτιμά ότι περίπου το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας ενός AI data center καταλήγει στον υπολογιστικό εξοπλισμό. Με βάση αυτή την παραδοχή, από τα 10 GW περίπου 8 GW θα ήταν πραγματικά διαθέσιμα για τα συστήματα πληροφορικής.

Παράλληλα, τα AI chips δεν λειτουργούν μόνα τους. Τοποθετούνται σε servers μαζί με μνήμες και άλλους επεξεργαστές. Ένας server με οκτώ H100 GPUs μπορεί να καταναλώνει περίπου 10 kW.

Με αυτόν τον υπολογισμό, τα 8 GW θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περίπου 800.000 servers ή 6,4 εκατ. AI chips.

Η απόσταση ανάμεσα σε αυτή τη θεωρητική δυναμικότητα και στα περίπου 2,2 εκατ. εγκατεστημένα chips που εμφανίζονται στα εσωτερικά έγγραφα βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο των ερωτημάτων για το πόσο γρήγορα μετατρέπονται οι τεράστιες επενδύσεις της Microsoft σε πραγματικά λειτουργική υπολογιστική ισχύ για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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