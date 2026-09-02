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Νέες ευκαιρίες για startups, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητές και νέους επιχειρηματίες ανοίγουν το επόμενο διάστημα, με αιχμή τις τεχνολογίες 5G και 6G, την πράσινη μετάβαση και την προετοιμασία καινοτόμων εγχειρημάτων για την αγορά και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Το Envolve Entrepreneurship ενεργοποιεί δύο διαφορετικά προγράμματα επιτάχυνσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων έργων, με τις αιτήσεις να παραμένουν ανοιχτές έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός προετοιμάζει την επόμενη φάση του προγράμματος-ναυαρχίδα EnvolveXL, ενισχύοντας τη δραστηριότητά του γύρω από τη χρηματοδότηση, το mentoring και τη διασύνδεση νέων επιχειρηματικών σχημάτων.

Τα δύο accelerators απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων, αλλά έχουν κοινό προσανατολισμό: τη μετατροπή μιας τεχνολογικής ή ερευνητικής ιδέας σε βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση, με μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, συνεργασίες και αγορές.

Επιτάχυνση για ευρωπαϊκές startups με επίκεντρο το 6G

Το 6G-Versus Accelerator, με έναρξη τον Σεπτέμβριο, απευθύνεται σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποστήριξης για την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των ιδεών τους.

Το πρόγραμμα συνδυάζει επιχειρηματική και τεχνική καθοδήγηση, δίνοντας στις συμμετέχουσες εταιρείες τη δυνατότητα να εξελίξουν τις προτάσεις τους και να οργανώσουν καλύτερα τα επόμενα βήματα της ανάπτυξής τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επενδυτική ετοιμότητα. Οι επιχειρήσεις θα έχουν υποστήριξη ώστε να προετοιμαστούν αποτελεσματικότερα για την προσέλκυση κεφαλαίων, αλλά και για τη διαδικασία εισόδου των λύσεων και προϊόντων τους στην αγορά.

Η φιλοσοφία του accelerator δεν περιορίζεται επομένως στην τεχνολογική πλευρά ενός εγχειρήματος. Στόχος είναι η σύνδεση της καινοτομίας με ένα λειτουργικό επιχειρηματικό μοντέλο και με τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζει μια εταιρεία όταν περνά από το στάδιο της ιδέας στην εμπορική ανάπτυξη και τη διεθνή αγορά.

5G, πράσινη μετάβαση και πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις

Διαφορετικό κοινό έχει το 5G-DiGITs Accelerator, το οποίο στρέφεται κυρίως σε φοιτητές, νέους ερευνητές και επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των δικτύων 5G για την ανάπτυξη νέων λύσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εφαρμογές που μπορούν να συμβάλουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δύο πεδία που δημιουργούν αυξανόμενη ζήτηση για νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα.

Η εκπαίδευση συνδυάζεται με εξειδικευμένο mentoring και καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να μην περιορίζονται στη θεωρητική γνώση. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση, με την ανάπτυξη λύσεων πάνω σε συγκεκριμένες προκλήσεις.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν πάνω σε πραγματικά ζητήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιχειρώντας να μετατρέψουν τις δυνατότητες του 5G σε προτάσεις με πρακτική εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογική κατάρτιση συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δημιουργεί παράλληλα πεδίο για νέες συνεργασίες και δικτύωση, φέρνοντας πιο κοντά την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με επιχειρήσεις και ανθρώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Μικροεπενδύσεις 62.500 ευρώ μέσω EnvolveXL

Παράλληλα με τα δύο νέα προγράμματα, στην τελική ευθεία βρίσκεται ο τρίτος κύκλος του EnvolveXL, του βασικού προγράμματος επιτάχυνσης του οργανισμού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των πέντε startups που θα εξασφαλίσουν μικροεπένδυση συνολικού ύψους 62.500 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης προβλέπεται και νέος γύρος επενδύσεων, διευρύνοντας τις δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης των επιχειρηματικών ομάδων.

Το EnvolveXL έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις ένα ευρύτερο πλέγμα υπηρεσιών, από mentoring και επενδυτική προετοιμασία έως ευκαιρίες χρηματοδότησης και επαφές με στελέχη και φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο επόμενος κύκλος προγραμματίζεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, συνεχίζοντας τη στήριξη ομάδων που επιδιώκουν να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και επιχειρηματικά δίκτυα. Η προεγγραφή για τον επόμενο κύκλο είναι ήδη διαθέσιμη.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη των τριών δράσεων δημιουργεί ένα πλέγμα επιλογών για διαφορετικά στάδια της επιχειρηματικής και τεχνολογικής ωρίμανσης. Από έναν νέο ερευνητή που επιδιώκει να δοκιμάσει μια εφαρμογή βασισμένη στο 5G έως μια ευρωπαϊκή startup που αναζητεί τεχνική καθοδήγηση, πρόσβαση στην αγορά και επενδυτική προετοιμασία, τα προγράμματα καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες του οικοσυστήματος.

Κοινός παρονομαστής είναι η προσπάθεια για μεταφορά της καινοτομίας από το εργαστήριο και το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο στην πραγματική οικονομία, με παράλληλη ενίσχυση της ευρωπαϊκής δικτύωσης. Η πρόσβαση σε μέντορες, επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους φορείς μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για ομάδες που διαθέτουν τεχνολογική ιδέα, αλλά χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να τη μετατρέψουν σε ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα.

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