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Την απόφαση της IDEAL Holdings να επενδύσει 118,75 εκατ. ευρώ στις υφιστάμενες συμμετοχές της αντί να προχωρήσει σε μία νέα εξαγορά, αλλά και το μέλλον της συνεργασίας με την Oak Hill Advisors, ανέλυσε ο πρόεδρος της εισηγμένης, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Παράλληλα, η διοίκηση έδωσε για πρώτη φορά πρόβλεψη για το σύνολο της χρήσης, τοποθετώντας τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του 2026 πάνω από τα 30 εκατ. ευρώ, με τον κ. Παπακωνσταντίνου να προσδιορίζει το πιθανό μέρισμα στην περιοχή των 0,25-0,30 ευρώ ανά μετοχή.

«Αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να επενδύσουμε στις εταιρείες μας παρά να εξαγοράσουμε μια άλλη εταιρεία που δεν γνωρίζαμε τόσο καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου, εξηγώντας τη λογική της συμφωνίας για την απόκτηση του 25% της Kymora που κατέχει η OHA.

Οι 10 επενδύσεις

Πίσω από την απόφαση βρίσκεται μια διαδικασία αναζήτησης που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της IDEAL, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 η διοίκηση εξέτασε και συζήτησε 10 πιθανές επενδύσεις: πέντε στον κλάδο των τροφίμων, τρεις στην πληροφορική και δύο στη βιομηχανία.

Καμία τελικά δεν προχώρησε. Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, σε όλες τις περιπτώσεις η IDEAL βρέθηκε αντιμέτωπη είτε με απαιτητικές αποτιμήσεις από την πλευρά των πωλητών είτε με επίπεδα τιμών που έθεταν υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων απόδοσης της εισηγμένης.

Η διοίκηση αποφάσισε έτσι να στραφεί «στο δικό της σπίτι»: στον όμιλο Byte, στη Μπάρμπα Στάθης και στην Attica Πολυκαταστήματα, επιχειρήσεις των οποίων γνωρίζει σε βάθος τις διοικήσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια, τη στρατηγική και τις προοπτικές και οι οποίες, όπως τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, συνεχίζουν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Ο πήχης που έχει θέσει η IDEAL για τις επενδύσεις της παραμένει εσωτερικός βαθμός απόδοσης τουλάχιστον 15% ή απόδοση τουλάχιστον δύο φορές του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Το deal

Με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε, η IDEAL αποκτά από την OHA το 25% της Kymora έναντι 118,75 εκατ. ευρώ, στη βάση συνολικής αποτίμησης του κοινού επενδυτικού οχήματος στα 475 εκατ. ευρώ. Η Kymora κατέχει το 100% του ομίλου Byte, το 100% της Μπάρμπα Στάθης και το 70% της Attica Πολυκαταστήματα.

Από το συνολικό τίμημα, 112,75 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε μετρητά και τα υπόλοιπα 6 εκατ. ευρώ μέσω 1 εκατ. ιδίων μετοχών της IDEAL, οι οποίες αποτιμώνται στα 6 ευρώ ανά μετοχή.

Για τις μη εισηγμένες συμμετοχές, ο κ. Παπακωνσταντίνου διευκρίνισε ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται στους ίδιους πολλαπλασιαστές αποτίμησης με εκείνους στους οποίους είχε πραγματοποιήσει την αρχική επένδυσή της η OHA. «Πάντα μιλώ για δίκαιες συμφωνίες. Δεν μιλώ για φθηνές ή ακριβές. Μιλώ για δίκαιες», τόνισε.

Η διοίκηση θεωρεί τη συγκεκριμένη επένδυση προτιμότερη από τις εναλλακτικές που εξέτασε το προηγούμενο διάστημα, καθώς αυξάνει την οικονομική έκθεση της IDEAL σε επιχειρήσεις που γνωρίζει και στις οποίες εκτιμά ότι μπορεί να επιτύχει τις απαιτούμενες αποδόσεις.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έδωσε μάλιστα και τη χρηματιστηριακή ανάγνωση της συναλλαγής. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσίασε, οι αποτιμήσεις του deal αντιστοιχούν εμμέσως σε τιμή κοντά στα 3,3 ευρώ ανά μετοχή για την Attica Πολυκαταστήματα και 6,7 ευρώ ανά μετοχή για την IDEAL Holdings.

«Βάζουμε τα χρήματά μας εκεί όπου είναι τα λόγια μας», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα από την ίδια τη διοίκηση, η οποία γνωρίζει τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές ομάδες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Η OHA

Η συναλλαγή, πάντως, δεν σηματοδοτεί το τέλος της σχέσης IDEAL-OHA. Αντιθέτως, αλλάζει τη μορφή της.

Με την ολοκλήρωση του deal η OHA αποχωρεί από την Kymora, όχι όμως και από την IDEAL. Αντίθετα, αποκτά πλέον άμεση μετοχική παρουσία στην εισηγμένη, καθώς μέσω του σκέλους της συναλλαγής που αφορά 1 εκατ. ίδιες μετοχές θα ελέγχει περίπου το 2% της IDEAL Holdings.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπακωνσταντίνου, κατά την αρχική επένδυση η OHA δεν μπορούσε, λόγω περιορισμών που αντιμετώπιζε στις ΗΠΑ εξαιτίας της πρόσβασής της σε εσωτερική πληροφόρηση, να αποκτήσει μετοχές της IDEAL. Πλέον αυτό κατέστη δυνατό και, όπως ανέφερε, η ίδια η OHA ζήτησε μέρος του τιμήματος να καταβληθεί με μετοχές της εισηγμένης.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για την παραμονή της OHA ως μετόχου της IDEAL, σημειώνοντας ότι η Oak Hill εξακολουθεί να αποτελεί προτιμητέο εταίρο για μελλοντικές συνεπενδύσεις. Η OHA παραμένει διαθέσιμη για σημαντικές νέες συνεπενδύσεις, με το ύψος των κεφαλαίων – για το οποίο στο παρελθόν έχει γίνει αναφορά ακόμη και σε 200 εκατ. ευρώ – να εξαρτάται από τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα εντοπιστούν.

Παράλληλα, αλλάζει και η εταιρική δομή. Η Kymora είχε δημιουργηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεπένδυση με την OHA και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν πρόκειται να διατηρηθεί.

Όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της IDEAL απαντώντας σε σχετική ερώτηση, το όχημα θα απορροφηθεί ή θα κλείσει, με τις συμμετοχές του να περνούν στην IDEAL Holdings.

Με τον τρόπο αυτό η εισηγμένη αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη στρατηγική και τις μελλοντικές επιλογές εξόδου από επενδύσεις. «Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο πάνω σε αυτό, αλλά μπορείτε εύκολα να καταλάβετε με αυτές τις δύο λέξεις τι θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Χρηματοδότηση

Για τη χρηματοδότηση του deal θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα της IDEAL και της Kymora, συμπεριλαμβανομένων των 45 εκατ. ευρώ που έχουν απομείνει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2025.

Τα κεφάλαια αυτά έπρεπε να αξιοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η IDEAL είχε πλέον τη δυνατότητα, εφόσον δεν εντόπιζε κατάλληλη επενδυτική ευκαιρία, να τα κατευθύνει και σε αποπληρωμή δανεισμού. Όπως εξήγησε, ωστόσο, ο κ. Παπακωνσταντίνου, η διοίκηση έκρινε ότι μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία επενδύοντας τα κεφάλαια στις υφιστάμενες συμμετοχές της αντί να τα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή χρέους.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου άφησε παράλληλα ανοιχτή τη δυνατότητα άντλησης νέου τραπεζικού δανεισμού έως περίπου 50 εκατ. ευρώ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η IDEAL διαθέτει τα απαιτούμενα μετρητά και ότι η πιθανή χρήση δανεισμού συνδέεται με την επιλογή της διοίκησης να διατηρήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση που θεωρεί περισσότερο αποτελεσματική.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μετά την υλοποίηση των συμφωνημένων βημάτων, με την επίσημη ανακοίνωση να τοποθετεί τον χρονικό ορίζοντα έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το guidance

Το δεύτερο μεγάλο μήνυμα της τηλεδιάσκεψης αφορούσε τις προοπτικές της IDEAL. Για πρώτη φορά στην πορεία της η εισηγμένη έδωσε συγκεκριμένο guidance για ολόκληρη τη χρήση. Η διοίκηση αναμένει αύξηση των δημοσιευμένων εσόδων κατά 20%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 8%-10%. Στο ίδιο εύρος, 8%-10%, τοποθετεί την αύξηση των συγκρίσιμων EBITDA, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων αναμένεται να ενισχυθούν κατά 12%-14%.

Ακόμη υψηλότερα τοποθετείται ο πήχης για τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη, για τα οποία προβλέπεται αύξηση 17%-20%. Με βάση τα περίπου 26 εκατ. ευρώ του 2025, ο κ. Παπακωνσταντίνου εκτίμησε ότι αυτά θα διαμορφωθούν πάνω από τα 30 εκατ. ευρώ το 2026. Αντίστοιχα, από τα περίπου 58 εκατ. ευρώ συγκρίσιμων EBITDA του 2025, το guidance παραπέμπει σε επίπεδα περίπου 63-64 εκατ. ευρώ.

«Είναι η πρώτη φορά που η IDEAL Holdings έρχεται και είναι αρκετά τολμηρή ώστε να δώσει πρόβλεψη για ολόκληρη τη χρονιά», ανέφερε ο πρόεδρός της, συνδέοντας ευθέως τις εκτιμήσεις αυτές με την απόφαση για περαιτέρω επένδυση στις υφιστάμενες συμμετοχές.

Το μέρισμα

Το guidance επιτρέπει πλέον στη διοίκηση να δώσει και μια πρώτη εικόνα για την ανταμοιβή των μετόχων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε ότι η IDEAL σκοπεύει να διατηρήσει την πολιτική διανομής 40%-50% των κερδών.

Με καθαρά κέρδη άνω των 30 εκατ. ευρώ, υπολόγισε ότι, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ένα μέρισμα της τάξης των 0,25 έως 0,30 ευρώ ανά μετοχή βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου εύρους. Και άφησε ανοιχτό ένα ακόμη παράθυρο για τους μετόχους: πέραν του τακτικού μερίσματος, σε περίπτωση μελλοντικής εξόδου της IDEAL από κάποια συμμετοχή, η διοίκηση παραμένει δεσμευμένη στην επιστροφή πρόσθετου μέρους των εσόδων στους μετόχους.

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