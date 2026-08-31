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Η εταιρεία Παπαστράτος, η οποία συμπληρώνει 95 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, προχωρά στην πρόσληψη 30 νέων Τεχνικών (Process Technicians) για το υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026.

Η Παπαστράτος αναζητά ανθρώπους με τεχνικές γνώσεις και διάθεση να εξελιχθούν μαζί της, σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια της Ευρώπης, είτε βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας είτε διαθέτουν ήδη εμπειρία στον κλάδο.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους με τεχνικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, σε ειδικότητες όπως Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Αυτοματισμοί, Βιομηχανικά Συστήματα ή συναφές αντικείμενο. Οι νέοι Process Technicians που θα ενταχθούν στην ομάδα της Παπαστράτος θα συμβάλλουν ενεργά στην καθημερινή λειτουργία της παραγωγής, στην αποδοτικότητα των διαδικασιών και στην εφαρμογή των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της εταιρείας.

Το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα παραγωγικά κέντρα της Ευρώπης, διαθέτοντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης και ένα διαρκές επενδυτικό πλάνο που ενισχύει την τεχνολογική του υπεροχή και διευρύνει την παραγωγική του δυναμικότητα.

Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η εταιρεία προσφέρει στους ανθρώπους της ένα ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, το οποίο περιλαμβάνει ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, επίδομα μετακίνησης και σίτισης, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Παπαστράτος ως «Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης» στην Ελλάδα για έκτη συνεχή χρονιά και «Κορυφαίος Εργοδότης» για δωδέκατη συνεχή χρονιά, συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, την καινοτομία και την πρόοδο.

«Η βιομηχανία του αύριο δεν αφορά μόνο την προηγμένη τεχνολογία και τον σύγχρονο εξοπλισμό. Αφορά, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντός της» επισημαίνει η εταιρεία.

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