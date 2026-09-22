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Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και υπερδιπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης στο πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τις πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την άνοδο των πρώτων υλών και τις αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,2% στα 226,6 εκατ. ευρώ, με τους πωληθέντες όγκους να ενισχύονται κατά 8,2%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 38,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57,1%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στην τελική γραμμή, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν κατά 133,7% στα 19,2 εκατ. ευρώ, από 8,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 129,6% στα 22,75 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 42,6% στα 61,7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές μετά τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 23,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 71,5 εκατ. ευρώ, επηρεασμένος μεταξύ άλλων από εξαγορά ύψους περίπου 13,5 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερίσματος 10,4 εκατ. ευρώ. Για το τρίτο τρίμηνο, η διοίκηση αναμένει ότι η λειτουργική κερδοφορία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα ξεπεράσει εκείνη της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ενώ για το σύνολο του 2026 εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ισχυρότερη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι, χωρίς ωστόσο να διατυπώνει συγκεκριμένη πρόβλεψη λόγω της γεωπολιτικής και ενεργειακής αβεβαιότητας.

Η ανακοίνωση του Ομίλου

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2026.

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2026

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε από έντονη αστάθεια και αυξημένη αβεβαιότητα. Η έναρξη της νέας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή επηρέασε ουσιωδώς την παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε ταχεία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, σε έντονη διαταραχή των μεταφορικών και των δρομολογίων ναύλων, καθώς και σε ευρύτερες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι συνθήκες της αγοράς παρουσίασαν σημαντική μεταβλητότητα, σε άμεση συνάρτηση με τις εξελίξεις της γεωπολιτικής κρίσης.

Ο Όμιλος, αξιοποιώντας την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, τη γεωγραφική του διασπορά και τις στρατηγικές επιλογές των προηγούμενων ετών, διασφάλισε την επάρκεια υλικών και την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής και εμπορικής του δραστηριότητας, ανταποκρινόμενος αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες

συνθήκες της αγοράς.

Αναφορικά με τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, η ζήτηση στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με επιμέρους ενδείξεις ανάκαμψης σε συγκεκριμένες αγορές. Στον κλάδο της Συσκευασίας, η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά, υποστηριζόμενη και από την αυξημένη ζήτηση των πελατών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε € 226,6 εκατ., έναντι € 200,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,2%. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων, οι οποίοι κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 8,2% (κατά το δεύτερο τρίμηνο η αύξηση ανήλθε σε 10,8%), καθώς και στην αύξηση των μέσων τιμών πώλησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην αγορά.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €38,2 εκατ., έναντι €24,3 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 57,1%. Σε όρους Προσαρμοσμένου EBITDA, η αύξηση ανήλθε σε 67,2% (€38,2 εκατ. έναντι €22,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025).

Η ανωτέρω εξέλιξη καταδεικνύει τη δυνατότητα του Ομίλου να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική του και να επιτυγχάνει υψηλότερες αποδόσεις, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου, τη γεωγραφική του διασπορά και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, των αγορών και των προϊόντων του.

Ως προς τη χρηματοοικονομική θέση, ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε σε € 71,5 εκατ., έναντι € 56,9 εκατ. στο τέλος του 2025 και € 71,1 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2026. Η αύξηση σε σχέση με το τέλος του 2025 οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση της πρόσφατης εξαγοράς, ύψους περίπου € 13,5 εκατ., στην εποχικότητα και στη διανομή μερίσματος ύψους € 10,4 εκατ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές, μετά τη μεταβολή του Κεφαλαίου Κίνησης, παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρές και ανήλθαν σε €23,1 εκατ.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το α’ εξάμηνο 2026, σε σχέση με το 2025

Προοπτικές Ομίλου

Κατά την έναρξη του τρίτου τριμήνου του 2026, η διεθνής συγκυρία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος, τις διεθνείς μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη λειτουργία των αγορών. Παράλληλα, το τελευταίο πρόσφατο διάστημα παρατηρείται έντονη αύξηση στο κόστος ενέργειας, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κοστολογικής βάσης κατά το επόμενο διάστημα. Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και διασφαλίζοντας την παραγωγική και εμπορική του συνέχεια.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία και του τρίτου τριμήνου του 2026 θα διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα και θα υπερβεί τη λειτουργική κερδοφορία κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας τη θετική τάση που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο.

Ως προς τα αποτελέσματα του συνόλου της χρήσης, δεν είναι δυνατή η διατύπωση ασφαλούς πρόβλεψης, λόγω της αδυναμίας εκτίμησης της διάρκειας και της έντασης των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και των επιπτώσεών τους στη ζήτηση, στις τιμές των πρώτων υλών, της ενέργειας και στην ευρύτερη κοστολογική βάση.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα πορεία των αποτελεσμάτων, την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και τη λειτουργική ετοιμότητα του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη ισχυρής, υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας για το σύνολο του 2026, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του εξαμήνου 2026, ο κ. Δ. Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε τα ακόλουθα:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας. Επιτυγχάνοντας τη συνεχή αναβάθμιση του προϊοντικού μας μίγματος και την αξιοποίηση των ήδη υλοποιημένων επενδύσεων, παραμένουμε αισιόδοξοι για την αναπτυξιακή μας πορεία, βασιζόμενοι και στη δυναμική που δημιουργεί η διεύρυνση της διεθνούς μας παρουσίας.»

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