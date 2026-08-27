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Η μετοχή της Qantas Airways σημείωσε άνοδο περίπου 4% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας και την παρουσίαση νέων σουιτών business class, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται η ζήτηση για premium αεροπορικά ταξίδια.

Η Qantas ανέφερε ότι η ζήτηση για διεθνή ταξίδια παραμένει ισχυρή, με τόσο την ίδια όσο και τη χαμηλού κόστους θυγατρική της, Jetstar, να αυξάνουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τα έσοδα ανά μονάδα. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος καυσίμων άσκησε πιέσεις στην κερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στις ακριβότερες κατηγορίες θέσεων. Τα έσοδα από τις premium καμπίνες στις διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατά 15% στο οικονομικό έτος 2026, με ρυθμό διπλάσιο σε σχέση με την αύξηση των εσόδων της οικονομικής θέσης.

Νέες σουίτες business class με κρεβάτι και πόρτα

Παράλληλα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η Qantas αποκάλυψε τις νέες θέσεις business class για τον στόλο Airbus A321XLR, ενισχύοντας την παρουσία της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των premium ταξιδιών.

Οι νέες σουίτες θα διαθέτουν καθίσματα που μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια, καθώς και πόρτες που προσφέρουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα στους επιβάτες.

Το πρώτο από τα 16 αεροσκάφη που θα διαθέτουν τη νέα διαμόρφωση αναμένεται να παραδοθεί το 2028.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης ανανεωμένες θέσεις business class για τα νέα Boeing 787-9 Dreamliner που πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο της.

Η επένδυση στις premium καμπίνες έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αεροπορικές εταιρείες διεθνώς επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη μεγαλύτερη προθυμία ορισμένων ταξιδιωτών να πληρώνουν περισσότερα για άνεση, ιδιωτικότητα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Κέρδη 2,06 δισ. δολαρίων Αυστραλίας

Οι ανακοινώσεις έγιναν παράλληλα με τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Qantas για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου.

Η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε υποκείμενα κέρδη προ φόρων ύψους 2,06 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,48 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027, η διοίκηση προβλέπει ότι τα έσοδα ανά μονάδα στις εγχώριες και διεθνείς πτήσεις θα αυξηθούν κατά 8% έως 10%, παρά την αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο του κόστους των καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη βασική πρόκληση για την Qantas: από τη μία πλευρά, η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση και η αυξανόμενη προτίμηση για premium θέσεις στηρίζουν τα έσοδα και, από την άλλη, τα ακριβότερα καύσιμα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα περιθώρια κέρδους.

«Buy» από τη Citi

Η Citi διατήρησε τη σύσταση «buy» για τη μετοχή της Qantas, καθώς τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν περίπου 3% υψηλότερα από τη συγκλίνουσα εκτίμηση του Visible Alpha.

Η τράπεζα ξεχώρισε ιδιαίτερα τις επιδόσεις της Jetstar, καθώς και του προγράμματος επιβράβευσης Qantas Loyalty, χαρακτηρίζοντάς τα μεταξύ των ισχυρότερων σημείων των αποτελεσμάτων.

Η θετική αντίδραση των επενδυτών αποτυπώθηκε στη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Πέμπτης, με τη μετοχή της Qantas να ενισχύεται περίπου 4%, καθώς η αγορά εστιάζει τόσο στις προοπτικές αύξησης των εσόδων όσο και στη στρατηγική της εταιρείας για την premium κατηγορία ταξιδιών.

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