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Η Revolut ανακοινώνει την κυκλοφορία του AIR (AI by Revolut) σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το AIR είναι ένας εξελιγμένος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματωμένος στην εφαρμογή της Revolut, που έχει σχεδιαστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια πελάτες διαχειρίζονται τα χρήματά τους, οργανώνουν την καθημερινότητά τους και λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις και τις καθημερινές τους δαπάνες.

Από αυτή την εβδομάδα, το AIR αρχίζει να διατίθεται σταδιακά στους πελάτες της Revolut, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες των παραδοσιακών chatbots. Λειτουργεί ως ένας έξυπνος βοηθός, πλήρως ενσωματωμένος στο οικοσύστημα της Revolut, σηματοδοτώντας μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα οικονομικά τους. Πλέον, δεν χρειάζεται να ακολουθούν μια σειρά από βήματα και να περιηγούνται στην εφαρμογή για να βρουν αυτό που χρειάζονται, αλλά μπορούν να αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών τους μέσα από μία ενιαία εμπειρία..

Το AIR κάνει πιο απλή και εύκολη την οργάνωση των ταξιδιών και την αξιοποίηση των ανταμοιβών. Οι πελάτες μπορούν να περιγράψουν το ταξίδι των ονείρων τους – είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση σε μια πόλη, είτε για μια περιήγηση σε νησιά – και να αφήσουν το AIR να διαμορφώσει εξατομικευμένες προτάσεις, να αναζητήσει και να πραγματοποιήσει κρατήσεις για τη διαμονή τους και να τους προτείνει τοπικές εμπειρίες, προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό τους. Παράλληλα, το AIR λειτουργεί ως ένας έξυπνος οδηγός αξιοποίησης των ανταμοιβών, απλοποιώντας τη διαδικασία εξαργύρωσης των RevPoints και επιτρέποντας στους πελάτες να τα χρησιμοποιούν απευθείας για βασικές ταξιδιωτικές παροχές και αναβαθμίσεις, όπως eSIM και πρόσβαση σε lounges αεροδρομίων.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Έξυπνη διαχείριση των οικονομικών: Αποκτήστε άμεσα και εύκολα εικόνα για τις καθημερινές σας δαπάνες, με ερωτήσεις όπως «Πόσα χρήματα ξόδεψα για ψώνια τον περασμένο μήνα;», διαχειριστείτε τις συνδρομές σας ή παγώστε άμεσα μια κάρτα σε περίπτωση απώλειας.

Ενημέρωση για τις επενδύσεις σας: Παραμείνετε διαρκώς ενημερωμένοι για την πορεία του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου, ζητώντας από το AIR γρήγορες και άμεσες πληροφορίες, όπως «Πώς αποδίδει η Nvidia;» ή «Πόσα κέρδη έχω από τις επενδύσεις μου αυτόν τον μήνα;».

Έξυπνος σχεδιασμός ταξιδιών: Δημιουργήστε εξατομικευμένα πλάνα για ταξίδια πολλών ημερών, βρείτε τις καλύτερες ημερομηνίες για να ταξιδέψετε και ανατρέξτε στο ιστορικό προηγούμενων κρατήσεων και δαπανών σας.

Ταξιδιωτικές ανταμοιβές και παροχές: Μην χάνετε ποτέ ξανά την ευκαιρία να κερδίσετε πόντους – ρωτήστε απλώς το AIR ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συγκεντρώσετε και να εξαργυρώσετε RevPoints για το επόμενο ταξίδι σας.

Αδιαπραγμάτευτη προστασία της ιδιωτικότητας: Το AIR έχει σχεδιαστεί με τα ίδια αυστηρά πρότυπα προστασίας που διέπουν την κύρια εφαρμογή της Revolut και λειτουργεί βάσει αυστηρής πολιτικής μη διατήρησης δεδομένων (zero data retention). Τα δεδομένα των πελατών δεν αποθηκεύονται ποτέ από τρίτους συνεργάτες παροχής υπηρεσιών AI ούτε χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση εξωτερικών μοντέλων.

Η Julia Ponomareva, Partner και General Manager, CX and AI Products στη Revolut, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η εποχή που οι πελάτες χρειάζεται να περιηγούνται ανάμεσα σε αμέτρητες καρτέλες και μενού έχει τελειώσει. Με το AIR, φέρνουμε ένα νέο επίπεδο έξυπνης διαχείρισης των οικονομικών, που συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες με ευκολία στη χρήση. Από την καλύτερη διαχείριση των καθημερινών δαπανών έως τον απλό και χωρίς άγχος σχεδιασμό ταξιδιών, το AIR λειτουργεί ως ένας προσωπικός βοηθός που κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, καθιστώντας τη διαχείριση των οικονομικών τόσο απλή και φυσική όσο η αποστολή ενός μηνύματος. Το σημαντικότερο, οι πελάτες της Revolut εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο, διασφαλίζοντας ότι η έξυπνη διαχείριση των οικονομικών τους δεν γίνεται ποτέ εις βάρος της ιδιωτικότητάς τους.»

Για να ξεκινήσουν μια συνομιλία με το AIR, οι χρήστες μπορούν είτε να σύρουν προς τα κάτω από το κέντρο της οθόνης είτε να μεταβούν στις επιλογές Προφίλ → Συνομιλίες → AIR.

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