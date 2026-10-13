Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η διαχείριση μιας επιχείρησης συχνά συνεπάγεται την παρακολούθηση των οικονομικών της μέσα από πολλαπλές πλατφόρμες. Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί έναν πάροχο για τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές της, έναν άλλον για διεθνείς πληρωμές και συνάλλαγμα, καθώς και διαφορετικά εργαλεία για πληρωμές, διαχείριση δαπανών, λογιστική και τιμολόγηση.

Αν και κάθε λύση εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ανάγκη, ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών συστημάτων μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα: τον χρηματοοικονομικό κατακερματισμό. Όσο περισσότερες πλατφόρμες χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερα συστήματα πρέπει να διαχειριστεί μια επιχείρηση και τόσο περισσότερα δεδομένα χρειάζεται να διασταυρώσει και να ενοποιήσει. Έτσι, γίνεται δυσκολότερο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής της θέσης..

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η ανάγκη για απλούστερη χρηματοοικονομική διαχείριση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Σύμφωνα με το Payment Practices Barometer 2025 της Atradius, το 55% των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) στην Ελλάδα εξοφλείται εκπρόθεσμα. Παράλληλα, στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το 72% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί την πρόσβαση στη χρηματοδότηση εμπόδιο για τις επενδύσεις, έναντι 45% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη Eurostat, μόλις το 24,3% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποίησε επί πληρωμή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) το 2025, έναντι 52,7% στην ΕΕ.

Συγκεντρώνοντας τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες σε ένα περιβάλλον

Η Revolut Business έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει αυτή την πολυπλοκότητα, συγκεντρώνοντας περισσότερες χρηματοοικονομικές λειτουργίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική πλατφόρμα της συνδυάζει λογαριασμούς πολλαπλών νομισμάτων, διεθνείς πληρωμές και υπηρεσίες συναλλάγματος (FX), αποδοχή πληρωμών τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένων τερματικών POS, συνδέσμων πληρωμών (payment links) και checkout, εταιρικές κάρτες και διαχείριση εταιρικών εξόδων, εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας και αποταμίευσης, αυτοματοποιημένες πληρωμές λογαριασμών και μισθοδοσίας, καθώς και απρόσκοπτη διασύνδεση με λογιστικά προγράμματα.

Αντί να συνεργάζονται με διαφορετικούς παρόχους και να ακολουθούν ξεχωριστές διαδικασίες για κάθε χρηματοοικονομική ανάγκη, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερες λειτουργίες από ένα ενιαίο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα και έλεγχο των οικονομικών τους, περιορίζοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.

Ο Álvaro Alberdi, Head of Business Growth για τη Νότια Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να συνδυάζουν πολλαπλές πλατφόρμες μόνο και μόνο για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Κάθε επιπλέον πάροχος μπορεί να συνεπάγεται ένα ακόμη σύστημα, μία ακόμη διαδικασία και μία ακόμη πηγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών προς διαχείριση. Η Revolut Business έχει σχεδιαστεί ώστε να συγκεντρώνει περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον — από τις πληρωμές και το συνάλλαγμα έως τη διαχείριση δαπανών και την αποδοχή πληρωμών. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε διοικητικές εργασίες και περισσότερο στη λειτουργία και την ανάπτυξή τους.»

Γιατί η απλότητα έχει σημασία καθώς αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις

Η χρηματοοικονομική πολυπλοκότητα συχνά αυξάνεται καθώς μεγαλώνει μια επιχείρηση. Περισσότεροι εργαζόμενοι μπορεί να σημαίνουν περισσότερες εταιρικές κάρτες και δαπάνες προς διαχείριση, ενώ η διεθνής επέκταση συνεπάγεται περισσότερα νομίσματα, πρόσθετες απαιτήσεις πληρωμών και πιο σύνθετες χρηματοοικονομικές διαδικασίες.

Το κόστος του κατακερματισμού δεν αποτυπώνεται πάντα άμεσα στον ισολογισμό. Μπορεί να εκδηλώνεται μέσα από χειροκίνητες διαδικασίες συμφωνίας οικονομικών στοιχείων, επαναλαμβανόμενες εργασίες, δεδομένα που παραμένουν αποσυνδεδεμένα μεταξύ τους και τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο.

Για τις μικρότερες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά διαθέτουν μικρές ομάδες, η απλοποίηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων και συστημάτων μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά. Η καλύτερη ενοποίηση λογαριασμών, πληρωμών, δαπανών και χρηματοοικονομικής διαχείρισης μπορεί να περιορίσει την περιττή πολυπλοκότητα και να προσφέρει σαφέστερη εικόνα των οικονομικών τους.

Καθώς τα ψηφιακά εργαλεία πολλαπλασιάζονται, η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις δεν βρίσκεται απλώς στην υιοθέτηση περισσότερης τεχνολογίας. Βρίσκεται κυρίως στο να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούν, δημιουργώντας μια απλούστερη και πιο διασυνδεδεμένη χρηματοοικονομική λειτουργία, με μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερο έλεγχο και περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν στην ανάπτυξή τους.

Διαβάστε ακόμη

Πετρέλαιο θέρμανσης: Προς εκκίνηση κάτω από τα 1,60 ευρώ με πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτών

AEGEAN: Η αλλαγή σκυτάλης, ο δύσκολος χειμώνας και το ανοικτό «μέτωπο» της Volotea

Ρενιέ ντε Γκρααφ – Ενας μεγάλος αρχιτέκτονας στο newmoney: “Δεν λείπουν τα κτίρια, λείπει η προσιτή στέγη”

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ