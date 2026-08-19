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Η Samsung Electronics αύξησε έως και κατά 15% τις τιμές ορισμένων προηγμένων υπηρεσιών κατασκευής τσιπ για νέες παραγγελίες, καθώς η έκρηξη της ζήτησης για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει τη διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα σε μια αγορά όπου κυριαρχεί εδώ και χρόνια η TSMC.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ζήτηση από Κινέζους πελάτες, ωστόσο η Samsung δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των παραγγελιών, καθώς πρέπει ταυτόχρονα να εξυπηρετεί πελάτες στις ΗΠΑ και να διατηρεί μέρος της παραγωγικής της δυναμικότητας για τις δικές της ανάγκες κατασκευής τσιπ.

Οι Κινέζοι πελάτες συγκαταλέγονται σε εκείνους που αποδέχονται τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, εξέλιξη που αναδεικνύει τις επιπτώσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένου εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών προς την Κίνα. Οι περιορισμοί έχουν ενισχύσει την εξάρτηση των κινεζικών επιχειρήσεων από foundries εκτός της χώρας.

Αυξήσεις έως 15% στα προηγμένα τσιπ

Η νέα τιμολογιακή πολιτική αποτελεί σημαντική αλλαγή για τη δραστηριότητα foundry της Samsung, η οποία εκτιμάται ότι καταγράφει ζημίες από το 2022. Ο νοτιοκορεατικός όμιλος δυσκολευόταν επί χρόνια να περιορίσει την απόσταση που τον χωρίζει από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ακόμη και την ώρα που η συνολική κερδοφορία της Samsung εκτινάσσεται λόγω της ανόδου των τιμών των memory chips που χρησιμοποιούνται στα συστήματα AI.

Η Samsung αύξησε τον Ιούλιο τις τιμές των τσιπ που κατασκευάζονται με τη διαδικασία των 4 νανομέτρων SF4.

Για πελάτες της SF4 στην Κίνα και τις ΗΠΑ, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 10% έως 15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Για τους πελάτες στην Ταϊβάν, όπου εδρεύει η TSMC, οι ανατιμήσεις κινήθηκαν μεταξύ 5% και 10%.

Παράλληλα, οι τιμές των wafers που παράγονται με την τεχνολογία SF5 των 5 νανομέτρων αυξήθηκαν κατά 10%-15%, ενώ για την παλαιότερη τεχνολογία των 8 νανομέτρων η αύξηση πλησίασε το 10%.

Η Samsung δεν σχολίασε τις συγκεκριμένες μεταβολές, καθώς δεν δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για λειτουργικά και εμπορικά ζητήματα.

Η πίεση στην TSMC δίνει μεγαλύτερη δύναμη στη Samsung

Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παικτών παραμένει τεράστια. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η Samsung αντιπροσώπευε περίπου το 7% των παγκόσμιων εσόδων της αγοράς foundry, έναντι ποσοστού άνω του 70% για την TSMC.

Η εικόνα, όμως, αρχίζει να γίνεται ευνοϊκότερη για τον νοτιοκορεατικό όμιλο. Η τεράστια ζήτηση για AI chips έχει δεσμεύσει μεγάλο μέρος της προηγμένης παραγωγικής δυναμικότητας της TSMC, αφήνοντας σε αρκετούς πελάτες λιγότερες διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Η Samsung αναμένει ότι οι προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής θα αντιπροσωπεύσουν περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων του foundry φέτος, ενώ οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και high-performance computing (HPC) προβλέπεται να ξεπεράσουν το 30% των εσόδων, από περίπου 15%-20% στα τέλη του 2025.

Η περιορισμένη διαθέσιμη δυναμικότητα της TSMC προσφέρει έτσι στη Samsung μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ.

Καθώς η TSMC αντιμετωπίζει στενότητα παραγωγικής δυναμικότητας και αυξάνει τις δικές της τιμές, περισσότεροι πελάτες στρέφονται σε ανταγωνιστές όπως η Samsung και η Intel, δημιουργώντας περιθώριο για αντίστοιχες ανατιμήσεις.

Η εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την επιστροφή της δραστηριότητας foundry της Samsung στην κερδοφορία, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στο 2027, νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Στο 100% η γραμμή SF4

Η γραμμή παραγωγής SF4 στο εργοστάσιο της Samsung στο Pyeongtaek της Νότιας Κορέας λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα από τα τέλη του περασμένου έτους.

Στη συγκεκριμένη μονάδα παράγονται logic chips για πελάτες όπως η Qualcomm, καθώς και τα λεγόμενα base dies που χρησιμοποιούνται στα δικά της πολυεπίπεδα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης, γνωστά ως HBM.

Η Samsung έχει ήδη εκφράσει την προσδοκία ότι η δραστηριότητα foundry θα επιστρέψει σε κερδοφορία στο προσεχές διάστημα, με βασικούς μοχλούς την υψηλότερη αξιοποίηση των εργοστασίων, τη βελτίωση των αποδόσεων παραγωγής (yields) και τις υψηλότερες τιμές.

Παράλληλα, οι αυξανόμενες πωλήσεις προς μεγάλους πελάτες στις ΗΠΑ και την Κίνα, μαζί με τη ζήτηση για HBM base dies, αναμένεται να οδηγήσουν τα έσοδα της δραστηριότητας foundry σε διψήφια ποσοστιαία αύξηση στο δεύτερο εξάμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Tesla, Apple, Broadcom και Nvidia στο πελατολόγιο

Η βελτίωση των παραγωγικών yields έχει βοηθήσει τη Samsung να προσελκύσει νέους και ιδιαίτερα σημαντικούς πελάτες.

Οι Tesla και Apple ανακοίνωσαν πέρυσι συμφωνίες κατασκευής τσιπ με τη Samsung, ενισχύοντας τη θέση της νοτιοκορεατικής εταιρείας στην αμερικανική αγορά.

Τον Ιούλιο, η Samsung ανακοίνωσε επίσης συμφωνία παραγωγής AI chips με την Broadcom, ενώ τον Μάρτιο ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, γνωστοποίησε ότι η Samsung θα κατασκευάζει τον νέο επεξεργαστή της εταιρείας για εφαρμογές AI inference, χρησιμοποιώντας τεχνολογία 4 νανομέτρων.

Στο μεταξύ, και η Google βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Samsung για την παραγωγή τσιπ με τη διαδικασία SF4, διευρύνοντας περαιτέρω τις προοπτικές του κορεατικού ομίλου στον χώρο των προηγμένων ημιαγωγών.

Η συγκυρία δημιουργεί έτσι μια σπάνια ευκαιρία για τη Samsung. Η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από την TSMC σε μερίδιο αγοράς, όμως η εκρηκτική ζήτηση για AI, η στενότητα παραγωγικής δυναμικότητας και η βελτίωση των δικών της γραμμών παραγωγής της επιτρέπουν όχι μόνο να προσελκύει περισσότερους πελάτες, αλλά και να επιβάλλει υψηλότερες τιμές.

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