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Τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο ανακοινώνει αυτή την εβδομάδα η Shein Global Holdings Ltd., με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να σταθεροποιήσει μια μετοχή που έχει ήδη χάσει σχεδόν 28% από την εισαγωγή της, εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης, αυξανόμενου κόστους και εντεινόμενων ρυθμιστικών πιέσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει τη Δευτέρα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, ωστόσο, αναμένεται να στραφεί κυρίως στις ενδείξεις που θα δώσει η διοίκηση για το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε περαιτέρω εξασθένηση των επιδόσεων.

Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις της διοίκησης για την πορεία των επόμενων μηνών αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Από τα 100 δισ. στα 26 δισ. δολάρια

Τα αποτελέσματα έρχονται λιγότερο από έναν μήνα μετά την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Shein στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, η οποία ολοκλήρωσε μια πολυετή και επανειλημμένα καθυστερημένη προσπάθεια της εταιρείας να περάσει στις δημόσιες αγορές.

Η Shein έκανε τελικά το ντεμπούτο της με αποτίμηση περίπου 26 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί μόλις σε ένα μέρος των περίπου 100 δισ. δολαρίων στα οποία είχε αποτιμηθεί στο απόγειό της το 2022.

Στοιχεία τρίτων παρόχων, συνεντεύξεις του Bloomberg με βασικούς προμηθευτές της εταιρείας και εκτιμήσεις αναλυτών δείχνουν ότι οι συνθήκες επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, με τις πωλήσεις στις ΗΠΑ να εξασθενούν και την παγκόσμια διαδικτυακή επισκεψιμότητα να υποχωρεί.

Η εξέλιξη αυξάνει την πίεση προς τη Shein να επιταχύνει την ανάπτυξη των νέων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ώστε να αντισταθμίσει την επιδείνωση των συνθηκών στη βασική δραστηριότητά της, το ultra-fast fashion.

«Χωρίς μια σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση των ανησυχιών γύρω από την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, η αντιστροφή της μακροπρόθεσμης πτωτικής πορείας θα είναι δύσκολη», δήλωσε ο Σεν Μενγκ, διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας Chanson & Co. με έδρα το Πεκίνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια περαιτέρω εξασθένηση των επιδόσεων στο τρίτο τρίμηνο θα ενίσχυε τις ανησυχίες των επενδυτών για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Shein.

Πτώση άνω του 10% στις πωλήσεις στις ΗΠΑ

Οι πωλήσεις της Shein στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν περισσότερο από 10% κατά το τρίμηνο έως τον Αύγουστο και τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Bloomberg Second Measure, η οποία αναλύει συναλλαγές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από τη μονοψήφια συρρίκνωση που καταγράφηκε συνολικά στην ευρύτερη κατηγορία των εξειδικευμένων διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής.

Η Shein εμφανίζει χειρότερες επιδόσεις από την ευρύτερη αγορά ένδυσης στις ΗΠΑ ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους.

Την ίδια στιγμή, ανταγωνιστές όπως η Temu της PDD Holdings Inc. και η Amazon.com Inc. έχουν καταγράψει από τον Απρίλιο ρυθμούς ανάπτυξης που κυμαίνονται από μονοψήφια έως και διψήφια ποσοστά.

Οι παραγγελίες σε βασικούς προμηθευτές μειώθηκαν κατά 20%

Πρόσθετες ενδείξεις για την επιβράδυνση προέρχονται από την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας στην Κίνα.

Δύο βασικοί προμηθευτές δήλωσαν στο Bloomberg ότι οι παραγγελίες που λαμβάνουν από τη Shein έχουν μειωθεί περίπου κατά 20% κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η κάμψη έγινε εντονότερη τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους προμηθευτές, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της εμπορικής τους σχέσης με την εταιρεία.

Παράλληλα, άλλοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η Shein αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες τόσο στην προσέλκυση νέων καταναλωτών όσο και στη διατήρηση των υφιστάμενων.

Η παγκόσμια διαδικτυακή επισκεψιμότητα της εταιρείας υποχώρησε σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από τα τέλη του 2024, σύμφωνα με τη Similarweb.

Ο χρόνος που περνούν οι χρήστες στις πλατφόρμες της Shein μειώθηκε επίσης περισσότερο από 10% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ οι λήψεις της εφαρμογής της κατέρρευσαν κατά περισσότερο από 40% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Apptopia.

Πιέσεις συνολικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Μέρος της αδυναμίας ενδέχεται να αντανακλά μια ευρύτερη επιβράδυνση στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι δύο προμηθευτές ανέφεραν ότι έχει εξασθενήσει και η δραστηριότητά τους με την Temu, ενώ η παγκόσμια διαδικτυακή επισκεψιμότητα της ανταγωνιστικής πλατφόρμας καταγράφει πτώση από τον Μάρτιο.

Ο χρόνος που περνούν οι καταναλωτές στις πλατφόρμες της Temu και της Amazon μειώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Temu δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ρυθμιστικές πιέσεις από Γαλλία και ΕΕ

Στις δυσκολίες της Shein προστίθενται οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις και η αύξηση του κόστους.

Στη Γαλλία, τα νέα τέλη που επιβάλλονται στα προϊόντα ultra-fast fashion τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί βασική αγορά για τη Shein, κατάργησε από τον Ιούλιο την απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για αποστολές χαμηλής αξίας.

Οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence Κάθριν Λιμ και Τζέισον Ζου εκτιμούν ότι η αύξηση των εσόδων της Shein θα επιβραδυνθεί σε περίπου 2,5% το 2026, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να μειωθούν περισσότερο από 19%.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και το αυξημένο κόστος μεταφοράς που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν ασκούν πρόσθετη πίεση στα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.

Το τρίτο τρίμηνο το κρίσιμο τεστ

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τους επενδυτές είναι πλέον εάν η επιδείνωση των επιδόσεων θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου θα αποτελέσουν «το κρίσιμο τεστ» για τη Shein, σύμφωνα με τους αναλυτές Κάθριν Λιμ και Τζέισον Ζου.

Οι ενδείξεις από τις ΗΠΑ, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ψηφιακή κίνηση καθιστούν επομένως ιδιαίτερα σημαντικές τις προβλέψεις που θα παρουσιάσει η διοίκηση μαζί με τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα της Shein ως εισηγμένης εταιρείας.

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