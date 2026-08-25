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Το βιβλίο προσφορών για την αρχική δημόσια προσφορά της Shein στο Χονγκ Κονγκ, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως και 1,8 δισ. δολάρια, έχει καλυφθεί πλήρως από τη ζήτηση των επενδυτών, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση της διαδικασίας.

Η εξέλιξη φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη είσοδό της στο χρηματιστήριο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες επιχειρηματικές και ρυθμιστικές προκλήσεις.

Η Shein ξεκίνησε τη διάθεση των νέων μετοχών τη Δευτέρα, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται έως και στα 27 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εντολές συμμετοχής στην προσφορά προέρχονται από υφιστάμενους μετόχους, επενδυτικά κεφάλαια με έμφαση στην Κίνα, καθώς και multi-strategy funds.

Έως 1,8 δισ. δολάρια η άντληση κεφαλαίων

Η εταιρεία, η οποία έχει ιδρυθεί στην Κίνα και εδρεύει στη Σιγκαπούρη, προσφέρει 280 εκατ. μετοχές σε εύρος τιμής από 47,60 έως 49,50 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή.

Με βάση το ανώτατο όριο της τιμής, η IPO θα μπορούσε να αποφέρει 1,8 δισ. δολάρια.

Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα της εταιρείας.

Ωστόσο, η αποτίμηση της Shein στην IPO είναι σχεδόν 70% χαμηλότερη από την αποτίμηση των περίπου 100 δισ. δολαρίων που είχε φθάσει στην ιδιωτική αγορά το 2022.

Η εταιρεία είναι περισσότερο γνωστή για το εξαιρετικά χαμηλού κόστους μοντέλο fast fashion, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, φορέματα των 5 δολαρίων και τζιν των 10 δολαρίων σε καταναλωτές περίπου 160 χωρών.

Πιέσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι αυξανόμενες αντιξοότητες στις δύο βασικές αγορές της Shein, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιείται ενώ η Shein επιχειρεί παράλληλα να αντιμετωπίσει σειρά ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση, τα οποία έχουν οδηγήσει σε ρυθμιστικές έρευνες και πρόστιμα σε αρκετές χώρες.

Οι συγκεκριμένες προκλήσεις είχαν δυσκολέψει και προηγούμενες προσπάθειες της εταιρείας να εισαγάγει τις μετοχές της σε χρηματιστήριο.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Shein είχε επιχειρήσει να προχωρήσει σε IPO τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Λονδίνο, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη κριτική από επενδυτές και πολιτικούς σχετικά με τα πρότυπα που ακολουθεί σε θέματα περιβάλλοντος, εργασιακών σχέσεων και διακυβέρνησης.

Έρευνες και πρόστιμα για τη Shein

Η εταιρεία βρίσκεται σήμερα υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ.

Προηγούμενες έρευνες είχαν οδηγήσει σε πρόστιμα στη Γαλλία για φερόμενες παραπλανητικές εκπτώσεις και στην Ιταλία για greenwashing, καθώς οι εταιρείες fast fashion βρίσκονται υπό ολοένα αυστηρότερη εποπτεία από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο όρος greenwashing αναφέρεται στην πρακτική κατά την οποία μια εταιρεία υπερβάλλει ή παρουσιάζει παραπλανητικά τα περιβαλλοντικά οφέλη των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων της.

Εκπρόσωπος της Shein δήλωσε ότι η εταιρεία διατηρεί «υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας».

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