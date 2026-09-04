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Σε συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα για τη ρύθμιση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων κατέληξε η Σωληνουργεία Τζιρακιάν, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και συζητήσεις.

Η συμφωνία αφορά το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς την τράπεζα και έρχεται σε συνέχεια της αναφοράς που είχε γίνει στην Ετήσια Έκθεση σχετικά με τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της.

Ειδικότερα όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, στις 03.09.2026, η Εταιρεία αποδέχθηκε σχετική συμφωνία ρύθμισης με την Εθνική Τράπεζα, η οποία αφορά δανειακές υποχρεώσεις συνολικού κεφαλαίου ύψους €6,5 εκατ. περίπου και προβλέπει τετραετές πρόγραμμα εξυπηρέτησης και αποπληρωμής, με αναδρομική ισχύ από την 01.01.2026 και χρονικό ορίζοντα έως την 31.12.2029.

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, σταδιακή αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης και καταβολή του υπολειπόμενου κεφαλαίου κατά τη λήξη του προγράμματος (balloon payments), καθώς και αναπροσαρμογή των δανειακών συμβάσεων με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συμφωνίας με την Εθνική Τράπεζα, σε συνδυασμό με τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες με την Τράπεζα Πειραιώς και τη do Value ύψους 5 εκ ευρώ περίπου στα τέλη του προηγούμενου έτους, ολοκληρώνεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Η συνολική αυτή αναδιάρθρωση επιμηκύνει ουσιωδώς τον χρονικό ορίζοντα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας και της ρευστότητάς της, παρέχοντας ένα περισσότερο προβλέψιμο πλαίσιο εξυπηρέτησης του τραπεζικού της δανεισμού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας και υποστηρίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της βιομηχανικής της δραστηριότητας στον τομέα του χάλυβα, καθώς και την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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