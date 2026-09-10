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Σε ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκαν τα μηνιαία έσοδα της TSMC τον Αύγουστο, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής chips για λογαριασμό τρίτων στον κόσμο συνεχίζει να επωφελείται από την εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση για ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ανακοίνωσε έσοδα 514,8 δισ. δολαρίων Ταϊβάν για τον Αύγουστο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο μηνιαίων πωλήσεων στην ιστορία της.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 53,3%, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο 10,1%.

Πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η μετοχή της TSMC είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Πέμπτης με πτώση 0,61%.

Τα μηνιαία έσοδα της εταιρείας καταγράφουν πλέον άνοδο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργεί η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη γύρω από την AI και τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή της.

«Εξαιρετικά ισχυρή» η ζήτηση από την AI

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, η διοίκηση της TSMC είχε επισημάνει ότι η ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει «εξαιρετικά ισχυρή».

Ο τεχνολογικός κολοσσός της Ταϊβάν ανακοίνωσε αύξηση άνω του 77% στα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση, ενώ προέβλεψε έσοδα μεταξύ 44,6 και 45,8 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο.

Η TSMC εξακολουθεί παράλληλα να διατηρεί συντριπτικό προβάδισμα στην παγκόσμια αγορά των foundries, δηλαδή των εταιρειών που κατασκευάζουν ημιαγωγούς για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce, το μερίδιο της TSMC στη συγκεκριμένη αγορά έφθασε το 72,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η ισχυρή ζήτηση για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε AI servers είχε ως αποτέλεσμα η παραγωγική δυναμικότητα της TSMC στις προηγμένες τεχνολογίες των 5, 4 και 3 νανομέτρων να παραμένει πλήρως δεσμευμένη κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Σε μεγάλη απόσταση ακολούθησε η Samsung Foundry, με μερίδιο αγοράς 5,9%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η κινεζική SMIC, με 5,4%.

Ρεκόρ για την παγκόσμια αγορά foundries

Συνολικά, οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής chips για λογαριασμό τρίτων κατέγραψαν έσοδα-ρεκόρ σχεδόν 53,49 δισ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο.

Στην επίδοση συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, οι περιορισμοί στην προσφορά προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και στους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων.

Την ίδια στιγμή, η TSMC προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη γενιά ημιαγωγών. Η εταιρεία και ο ολλανδικός κολοσσός εξοπλισμού παραγωγής chips ASML ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της μετάβασης της βιομηχανίας σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς.

Η TSMC σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία High NA της ASML στη μαζική παραγωγή προηγμένων chips από το 2030, με τη χρήση της να αναμένεται να διευρυνθεί καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν ολοένα πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές τρανζίστορ.

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