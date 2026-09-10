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Η ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. προχωρά σε συμπληρωματική ενημέρωση για την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος της Οικογένειας Χριστοδούλου, μετά τη διαπίστωση παρουσίας μούχλας σε περιορισμένο αριθμό συσκευασιών, στην εσωτερική περιοχή του στομίου της φιάλης.

Η ανάκληση αφορά στην ακόλουθη παρτίδα:

Προϊόν Συσκευασία LOT Ανάλωση έως Πορτοκάλι 100% Φυσικός Χυμός 250 ml 233.6 04/10/2026

Η συγκεκριμένη παρτίδα προστίθεται στις ποσότητες που έχουν ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκλησης. Για το σύνολο των επηρεαζόμενων παρτίδων εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της αρχικής ενημέρωσης.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στο 801 10 10 242.

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