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Ο επικεφαλής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen Όλιβερ Μπλουμε προειδοποίησε τους εργαζόμενους να προετοιμαστούν για περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας, προκαλώντας αποδοκιμασίες από το πλήθος, καθώς η εταιρεία που έχει πληγεί από την κρίση αντιμετωπίζει έναν δραστικό γύρο περικοπών κόστους, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η VW, επί μακρόν κολοσσός της γερμανικής βιομηχανίας, έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες με τον κινεζικό ανταγωνισμό, τους δασμούς των ΗΠΑ και την άνιση ζήτηση στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων της.

Περίπου 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας έχουν ήδη συμφωνηθεί σε ολόκληρο τον όμιλο Volkswagen, ο οποίος αποτελείται από 10 μάρκες — κυρίως τις VW, Audi και Porsche — αλλά η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν άλλες 50.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως για τη μείωση του κόστους.

Μιλώντας μπροστά σε περίπου 10.000 εργαζόμενους στο εργοστάσιο της VW στο Βόλφσμπουργκ, ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμε δήλωσε για πρώτη φορά ότι είναι πιθανό «περίπου οι μισές από τις απαιτούμενες προσαρμογές να γίνουν στη Γερμανία».

Επίσης, εξέφρασε αμφιβολίες για το μακροπρόθεσμο μέλλον τριών εργοστασίων της VW και ενός εργοστασίου της Audi, όλα στη Γερμανία, τονίζοντας παράλληλα ότι η εταιρεία αναζητά τρόπους να τα διατηρήσει ανοιχτά μέχρι τη δεκαετία του 2030, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Αν συνεχίσουμε την δραστηριότητά μας στη Γερμανία, όπως κάναμε μέχρι τώρα, θα βρισκόμασταν σε μόνιμο έλλειμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως», είπε, τονίζοντας ότι «βρισκόμαστε υπό πραγματική πίεση να δράσουμε».

Η ομιλία του Μπλουμ σε πάνω από 10.000 εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ, είναι η πρώτη στάση σε μια περιοδεία σε γερμανικά εργοστάσια αυτή την εβδομάδα για να κερδίσει υποστήριξη για ένα σχέδιο που περιλαμβάνει εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας και πιθανό κλείσιμο εργοστασίων, στο οποίο αντιτίθεται σθεναρά το προσωπικό, αλλά υποστηρίζεται από τις οικογένειες των ιδιοκτητών του ομίλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος έχει μια δεύτερη ευκαιρία να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη για τις περικοπές του στις 4 Σεπτεμβρίου, αφού δεν κατάφερε να το πράξει στην τελευταία συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου τον Ιούλιο.

Τα συνδικάτα κατηγόρησαν την VW ότι δεν είναι ειλικρινής με τους εργαζόμενους, καθώς τα τελευταία σχέδια αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τα μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκαν αργότερα εσωτερικά.

Μιλώντας στο πλήθος, η επικεφαλής του Εργατικού Συμβουλίου της VW, Ντανιέλα Καβάλο, κέρδισε θερμά χειροκροτήματα, όταν κατηγόρησε την διοίκηση ότι κρατούσε τους εργαζομένους στο σκοτάδι.

«Η εμπιστοσύνη μας στο διοικητικό συμβούλιο, και ιδιαίτερα στον επικεφαλής του, Όλιβερ Μπλουμε, έχει πληγεί», είπε. «Δεν μπορείς να συνεργαστείς με έναν διευθύνοντα σύμβουλο που δεν λέει στο προσωπικό του τι συμβαίνει».

Η ομιλία του Μπλουμ διακόπτονταν επανειλημμένα από χλευασμούς και σφυρίγματα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένα άτομο που παρίστατο στη συνάντηση, και οι εργαζόμενοι κρατούσαν ψηλά πινακίδες που έγραφαν: «Μην εξισορροπείτε τα βιβλία σας με τις δουλειές μας».

Η επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάν Μπένερ, σε ραδιοφωνική συνέντευξη αναγνώρισε τις δυσκολίες που προκαλούνται από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τους δασμούς των ΗΠΑ, αλλά τάχθηκε υπέρ μέτρων μείωσης του κόστους εκτός από τις περικοπές θέσεων εργασίας.

Η κατάρρευση των πωλήσεων στην Κίνα έχει αρχίσει να μοιάζει λιγότερο με μια στιγμιαία πτώση για την VW και περισσότερο με τη νέα κανονικότητα, την ίδια στιγμή που Κινέζοι ανταγωνιστές όπως η Chery και η BYD κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη.

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προειδοποιήσει ότι τα γερμανικά εργοστάσια αυτοκινήτων πρέπει να μάθουν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα, καθώς η πίεση στο κόστος έχει αυξηθεί.

Η BMW άνοιξε ένα νέο εργοστάσιο στην Ουγγαρία, μια περιοχή χαμηλού κόστουςκαι η Mercedes-Benz αποκάλυψε μια επέκταση του εργοστασίου της στο Κέτσκεμετ της Ουγγαρίας τον περασμένο μήνα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η Mercedes-Benz έχει ένα χάσμα κόστους περίπου 70% μεταξύ των δραστηριοτήτων της στην Ουγγαρία και τη Γερμανία, δήλωσε τον περασμένο μήνα ο διευθύνων σύμβουλος Όλα Κελένιους. Οποιεσδήποτε περικοπές στη Volkswagen πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και όχι να επιβληθούν, θέτοντας το σκηνικό για παρατεταμένες και δύσκολες συνομιλίες.

Οι εκπρόσωποι των Εργατικών κατέχουν τις μισές έδρες στα εποπτικά συμβούλια των μεγάλων εταιρειών, βάσει του γερμανικού συστήματος συναπόφασης.

Το γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας — ένας μέτοχος που φιλοξενεί πολλά εργοστάσια της VW, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου του Wolfsburg — κατέχει επίσης έδρες στο διοικητικό συμβούλιο. Η Μαριάνε Χάις, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της VW, πρόκειται να επανενταχθεί πριν από μια κρίσιμη συνεδρίαση, σύμφωνα με την Handelsblatt, αναφέρει το Reuters.

Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen πρόκειται να επιστρέψει σε πλήρη σύνθεση ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης στις 4 Σεπτεμβρίου σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του διευθύνοντος συμβούλου Όλιβερ Μπλουμ, με το πρώην μέλος Μαριάνε Χάις να καλύπτει μια κενή θέση μετόχου, ανέφερε η Handelsblatt.

Η Μαριάνε Χάις θα αντικαταστήσει τη Σουζάν Βίγκαντ, τη γυναίκα που τη διαδέχθηκε το καλοκαίρι του περασμένου έτους, αλλά αποχώρησε μετά από λιγότερο από ένα χρόνο, και θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ελέγχου, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη πηγές της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή θα αποκαταστήσει το διοικητικό συμβούλιο στα 20 μέλη του, τα οποία θα κατανέμονται εξίσου μεταξύ των μετόχων και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Δύο ανταγωνιστικές προτάσεις θα τεθούν επίσης στο τραπέζι την επόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές στο Reuters: μία από τους εκπροσώπους των εργαζομένων της VW και μία άλλη από το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, τον κύριο μέτοχο.

Ο Μπλουμ περιοδεύει σε γερμανικά εργοστάσια αυτή την εβδομάδα για να κερδίσει υποστήριξη για ένα σχέδιο που θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε κλείσιμο εργοστασίων, αλλά μέχρι στιγμής έχει μπλοκαριστεί από ισχυρούς εκπροσώπους των εργαζομένων, αναφέρει το Reuters.

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