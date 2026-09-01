Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Volkswagen εξετάζει σχέδιο τερματισμού της παραγωγής σε τέσσερα γερμανικά εργοστάσια την περίοδο 2031-2034, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ομίλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού επιχειρηματικού περιοδικού WirtschaftsWoche.

Τα εργοστάσια του Έμντεν και του Τσβίκαου έχουν προγραμματιστεί να τερματίσουν την παραγωγή το 2031, ακολουθούμενα από το Ανόβερο το 2032 και τέλος το Νέκαρσουλμ το 2034, ανέφερε το γερμανικό επιχειρηματικό πρακτορείο, επικαλούμενο έγγραφο του εποπτικού συμβουλίου.

Το εποπτικό συμβούλιο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Παρασκευή, αναφέρει το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει το περιεχόμενο των εγγράφων του εποπτικού συμβουλίου.

Η γερμανική βιομηχανία πιέζει τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για αυστηρότερη πολιτική απέναντι στην Κίνα, καθώς οι ενώσεις του κλάδου υιοθετούν πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με την Κίνα διευρύνεται στα 89,3 δισ. ευρώ.

Η γερμανική βιομηχανία ασκεί αυξανόμενη πίεση στον Φρίντριχ Μερτς να υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο Πεκίνο, με τις εταιρείες να ζητούν ισχυρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από Κινέζους αντιπάλους.

Η αυξανόμενη αυτοπεποίθηση των εκπροσώπων των Γερμανών επιχειρήσεων σηματοδοτεί μια μετατόπιση στη γερμανική εμπορική πολιτική, καθώς για χρόνια το Βερολίνο αντιστεκόταν στα εμπορικά εμπόδια, φοβούμενο κινεζικά αντίποινα.

Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί το Βερολίνο θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της ευρύτερης εμπορικής στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κίνα, με τις συνομιλίες μεταξύ του μπλοκ και του Πεκίνου να έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Μια έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές έλαβαν τρεις έως οκτώ φορές περισσότερη κρατική υποστήριξη από τους ανταγωνιστές του ΟΟΣΑ σε σχέση με τα έσοδά τους, με τις επιδοτήσεις να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των παγκόσμιων κερδών τους σε μερίδιο αγοράς.

Το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με την Κίνα διευρύνθηκε κατά περίπου 22 δισ. ευρώ πέρυσι, στα 89,3 δισ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,8% και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 9,7%.

«Πρέπει να συζητήσουμε με την Κίνα τι συμβαίνει. Εάν επιβεβαιωθεί ότι αυτό οφείλεται σε επιδοτήσεις ή αθέμιτο ανταγωνισμό, τότε υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο Φόλκερ Τράιερ, επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου στο Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK).

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα πιεστική για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen, η οποία, έχοντας ξεπεραστεί από τοπικές μάρκες όπως η BYD στην Κίνα, αντιμετωπίζει πλέον αυξανόμενο ανταγωνισμό από Κινέζους κατασκευαστές και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο συνασπισμός του Φρίντριχ Μερτς έχει οξύνει τη γλώσσα του απέναντι στην Κίνα, αλλά τα μηνύματά του παραμένουν ανάμεικτα, συνδυάζοντας τις εκκλήσεις για μείωση των οικονομικών εξαρτήσεων με την επιμονή ότι η χώρα παραμένει σημαντικός οικονομικός εταίρος.

Μετά από σημάδια διχασμού στο εσωτερικό του συνασπισμού του, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο να επεξεργαστεί προτάσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

«Σημειώνουμε ότι και η γερμανική βιομηχανία έχει προφανώς αλλάξει γνώμη σχετικά με αυτές τις παγκόσμιες ανισορροπίες», δήλωσε ο Καγκελάριος, επισημαίνοντας ενώσεις όπως η VDA, που εκπροσωπεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες και επανεξετάζει την προηγούμενη αντίθεσή της στα προστατευτικά μέτρα.

Ο Christian Bruch, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Energy, δήλωσε τον Ιούνιο ότι η αντιμετώπιση των κινεζικών εισαγωγών ως ευρωπαϊκών προϊόντων «δεν είναι αποδεκτή», προσθέτοντας ότι πρέπει να θεσπιστούν κανονισμοί και να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ποσοστώσεις περιεχομένου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε στους επενδυτές ότι η Ευρώπη χρειάζεται να δημιουργήσει «ίσους όρους ανταγωνισμού», αντιμετωπίζοντας την έλλειψη δασμών στα plug-in υβριδικά οχήματα από την Κίνα και ζητώντας κανόνες «Made in Europe».

Αφού τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ερμήνευσαν τα λόγια του Όλιβερ Μπλουμ ως έκκληση για προστατευτισμό, η εταιρεία υποχώρησε από τα σχόλιά του, καταδεικνύοντας τη δύσκολη ισορροπία για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που ανησυχούν για την απώλεια μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη, αλλά φοβούνται και μια εμπορική σύγκρουση με την Κίνα.

Η Volkswagen εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, αλλά οι νέοι ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος.

Οι κινεζικές BYD, Chery και Leapmotor πούλησαν τρεις έως έξι φορές περισσότερα οχήματα τον Ιούνιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ οι πωλήσεις των SAIC και Geely αυξήθηκαν περισσότερο από 50% και πάνω από 11% αντίστοιχα.

Ένας εκπρόσωπος της VDA, η οποία είχε αντιταχθεί στους δασμούς της ΕΕ στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα το 2024, δήλωσε ότι η ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναλύει εάν χρειάζεται να προσαρμόσει τη θέση της.

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ που πιέζουν το μπλοκ να αναθεωρήσει τα μέτρα εμπορικής άμυνας, σύμφωνα με έγγραφο θέσης της 22ας Μαΐου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Διαβάστε ακόμη

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει διαμορφώσει τις παγκόσμιες αγορές

Bally’s Intralot: Q4 ή αρχές του 2027 το deal με την evoke – Τα αντίβαρα στη φορολόγηση της Μ. Βρετανίας

«Βόμβα» για την COSCO: Καταγγελίες για κρυφό εξοπλισμό συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ