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Ισχυρή πίεση στην αποτίμηση της συμμετοχής της Allwyn στην Betano προκαλεί η νέα ρυθμιστική κίνηση στη Βραζιλία, με τους αναλυτές της Eurobank Equities να μειώνουν την τιμή στόχο για τη μετοχή της Allwyn στα 11,1 ευρώ από 13 ευρώ.

Η Βραζιλία φαίνεται να έχει επιλέξει την αυστηρότερη ρυθμιστική προσέγγιση από όσες είχαν τεθεί υπό συζήτηση, καθώς ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα υπέγραψε προσωρινό μέτρο που απαγορεύει σε ολόκληρη τη χώρα τη λειτουργία, την προσφορά, τη διαμεσολάβηση και τη διαφήμιση στοιχημάτων σταθερής απόδοσης.

Οι περιορισμοί τίθενται σε εφαρμογή με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Οι νέες καταθέσεις απαγορεύονται άμεσα, ενώ οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές θα πρέπει να διακόψουν τη λειτουργία τους από τις 6 Οκτωβρίου.

Το προσωρινό μέτρο έχει άμεση ισχύ, ωστόσο θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο μέσα σε 120 ημέρες προκειμένου να παραμείνει μόνιμα σε εφαρμογή. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Για την Allwyn, η έκθεση στη συγκεκριμένη αγορά προκύπτει μέσω της συμμετοχής της κατά 36,75% στην Betano. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η Βραζιλία αντιπροσωπεύει περίπου το 44%-46% των εσόδων της Betano, στοιχείο που καταδεικνύει τη σημασία της αγοράς για τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Σε ένα ακραίο σενάριο πλήρους απώλειας της αγοράς της Βραζιλίας, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο περίπου 110-120 εκατ. ευρώ ετησίως από τα κέρδη που αναλογούν στην Allwyn από συγγενείς εταιρείες. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 6% των προσαρμοσμένων EBITDA του ομίλου.

Παράλληλα, σε κίνδυνο θα μπορούσε να τεθεί και ένα αντίστοιχο ποσό από τις ετήσιες χρηματικές διανομές που συνδέονται με τη συμμετοχή στην Betano.

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι αναλυτές μειώνουν την αποτίμηση της συμμετοχής της Allwyn στην Betano κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε μείωση της τιμής στόχου για την Allwyn στα 11,1 ευρώ από 13 ευρώ.

Παρά το μέγεθος της δυνητικής επίπτωσης, το τελικό αποτέλεσμα δεν θεωρείται ακόμη απολύτως δεδομένο. Η διαδικασία έγκρισης από το Κογκρέσο αφήνει περιθώριο αλλαγών στο μέτρο, ενώ πιθανές νομικές ενέργειες και η δυνατότητα ανακατανομής κεφαλαίων μπορούν να περιορίσουν μέρος της επίπτωσης.

Από την άλλη πλευρά, η αυξημένη ρυθμιστική αβεβαιότητα δημιουργεί ένα πρόσθετο βάρος για την αποτίμηση της Allwyn. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, πέρα από την άμεση επίπτωση στα κέρδη και στις χρηματικές διανομές, ενδέχεται να ασκηθεί πίεση και στον πολλαπλασιαστή αποτίμησης της εταιρείας, όπως έχει ήδη συμβεί ευρύτερα στον κλάδο.

Η εξέλιξη στη Βραζιλία μετατρέπεται έτσι σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα παρακολουθεί η αγορά για την Allwyn το επόμενο διάστημα, καθώς το τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα για την Betano και, κατ’ επέκταση, για την Allwyn.

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