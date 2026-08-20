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Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, παρά τη συγκρατημένη ανάπτυξη που αναμένεται για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Bundesbank.

Το ΑΕΠ της Γερμανίας αναμένεται να σημειώσει «ήπια» επέκταση την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Η οικονομική δραστηριότητα επιβαρύνθηκε προσωρινά από τα χαμηλά επίπεδα υδάτων στον Ρήνο, τα οποία προκάλεσαν σημαντικές διαταραχές στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

Παρά τα εμπόδια αυτά, η κεντρική τράπεζα υπογράμμισε τα καλύτερα των αναμενόμενων στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο, καθώς και την πρόσφατη αναθεώρηση των δεδομένων που δείχνει ότι η οικονομική δυναμική είναι ισχυρότερη από τα τέλη του 2023.

«Στο σύνολό τους, αυτοί οι παράγοντες υποδεικνύουν μια ισχυρότερη υποκείμενη οικονομική τάση. Ως εκ τούτου, η γερμανική οικονομία βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα σε τροχιά ανάκαμψης — μια τάση που ούτε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπόρεσε να ανακόψει», αναφέρεται στην έκθεση.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ανακτά τη δυναμική της, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα απέναντι στην κρίση με το Ιράν και την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Κομβικό ρόλο στην αντοχή της έπαιξαν οι κρατικές δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για υποδομές και άμυνα.

Πάντως, η διατήρηση της ανάκαμψης εξαρτάται από τις γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και από την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στον Ρήνο.

Παράλληλα, η Bundesbank καθησυχάζει σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης ενός πληθωριστικού σπιράλ. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, το ενεργειακό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν πυροδοτεί, μέχρι στιγμής, δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό μέσω των μισθολογικών αυξήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση των μισθών υποχώρησε στο 2,6% το δεύτερο τρίμηνο από 2,8% το πρώτο τρίμηνο, ενώ χωρίς τις έκτακτες παροχές η επιβράδυνση ήταν ακόμη εντονότερη (στο 2,6% από 3,3%).

Η συγκράτηση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επιδιώκει να αποτρέψει τη διάχυση του ενεργειακού κόστους στην ευρύτερη οικονομία. Σε ανάλογο μήκος κύματος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Όλι Ρεν, σημείωσε ότι η μισθολογική προοπτική παραμένει ήπια, χωρίς ενδείξεις δευτερογενών πιέσεων.

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