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Μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος πιστών, ο Πάπας Λέων τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία στην Πλας ντε λα Κονκόρντ στο Παρίσι, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στη Γαλλία, καλώντας τους πιστούς να αναζητήσουν το πραγματικό νόημα της ζωής και να στραφούν στην πίστη, την ειρήνη και την αγάπη.

Η υπαίθρια λειτουργία ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο (τοπική ώρα), με χιλιάδες πιστούς να έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Ποντίφικα.

Σύμφωνα με το Βατικανό, περίπου 700.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη λειτουργία, η οποία αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός της δεύτερης ημέρας της επίσκεψής του στη Γαλλία.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Παρίσι μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ το 2008, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη προσέλευση πιστών.

Στο σημείο βρέθηκαν 2.400 ιερείς και διάκονοι, περίπου 100 επίσκοποι, περισσότεροι από 1.000 ψάλτες, καθώς και 400 βοηθοί στο ιερό.

Κατά την ομιλία του, o επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κάλεσε τους πιστούς να «εξετάσουν την καρδιά τους» και να αναρωτηθούν ποια είναι η «βαθύτερη δίψα» τους.

«Είθε η παρουσία μου ανάμεσά σας να επιβεβαιώσει την πίστη σας και να σας ενθαρρύνει να ακτινοβολείτε και να μεταδίδετε συνεχώς τη ζωή, την ειρήνη και την αγάπη του αγαπημένου μας Κυρίου, Ιησού Χριστού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πάπας μίλησε για την «δίψα για νόημα, αλήθεια και ολοκλήρωση» που, όπως είπε, υπάρχει στην καρδιά κάθε ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι ο Ιησούς προσφέρει απάντηση στην ανάγκη για ουσιαστική σχέση και κοινωνία με τον Θεό.

«Η λειτουργία του λόγου μάς καλεί σήμερα να εξετάσουμε την καρδιά μας: ποια είναι η βαθύτερη δίψα μας; Τι πραγματικά αναζητούμε στη ζωή;», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους κινδύνους της προσκόλλησης στα υλικά αγαθά, στις άμεσες απολαύσεις και «στα τόσα πολλά μικρά είδωλα που υπόσχονται τα πάντα, αλλά αφήνουν την καρδιά μας κενή» όπως είπε.

«Είναι ο Ιησούς Χριστός, μέσω της ενσάρκωσής του, που συναντά κάθε άνθρωπο στην ιστορία του και αποκαλύπτεται ως η πραγματική πηγή ζωντανού νερού ικανού να ξεδιψάσει» τόνισε.

Τέλος, ο Πάπας είχε ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς τη νεολαία: «Αγαπητοί νέοι, είστε η Εκκλησία του σήμερα. Είναι όμορφο να βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό σας, τη δυναμικότητά σας, τη δέσμευσή σας και τη χαρά μέσα στις χριστιανικές κοινότητες», τόνισε.

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