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Η γερμανική βιομηχανία εντείνει τις πιέσεις προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση απέναντι στο Πεκίνο, με τις επιχειρήσεις να ζητούν πιο αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτηρίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από Κινέζους ανταγωνιστές.

Η ολοένα πιο διεκδικητική στάση των εκπροσώπων της γερμανικής επιχειρηματικής κοινότητας σηματοδοτεί μια αλλαγή σε μια χώρα που επί μακρόν αντιστεκόταν στην επιβολή εμπορικών φραγμών, υπό τον φόβο κινεζικών αντιποίνων. Η στάση που θα υιοθετήσει το Βερολίνο θα συμβάλει στη διαμόρφωση της ευρύτερης εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κίνα, καθώς συνομιλίες μεταξύ της ΕΕ και του Πεκίνου έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές λάμβαναν, σε σχέση με τα έσοδά τους, τρεις έως οκτώ φορές μεγαλύτερη κρατική στήριξη από τους ανταγωνιστές τους στις χώρες του ΟΟΣΑ, με τις επιδοτήσεις να αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% της αύξησης του μεριδίου τους στην παγκόσμια αγορά.

Το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο διευρύνθηκε κατά περίπου 22 δισ. ευρώ πέρυσι, φτάνοντας τα 89,3 δισ. ευρώ.

«Πρέπει να συζητήσουμε με την Κίνα τι συμβαίνει. Εάν επιβεβαιωθεί ότι αυτό οφείλεται σε επιδοτήσεις ή σε αθέμιτο ανταγωνισμό, τότε υπάρχει ζήτημα», δήλωσε ο Φόλκερ Τράιερ, επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου στο Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK).

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volkswagen, οι οποίες, αφού έχασαν έδαφος στην Κίνα από εγχώριες μάρκες όπως η BYD, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες και στην ευρωπαϊκή αγορά, μεταδίδει το Reuters.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Μερτς έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή ρητορική απέναντι στην Κίνα, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως τη στάση του. Από τη μία πλευρά ζητεί να περιοριστεί η οικονομική εξάρτηση από το Πεκίνο και από την άλλη επιμένει ότι η Κίνα παραμένει σημαντικός οικονομικός εταίρος.

Μετά τις διαφωνίες που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού για το θέμα, ο Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο να καταρτίσει προτάσεις για τον περιορισμό των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.

Η βιομηχανία χάνει την υπομονή της

Ο Κρίστιαν Μπρουχ, διευθύνων σύμβουλος της Siemens Energy, δήλωσε τον Ιούνιο ότι το να αντιμετωπίζονται οι κινεζικές εισαγωγές με τον ίδιο τρόπο όπως τα ευρωπαϊκά προϊόντα «δεν είναι αποδεκτό», προσθέτοντας ότι πρέπει να θεσπιστούν κανόνες και να εξεταστεί το ενδεχόμενο ποσοστώσεων για τη χρήση εγχώριων προϊόντων.

Ο Τράιερ του DIHK δήλωσε ότι υπάρχουν επαρκή εργαλεία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της ΕΕ για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

«Απλώς πρέπει να απλοποιήσουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όταν επιλέγουμε να δράσουμε», είπε.

Η BDI, που εκπροσωπεί τις μεγάλες γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, ζητεί να εφαρμόζονται ταχύτερα τα υφιστάμενα εργαλεία εμπορικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και τα μέτρα διασφάλισης. Ζητεί επίσης αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής τους, όπως η ομαδοποίηση προϊόντων ανά κατηγορία στις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων.

«Η κατάσταση οξύνεται λόγω της τεράστιας πίεσης στις τιμές που δεχόμαστε από τους Κινέζους προμηθευτές», δήλωσε το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της BDI, Βόλφγκανγκ Νίντερμαρκ. «Πιθανά αντίμετρα από την Κίνα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά δεν θα πρέπει να καθορίζουν ή, τελικά, να εμποδίζουν τις ενέργειες της Ευρώπης».

Οι κρατικές επιδοτήσεις και ένα γουάν το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank, είναι υποτιμημένο κατά περίπου 15% έναντι του ευρώ επιτρέπουν στην Κίνα να προσφέρει τιμές κατά 30% έως 40% χαμηλότερες από τις γερμανικές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της BDI.

Η Κίνα αρνείται ότι επιδοτεί αθέμιτα τις βιομηχανίες της ή ότι χρησιμοποιεί ένα υποτιμημένο νόμισμα για να αποκτήσει εξαγωγικό πλεονέκτημα.

Επί ίσοις όροις

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, δήλωσε σε επενδυτές σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα ότι η Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσει «ίσους όρους ανταγωνισμού», επισημαίνοντας την απουσία δασμών στα plug-in υβριδικά οχήματα από την Κίνα και ζητώντας κανόνες «Made in Europe», με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό των εξαρτημάτων ευρωπαϊκής κατασκευής στα οχήματα.

Αφού κινεζικά μέσα ενημέρωσης ερμήνευσαν τα λόγια του Μπλούμε ως έκκληση για προστατευτισμό, η εταιρεία έσπευσε να μετριάσει τις δηλώσεις του, αναδεικνύοντας τη λεπτή ισορροπία που καλούνται να τηρήσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες ανησυχούν μήπως χάσουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα θέλουν να αποφύγουν μια εμπορική σύγκρουση με την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.

Η Volkswagen εξακολουθεί να κατέχει με μεγάλη διαφορά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, όμως νέοι παίκτες κερδίζουν έδαφος. Οι κινεζικές BYD, Chery και Leapmotor πούλησαν τον Ιούνιο από τρεις έως έξι φορές περισσότερα οχήματα σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ οι πωλήσεις των SAIC και Geely αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% και πάνω από 11%, αντίστοιχα.

«Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανά κινεζικά αντίποινα. Στο μεταξύ, όμως, και το να μην κάνουν τίποτα ενέχει πλέον κινδύνους», δήλωσε ο Ματίας Μπιάνκι της Γερμανικής Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η οποία εκπροσωπεί το εκτεταμένο δίκτυο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ήμισυ των θέσεων εργασίας στη Γερμανία.

Στήριξη στις Βρυξέλλες

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία συγκαταλέγονται στις χώρες της ΕΕ που πιέζουν την Ένωση να αναμορφώσει τα μέτρα εμπορικής άμυνάς της, σύμφωνα με έγγραφο θέσεων της 22ας Μαΐου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Παρότι η Γερμανία δεν συμμετείχε στην πρωτοβουλία, δύο πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων δήλωσαν ότι ο Μερτς έχει εκφράσει τη στήριξή του στην προετοιμασία από τις Βρυξέλλες ενός πακέτου μέτρων, σε περίπτωση που οι συνομιλίες μεταξύ ΕΕ και Κίνας τον Οκτώβριο αποτύχουν.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της στον κόσμο», δήλωσε ο Μερτς τον Ιούνιο. «Έχουμε επιρροή διεθνώς και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε».

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