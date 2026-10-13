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Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν στη διατήρηση σταθερών διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, αλλά και στην προσπάθεια να καταστήσουν τις σχέσεις αυτές πιο ισορροπημένες, ενώ προγραμματίζουν την επόμενη συνάντησή τους υπό τον συμβουλευτικό μηχανισμό για το εμπόριο και τις επενδύσεις τον Μάρτιο του 2027, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πεκίνου, ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Μάρος Σέφτσοβιτς είχαν από κοινού την προεδρία στις εργασίες της δεύτερης συνεδρίασης του συμβουλευτικού μηχανισμού για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ.

Οι εργασίες του μηχανισμού πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 Οκτωβρίου στο Πεκίνο.

Οι δύο πλευρές είχαν ρεαλιστικές και παραγωγικές συζητήσεις και συμφώνησαν σε μία λίστα αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Στην ίδια λίστα περιγράφονται 16 σημεία ειδικού ενδιαφέροντος για το διμερές ισοζύγιο στο εμπόριο και τις επενδύσεις, τον έλεγχο των εξαγωγών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

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