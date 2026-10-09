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Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά δημιουργεί και μια νέα αγορά εργασίας γύρω από τις υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία της. Τα κέντρα δεδομένων εξελίσσονται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τις αγγελίες για εξειδικευμένο προσωπικό να αυξάνονται αισθητά και τις αμοιβές να διαμορφώνονται υψηλότερα από εκείνες αντίστοιχων θέσεων σε άλλους κλάδους.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, όπου οι αγγελίες για θέσεις εργασίας σε data centers έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τη γρήγορη ενσωμάτωση της AI στην οικονομία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει τη δική της τεχνολογική και ψηφιακή αυτονομία, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε cloud και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το 2025 οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν να αποτελούν τον αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο ηγέτη στα κέντρα δεδομένων, διαθέτοντας περισσότερες από διπλάσιες εγκαταστάσεις σε σχέση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη, όμως, η ανάπτυξη επιταχύνεται και δημιουργεί μια νέα ζήτηση για τεχνικό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η μεγάλη άνοδος σε Ισπανία, Ιταλία και Ιρλανδία

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας δείχνουν ότι η αύξηση των αγγελιών για κέντρα δεδομένων είναι πολύ ταχύτερη από την αντίστοιχη αύξηση στις υπόλοιπες τεχνολογικές ειδικότητες.

Με βάση δείκτη 100 για τον μέσο όρο της περιόδου Δεκεμβρίου 2019 έως Φεβρουαρίου 2020, οι αγγελίες για θέσεις σε κέντρα δεδομένων ξεπέρασαν τον Αύγουστο του 2026 τις 200 μονάδες σε τρεις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στην Ισπανία ο δείκτης έφτασε τις 260 μονάδες, στην Ιταλία τις 237 και στην Ιρλανδία τις 210.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές αγγελίες υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Η εξέλιξη δεν είναι τυχαία. Η Ισπανία και η Ιταλία είχαν ξεκινήσει από χαμηλότερη βάση, όμως πλέον προσελκύουν σημαντικές νέες επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά ευρωπαϊκά κέντρα τεχνολογικών υποδομών, αλλά επεκτείνεται σε νέες περιοχές.

Στην Ισπανία, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εγκαταστάσεις στην Αραγονία, ενώ στην Ιταλία σημαντικά έργα αναπτύσσονται γύρω από το Μιλάνο. Πρόκειται για μια αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη συγκέντρωση των υποδομών γύρω από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και το Δουβλίνο.

Ισχυρή αύξηση καταγράφεται επίσης στην Ολλανδία, όπου ο δείκτης έφτασε τις 138 μονάδες, στην Πολωνία με 134 και στην Ελβετία με 133.

Στο άλλο άκρο βρίσκονται το Βέλγιο, με αύξηση 9%, και η Γαλλία, με 13%. Στη Γερμανία η άνοδος διαμορφώθηκε στο 25%, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 24%.

Τα data centers ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη τεχνολογία

Η δυναμική των κέντρων δεδομένων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με την ευρύτερη αγορά τεχνολογικών θέσεων.

Τον Αύγουστο του 2026, οι αγγελίες για τεχνολογικές ειδικότητες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι θέσεις που συνδέονται με κέντρα δεδομένων, βρίσκονταν κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα σε εννέα από τις δέκα χώρες που εξετάστηκαν.

Η μοναδική εξαίρεση ήταν η Ισπανία, όπου ο σχετικός δείκτης βρισκόταν μόλις μία μονάδα πάνω από το επίπεδο πριν από την πανδημία.

Η διαφορά ανάμεσα στις αγγελίες για data centers και στις υπόλοιπες τεχνολογικές θέσεις ήταν ιδιαίτερα μεγάλη σε Ιταλία, Ισπανία και Ιρλανδία. Στην Ιταλία έφτασε τις 173 μονάδες, στην Ισπανία τις 159 και στην Ιρλανδία τις 141.

Η εικόνα δείχνει ότι τα κέντρα δεδομένων αποτελούν πλέον ξεχωριστό πόλο ανάπτυξης μέσα στην ευρωπαϊκή τεχνολογική αγορά εργασίας.

Πολλοί εργοδότες αντί για λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής αγοράς είναι ότι η ανάπτυξη των προσλήψεων στα data centers είναι περισσότερο κατανεμημένη σε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Στις ΗΠΑ, μόλις 10 μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αντιστοιχούν στο 71% των αγγελιών για θέσεις σε κέντρα δεδομένων.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, η αγορά εμφανίζεται πολύ πιο κατακερματισμένη. Για να συγκεντρωθεί το 70% των αγγελιών στις δέκα ευρωπαϊκές χώρες που εξετάστηκαν, απαιτούνται περισσότερες από 500 εταιρείες.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ανάπτυξη των data centers στην Ευρώπη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από έναν μικρό αριθμό τεχνολογικών κολοσσών. Αντίθετα, συμμετέχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά τμήματα της αλυσίδας υποδομών.

Οι θέσεις εργασίας στα data centers πληρώνουν περισσότερο

Το ισχυρότερο κίνητρο για τους εργαζομένους είναι, ωστόσο, οι υψηλότερες αμοιβές.

Οι δηλωμένοι μισθοί για θέσεις σε κέντρα δεδομένων είναι κατά κανόνα υψηλότεροι από εκείνους που προσφέρονται για αντίστοιχες θέσεις σε άλλους κλάδους της ίδιας χώρας.

Το μισθολογικό πλεονέκτημα είναι σχεδόν καθολικό: στις 28 από τις 29 συνδυασμένες περιπτώσεις χώρας και επαγγέλματος, οι θέσεις εργασίας σε κέντρα δεδομένων προσφέρουν υψηλότερες αποδοχές.

Η μοναδική εξαίρεση καταγράφεται στη Γαλλία, όπου οι θέσεις σε υποδομές πληροφορικής, λειτουργίες και υποστήριξη εμφανίζουν οριακά χαμηλότερες αμοιβές, κατά μόλις 1%.

Το μεγαλύτερο μισθολογικό premium εντοπίζεται στην Ιταλία. Οι διευθυντικές θέσεις στα κέντρα δεδομένων αμείβονται κατά 65% περισσότερο σε σχέση με αντίστοιχες θέσεις άλλων κλάδων, ενώ οι θέσεις εγκατάστασης και συντήρησης προσφέρουν αμοιβές υψηλότερες κατά 50%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μισθολογικό πλεονέκτημα για τις διευθυντικές θέσεις φτάνει το 49%, ενώ στη Γερμανία οι θέσεις εγκατάστασης και συντήρησης αμείβονται κατά 36% περισσότερο.

Γιατί οι μισθοί είναι υψηλότεροι

Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στη σπανιότητα των εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής αγοράς εργασίας, αλλά ανταγωνίζονται για το ίδιο τεχνικό προσωπικό με κλάδους που βρίσκονται επίσης σε διαδικασία ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Παράλληλα, οι αγγελίες των data centers απαιτούν κατά μέσο όρο περισσότερες δεξιότητες σε σχέση με άλλες θέσεις του ίδιου επαγγέλματος.

Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται τεχνικές και ψηφιακές γνώσεις, μεταξύ άλλων σε συστήματα πληροφορικής, λογισμικό και κυβερνοασφάλεια, ενώ η γνώση της αγγλικής γλώσσας εμφανίζεται επίσης συχνότερα στις σχετικές αγγελίες.

Οι υψηλότερες αμοιβές λειτουργούν έτσι και ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Για τους εργοδότες των data centers, η ταχύτητα ολοκλήρωσης των έργων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι επενδύσεις πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Ποια επαγγέλματα ζητούνται περισσότερο

Η σύνθεση των θέσεων εργασίας στα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων αποκαλύπτει δύο παράλληλες τάσεις.

Από τη μία πλευρά, συνεχίζονται οι προσλήψεις για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων και cloud. Από την άλλη, δημιουργείται μια νέα αγορά εργασίας γύρω από την κατασκευή υποδομών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πέντε βασικές επαγγελματικές κατηγορίες συγκεντρώνουν από 50% έως 60% των αγγελιών για data centers στην Ευρώπη:

υποδομές πληροφορικής, λειτουργίες και υποστήριξη,

ανάπτυξη λογισμικού,

διοίκηση,

εγκατάσταση και συντήρηση,

διαχείριση έργων.

Παρά τη σημαντική αύξηση, οι θέσεις που συνδέονται με κέντρα δεδομένων εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό του συνόλου των αγγελιών εργασίας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συνήθως περίπου 1% ή και λιγότερο.

Η μεγάλη εξαίρεση είναι η Ιρλανδία, όπου σχεδόν το 5% όλων των αγγελιών πλέον περιλαμβάνει αναφορά σε κέντρο δεδομένων.

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους τεχνικούς εργαζομένους

Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να τριπλασιάσει τη δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων της μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις: το ανθρώπινο δυναμικό με τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες ήταν ήδη περιορισμένο πριν από την επιτάχυνση των επενδύσεων στα data centers.

Η ζήτηση, επομένως, δεν αφορά μόνο νέες θέσεις εργασίας, αλλά και εργαζομένους που ήδη απασχολούνται σε άλλους κλάδους και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις.

Η γεωγραφική κατανομή των υφιστάμενων υποδομών εξηγεί εν μέρει και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε αγοράς.

Το 2025, η Γερμανία διέθετε 529 κέντρα δεδομένων, τον μεγαλύτερο αριθμό στην Ευρώπη, ενώ ακολουθούσε το Ηνωμένο Βασίλειο με 523.

Στη συνέχεια βρίσκονταν η Γαλλία με 322 και η Ολλανδία με 298. Η Ιταλία διέθετε 168, η Ισπανία και η Πολωνία από 144 και η Ελβετία 121.

Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στις υποδομές data centers της περιοχής, ενώ η Βόρεια Ευρώπη διαθέτει μικρότερη αλλά στρατηγικά σημαντική παρουσία.

Αντίθετα, οι υποδομές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παραμένουν περισσότερο κατακερματισμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες.

Η επόμενη φάση της ανάπτυξης, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει περαιτέρω τον χάρτη. Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδύσεις στο cloud και η ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ψηφιακή αυτονομία δημιουργούν ένα νέο επενδυτικό κύμα.

Και μαζί με αυτό διαμορφώνεται μια αγορά εργασίας στην οποία οι τεχνικές δεξιότητες έχουν ολοένα μεγαλύτερη αξία, ενώ οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να πληρώσουν περισσότερο για να εξασφαλίσουν το κατάλληλο προσωπικό.

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