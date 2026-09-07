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Η Volkswagen προχωρά στη μετατροπή του εργοστασίου της στο Όσναμπρικ, στη βορειοδυτική Γερμανία, από μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων σε εγκατάσταση αμυντικής βιομηχανίας, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αυξάνει δραστικά τις στρατιωτικές δαπάνες της στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας επανεξοπλισμού της ηπείρου.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, συμφώνησε να πουλήσει το εργοστάσιο του Όσναμπρικ στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και στην Aurelius Capital, επενδυτική εταιρεία με έδρα το Τελ Αβίβ. Η Aurelius, η οποία πρόκειται να αποκτήσει την πλειοψηφία, και η τοπική κυβέρνηση σχεδιάζουν να συνεργαστούν με τη Rafael Advanced Defense Systems, μία από τις ισραηλινές εταιρείες που βρίσκονται πίσω από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome, όπως αναφέρει το cnn.

«Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν τη δυνητική κατασκευή συστημάτων και εξαρτημάτων για συστήματα αεράμυνας της Γερμανίας και της Ευρώπης», ανέφερε η Volkswagen, προσθέτοντας ότι η συνεργασία αποσκοπεί στο να «ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες και έργα».

Η συμφωνία αναμένεται παράλληλα να διασώσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στη συγκεκριμένη μονάδα, όπου η παραγωγή οχημάτων πρόκειται να τερματιστεί το επόμενο έτος, προσφέροντας ενδεχομένως ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα εργοστάσια της Volkswagen τα οποία κινδυνεύουν με κλείσιμο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει προειδοποιήσει ότι τέσσερα εργοστάσιά της στη Γερμανία ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν μέσα στη δεκαετία του 2030, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ασθενή ζήτηση, αυξανόμενο κόστος και ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

«Με τη σημερινή συμφωνία κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ώστε να ανοίξουμε ένα νέο βιομηχανικό μέλλον για τη συγκεκριμένη μονάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ.

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην 89χρονη ιστορία της Volkswagen

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τη Volkswagen της εκτενέστερης αναδιάρθρωσης στην 89χρονη ιστορία του ομίλου, σε μία προσπάθεια να διασφαλίσει το μέλλον της μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Το σχέδιο «Future Plan 2030» προβλέπει τη μείωση κατά το ήμισυ της γκάμας των μοντέλων και την περικοπή περίπου 50.000 θέσεων εργασίας, επιπλέον των 50.000 περικοπών προσωπικού που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη επιταχύνει τον επανεξοπλισμό της, με τη Γερμανία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ο προϋπολογισμός του γερμανικού υπουργείου Άμυνας προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο το επόμενο έτος, φθάνοντας τα 109,7 δισ. ευρώ (127 δισ. δολάρια), από 82,7 δισ. ευρώ (96 δισ. δολάρια) φέτος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η Rheinmetall, ο μεγαλύτερος αμυντικός όμιλος της Ευρώπης, συγκαταλέγεται στις εταιρείες που ήδη αξιοποιούν εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας για την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού. Η τάση αυτή θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στη γερμανική μεταποίηση, η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει αρκετά χρόνια παρατεταμένης αδυναμίας.

Σώζονται περίπου 1.400 θέσεις εργασίας

Η Volkswagen είχε αποφασίσει ήδη από το 2024 να τερματίσει σταδιακά την παραγωγή οχημάτων στο Όσναμπρικ το καλοκαίρι του 2027. Η νέα συμφωνία θα μπορούσε πλέον να διασώσει σχεδόν 1.400 από τις συνολικά 1.800 θέσεις εργασίας του εργοστασίου, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του συμβουλίου εργαζομένων της VW.

«Με αυτή τη συμφωνία δημιουργούμε μια πραγματική βιομηχανική ευκαιρία για το Όσναμπρικ», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις.

«Η μονάδα διαθέτει εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης… Ταυτόχρονα, η κατάσταση ασφαλείας μας και οι ανάγκες μας για προστασία έχουν αλλάξει ριζικά. Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητες», πρόσθεσε.

Η συναλλαγή τελεί ακόμη υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και υπό την προϋπόθεση οριστικής συμφωνίας για τη νέα οργανωτική δομή, σύμφωνα με τη Volkswagen.

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