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Ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου Ανάς Σαρβάρ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να «συνεργαστούν και να κινηθούν συντονισμένα» για να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν την πιο σαφή ένδειξη μέχρι σήμερα ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ευθυγραμμιστεί με τους δασμούς της ΕΕ στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό πρόγραμμα «Made in Europe».

Ερωτηθείς από το POLITICO, στο περιθώριο της Γερμανοβρετανικής Επιχειρηματικής Συνόδου στο Mansion House, εάν η Βρετανία θα εξέταζε το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ο Σαρβάρ απάντησε ότι οι συζητήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους «συνεχίζονται».

«Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας και η συνεργασία μας παραμένουν ισχυροί, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που προκύπτει από την ταχεία επέκταση της Κίνας; Ασφαλώς και πρέπει», δήλωσε. «Όσο περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συνεργάζονται και κινούνται συντονισμένα, τόσο καλύτερο θα είναι αυτό τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε.

Η Βρετανία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποφύγει την επιβολή δασμού 10% στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τις αρχές του επόμενου έτους, όταν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ αυστηρότεροι κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας για το Brexit. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο ασκεί πιέσεις ώστε οι βρετανικές επιχειρήσεις να συμπεριληφθούν στις πολιτικές «Made in Europe» της ΕΕ.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας και ότι μια κοινή απάντηση, με συντονισμένες πολιτικές, αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του Πεκίνου.

Η ευρωπαϊκή Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act), η οποία προβλέπει προνομιακή μεταχείριση για προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ σε ορισμένα έργα δημόσιων συμβάσεων, θα μπορούσε να θέσει τους Βρετανούς κατασκευαστές σε μειονεκτική θέση, εάν η χώρα αποκλειστεί από το σχετικό πλαίσιο.

Η γερμανική κυβέρνηση και ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ είχαν υποστηρίξει ότι η απροθυμία της Βρετανίας να ευθυγραμμιστεί με τους δασμούς της Ένωσης στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποδυνάμωνε τα επιχειρήματά της υπέρ της συμμετοχής της.

Μιλώντας σε Γερμανούς επιχειρηματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατά την κεντρική ομιλία του, ο Σαρβάρ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ευρωπαίοι γείτονές του αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

«Από τη μία πλευρά έχουμε έναν επιθετικό προστατευτισμό, από την άλλη μια ταχεία επεκτατική πολιτική, και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρών με οικονομίες αντίστοιχου μεγέθους με τη δική μας και της Γερμανίας, καλούνται να εξετάσουν τι σημαίνουν όλα αυτά για τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες», δήλωσε.

«Δεν λέω στους συναδέλφους μας στην ΕΕ ότι δεν θα έπρεπε να έχουν μια εκστρατεία “Made in Europe”», πρόσθεσε ο Σαρβάρ. «Εμείς έχουμε μια εκστρατεία “Made in U.K.”. … Αυτό που θα έλεγα, ωστόσο, είναι να μην προκαλέσουμε ακούσιες συνέπειες, αντιδρώντας υπερβολικά και ζημιώνοντας στην πορεία τις επιχειρήσεις μας».

Ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν λιγότερο ένθερμος υποστηρικτής της επιβολής δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μιλώντας στο POLITICO τον περασμένο μήνα, είχε δηλώσει ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίζει εάν θα επιβάλει δασμούς διαφέρουν από εκείνα της ΕΕ.

«Είμαστε ένας κλάδος με εξαγωγικό προσανατολισμό. Επομένως, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις εξαγωγικές σου αγορές και πρέπει πάντοτε να λαμβάνεις υπόψη το ενδεχόμενο αντιποίνων όταν επιβάλλεις δασμούς», δήλωσε την Κυριακή, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα «λεπτή ισορροπία».

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