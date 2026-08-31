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Η σημερινή ισχυρή εικόνα των ναυλαγορών έχει απέναντί της ένα μέγεθος που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί: 4.297 νέα πλοία προγραμματίζεται να παραδοθούν μέσα στο 2027 και το 2028, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα κύματα εισόδου νέας χωρητικότητας των τελευταίων ετών. Οι παραδόσεις κορυφώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανατροπές, οι μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές και οι αλλαγές στις εμπορικές ροές κρατούν απασχολημένο σημαντικό μέρος του παγκόσμιου στόλου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν τα νεότευκτα αρχίσουν να βγαίνουν μαζικά από τα ναυπηγεία – και κυρίως εάν τότε εξακολουθούν να υπάρχουν οι σημερινές συνθήκες που απορροφούν την επιπλέον χωρητικότητα.

Η εικόνα του orderbook είναι αποκαλυπτική. Για το 2027 προβλέπονται 2.183 παραδόσεις πλοίων, ενώ το 2028 ακολουθούν ακόμη 2.114. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η συγκέντρωση σε δύο από τις σημαντικότερες αγορές της ναυτιλίας. Στα tankers αναμένονται 545 πλοία το 2027 και 532 το 2028, συνολικά 1.077 μονάδες. Στα containerships οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 510 και 549 πλοία, δηλαδή ακόμη 1.059 νεότευκτα. Συνολικά, tankers και containerships αντιπροσωπεύουν 2.136 από τις 4.297 παραδόσεις της διετίας, σχεδόν το ήμισυ του συνολικού αριθμού.

Προς το παρόν, η αγορά έχει ένα σημαντικό «μαξιλάρι». Οι γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αλλάξει τη γεωγραφία του θαλάσσιου εμπορίου, αναγκάζοντας πολλά πλοία να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι παρακάμψεις αυξάνουν τα τονομίλια και περιορίζουν στην πράξη την προσφορά διαθέσιμων πλοίων. Ένα πλοίο που χρειάζεται περισσότερες ημέρες για να ολοκληρώσει ένα ταξίδι επιστρέφει αργότερα στην αγορά για το επόμενο φορτίο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου στόλου δεν αποτελεί ακόμη άμεση απειλή για τους ναύλους. Το σκηνικό μπορεί, ωστόσο, να αλλάξει αισθητά εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις αποκλιμακωθούν. Η επιστροφή σε συντομότερες εμπορικές διαδρομές θα μπορούσε να απελευθερώσει μέρος της υπάρχουσας χωρητικότητας την ίδια στιγμή που εκατοντάδες νεότευκτα θα εισέρχονται στην αγορά. Εκεί βρίσκεται το πραγματικό τεστ του 2027.

Στο dry bulk, αντίθετα, το ενδιαφέρον σήμερα βρίσκεται στα υψηλά έσοδα που δημιουργεί η αγορά και στο πώς αυτά μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον επόμενο επενδυτικό κύκλο. Ο Baltic Dry Index έκλεισε στις 3.107 μονάδες, με τα ημερήσια έσοδα των Capesizes να κινούνται πάνω από τα 43.000 δολάρια. Τα επίπεδα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά της αγοράς. Seanergy, Star Bulk, Diana Shipping και Safe Bulkers βρίσκονται μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που έχουν άμεση έκθεση στη σημερινή ισχυρή dry-bulk αγορά. Το ερώτημα για τους Έλληνες πλοιοκτήτες δεν περιορίζεται πλέον στο πόσο ψηλά μπορούν να κινηθούν οι ναύλοι. Αφορά και το πόσο από το σημερινό cash flow θα επιστρέψει στα ναυπηγεία. Η Seanergy έχει ήδη κινηθεί επιθετικότερα προς την ανανέωση του στόλου της, ενώ συνολικά η ισχυρή κερδοφορία δημιουργεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική άνεση για νέες παραγγελίες, αγορές νεότερων second-hand πλοίων ή αντικατάσταση παλαιότερου tonnage. Έτσι δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: οι υψηλοί ναύλοι του 2026 χρηματοδοτούν μέρος της νέας προσφοράς χωρητικότητας που θα κληθεί να ανταγωνιστεί για φορτία τα επόμενα χρόνια. Για τους πλοιοκτήτες, επομένως, η απόφαση δεν είναι απλώς εάν θα παραγγείλουν νέο πλοίο, αλλά πότε θα το παραλάβουν και σε ποια αγορά θα βρεθούν τότε. Το 2027 μπορεί να αποδειχθεί το σημείο καμπής. Μέχρι σήμερα, το βασικό πρόβλημα σε αρκετές αγορές είναι η περιορισμένη πραγματική διαθεσιμότητα πλοίων. Με 4.297 νεότευκτα να προγραμματίζονται για παράδοση μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η επόμενη συζήτηση μπορεί να αφορά το ακριβώς αντίθετο: πόση από αυτή τη νέα χωρητικότητα θα μπορέσει να απορροφήσει το παγκόσμιο εμπόριο χωρίς πίεση στους ναύλους.

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