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Ισχυρή άνοδος των ναύλων, μεγάλη ενίσχυση των αξιών των πλοίων και επιστροφή των επενδύσεων σε νεότευκτα συνθέτουν την εικόνα της ναυτιλιακής αγοράς, με τα δεξαμενόπλοια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση Weekly Market Intelligence της WeberSeas (Hellas) για την 37η εβδομάδα του 2026, τα ημερήσια έσοδα των VLCC στη Μέση Ανατολή πλησιάζουν τα $760.000, έχοντας αυξηθεί περισσότερο από 50% μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Πίσω από την εκρηκτική άνοδο βρίσκεται η αναδιάταξη των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών. Οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί κατά περίπου 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε μηνιαία βάση, αναγκάζοντας τα διυλιστήρια να αναζητούν εναλλακτικές ποσότητες από τον Κόλπο των ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τη Δυτική Αφρική. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις προς την Ασία αυξάνουν τα τονομίλια, δεσμεύουν περισσότερα πλοία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση των πλοιοκτητών. Η WeberSeas επισημαίνει ότι η προσφορά διαθέσιμων VLCC έχει περιοριστεί αισθητά, με τους ναύλους για άμεση απασχόληση από τη Φουτζέιρα προς Ανατολάς να μπορούν να κινηθούν προς τις WS400. Παράλληλα, ανοδικά κινούνται και οι διαδρομές από τον Ατλαντικό προς την Ασία. Η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, διατηρεί εξαιρετικά υψηλό το ρίσκο και προϊδεάζει για συνέχιση της έντονης μεταβλητότητας.

Το ράλι των ναύλων περνά ήδη στις τιμές των ίδιων των πλοίων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση VLCC κατασκευής 2009 στη Hyundai Heavy, με scrubber και ολοκληρωμένους δεξαμενισμούς και επιθεωρήσεις, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση φέρεται να πωλήθηκε για πάνω από $112 εκατ. με άμεση παράδοση στη Φουτζέιρα. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες του το είχαν αποκτήσει το 2024 έναντι περίπου $54 εκατ.. Δηλαδή, μέσα σε περίπου δύο χρόνια η αξία του υπερδιπλασιάστηκε.

Η ισχυρή εικόνα δεν περιορίζεται στα VLCC. Στα Suezmax, πλοίο κατασκευής 2017 φέρεται να εξασφάλισε δωδεκάμηνη χρονοναύλωση περίπου $105.000 ημερησίως, ενώ Suezmax του 2011 έκλεισε για έναν χρόνο κοντά στα $100.000 ημερησίως, επιβεβαιώνοντας ότι οι υψηλές αποδόσεις έχουν εξαπλωθεί σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες του στόλου.

Ανάλογη δυναμική καταγράφεται και στα dry bulk. Οι ναύλοι των Capesize βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009 σε αρκετές διάρκειες συμβολαίων. Η ετήσια χρονοναύλωση για σύγχρονο eco-design Capesize έχει ξεπεράσει τα $40.000 ημερησίως, ενώ οι τριετείς και πενταετείς ναυλώσεις κινούνται πάνω από τα $30.000. Στα υψηλότερα επίπεδα τετραετίας έχουν ανέβει και οι ετήσιες ναυλώσεις Kamsarmax και Ultramax.

Η άνοδος των εσόδων τροφοδοτεί με τη σειρά της τις αξίες στη δευτερογενή αγορά. Ένα Capesize ηλικίας πέντε ετών αποτιμάται πλέον περίπου στα $74 εκατ., ενώ η WeberSeas εντοπίζει ως βασικούς παράγοντες στήριξης τις υψηλές αποδόσεις, τη συνεχιζόμενη αγοραστική δραστηριότητα κινεζικών συμφερόντων και την περιορισμένη προσφορά σύγχρονων πλοίων. Επιπλέον, κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από τις ιδιαίτερα κερδοφόρες αγορές των tankers διοχετεύονται πλέον και σε αγορές bulk carriers.

Ενδεικτική είναι η μεταβολή στα Kamsarmax. Για πλοίο Sasebo κατασκευής 2016 αναφέρεται ενδιαφέρον στα $32,5 εκατ., ενώ οι αξίες των δεκαετών Kamsarmax υπολογίζεται ότι έχουν αυξηθεί περισσότερο από 35% σε έναν χρόνο. Kamsarmax του 2019, κατασκευασμένο στο Tsuneishi Cebu και εξοπλισμένο με scrubber, αναφέρεται ότι πωλήθηκε για $38,25 εκατ.. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, Kamsarmax του 2016 είχε αλλάξει χέρια περίπου στα $24 εκατ., αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία έχουν ανατιμηθεί τα περιουσιακά στοιχεία.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στα ναυπηγεία. Στο δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο παραγγέλθηκαν περίπου 73 εκατ. dwt νέας χωρητικότητας bulk carriers, αύξηση περίπου 80% σε ετήσια βάση. Μόνο στα Capesize οι νέες παραγγελίες προσεγγίζουν τα 40 εκατ. dwt, στο υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας από τον κύκλο μαζικών παραγγελιών eco-design της περιόδου 2013-2014.

Στα containerships, αντίθετα, οι αγοραπωλησίες ήταν πιο περιορισμένες, χωρίς όμως να έχει εξασθενήσει το ενδιαφέρον των αγοραστών. Containership 2.500 TEU κατασκευής 2007 αναφέρεται ότι πωλήθηκε στη MSC περίπου για $30,5 εκατ., ενώ στη ναυπηγική αγορά η Yang Ming φέρεται να συμφώνησε για έξι πλοία 13.640 TEU διπλού καυσίμου LNG στη Hanwha Ocean, με τίμημα κοντά στα $188 εκατ. ανά πλοίο και παραδόσεις από τα τέλη του 2028 έως το 2029.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την έκθεση της WeberSeas είναι μιας αγοράς στην οποία οι υψηλοί ναύλοι δεν αποτελούν πλέον μόνο λειτουργικό κέρδος για τους πλοιοκτήτες. Μετατρέπονται σε υψηλότερες αξίες στόλου, ενισχυμένες αγοραπωλησίες και νέο κύκλο επενδύσεων, την ώρα που η γεωπολιτική αναδιάταξη των εμπορικών διαδρομών δημιουργεί περισσότερα τονομίλια αλλά και σημαντικά μεγαλύτερο επιχειρησιακό ρίσκο.

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